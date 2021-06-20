الشرطة تحقق في واقعة تحطيم رونالدو لهاتف أحد مشجعي إيفرتون

فتحت الشرطة تحقيقا في واقعة بدا فيها البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد وهو يحطم هاتفا محمولا من يد أحد مشجعي فريق إيفرتون.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن الشرطة طلبت شهودا على هذه الواقعة التي انتشرت لها لقطات بالفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أظهرت قيام النجم البرتغالي بتحطيم هاتف من بين يد مشجع إيفرتون، وذلك أثناء خروجه من الملعب بعد هزيمة فريقه أمام إيفرتون صفر لواحد في ملعب "جوديسون بارك".

ونشر فيديو على صفحات عديدة في مواقع التواصل الإجتماعي للواقعة.

وأصدر رونالدو فيما بعد اعتذارا عن الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما دعا المشجع لمشاهدة مباراة في ملعب "أولد ترافورد" كدليل على اللعب النظيف والروح الرياضية.

وتعرض رونالدو في مسيرته الرياضية الكبيرة لمواقف عديدة بدا فيها منفعلا في ملاعب كرة القدم جعلته يصطدم بحكام أو لاعبين أو حتى مشجعين لفرق منافسة.

م.س/ ع.أ.ج (د ب أ)