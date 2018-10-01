الشرطة تحقق مع مجموعة يمينية متطرفة بمدينة دورتموند الألمانية

أعلنت الشرطة الألمانية اليوم الخميس (4 أكتوبر/ تشرين الأول 2018) أنه يتم إجراء تحقيقات ضد ثمانية أشخاص على خلفية اشتباه أولي في الشروع في إلحاق إصابات جسدية خطيرة والإخلال بالأمن والسلم العام بعد مشاركتهم في مظاهرة يمينية متطرفة في مدينة دورتموند غربي البلاد هاجموا خلالها أفراد شرطة ومتظاهرين آخرين مناهضين لهم بعدد كبير من طفايات الحريق.

ووفقا لبيانات الشرطة، قذف الرجال أفراد الشرطة ومتظاهرين مناهضين لهم بزجاجة من حافلة صغيرة مساء أمس الأربعاء خلال انطلاقهم إلى المظاهرة، ثم هاجموهم بعدد كبير من طفايات الحريق. ولم يصب أي شخص خلال ذلك، بحسب البيانات.

وكان بيتر بندرمان، المصور والمحرر بجريدة "الرور" قد نشر صورة على حسابه في تويتر وهم يفرون من دخان أبيض، وقال إن "نازيين جدد هاجموهم بطفايات حريق"

وأوضح متحدث باسم الشرطة في مدينة دورتموند بولاية شمال الراين-فيستفاليا اليوم الخميس أنه تم إلقاء القبض على الرجال الثمانية بشكل مؤقت في البداية، ولكن تم بعد ذلك إطلاق سراحهم بعد التحقق من هويتهم.

يشار إلى أن عضوا بمجلس مدينة دورتموند يندرج ضمن المشتبه بهم، علما بأنه عضو في مجلس إدارة حزب "دي ريشته" (اليمين)، بحسب الشرطة.

يشار إلى أن 25 شخصا شاركوا في المظاهرة اليمينية المتطرفة التي شهدها ميدان "زونين بلاتس" بمدينة دورتموند أمس، وفقا لبيانات الشرطة. وفي المقابل كان هناك 150 متظاهرا مناهضا لهم. وكان هناك مظاهرة يمينية أخرى أمس الأربعاء في ميدان "نورد ماركت" بمدينة دورتموند أيضا شارك فيها 60 شخصا. وحدث هناك أيضا احتشاد لمظاهرة مناهضة مفاجئة شارك فيها نحو 250 شخصا.

لكن تم إلقاء القبض في هذه المظاهرة على متظاهر مناهض لليمين، لأنه ألقى على المشاركين في المظاهرة اليمينية "روث الخيل".

ص.ش/ي.ب (د ب أ)