 الشرطة تحقق في مقتل ألمانية بسبب انفجار مقلاة | عالم المنوعات | DW | 09.09.2019

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منوعات

الشرطة تحقق في مقتل ألمانية بسبب انفجار مقلاة

قُتلت سيدة ألمانيا متأثرة بجراحها إثر تعرضها لانفجار مقلاة زيت كبيرة في أحد المهرجانات الشعبية بقرية آلشين بالقرب من مدينة فرويدينبيرغ، في ولاية شمال الراين ويستفاليا، فيما أُصيب نحو 14 آخرين في مهرجان محلي.

Deutschland Freudenberg Explosion bei Brauchtumsfest (picture-alliance/dpa/R. Traut)

 

قالت الشرطة الألمانية أن امرأة لقيت مصرعها في انفجار مقلاة أمس الأحد (8 أيلول/ سبتمبر 2019) في أحد المهرجانات الشعبية في قرية آلشين بالقرب مدينة فرويدنبيرغ الواقعة في ولاية شمال الراين ويستفاليا.

مختارات

سواء أكانت مكواة صينية على شكل مقلاة أو مكواة مصرية تعمل بالقدم، فإنه قبل قرون من تشغيل الآلات بالكهرباء، عرف الأسيويون والعرب والأوروبيون كي الملابس. متحف المكواة يأخذنا في رحلة للتعرف على آليات الكي آنذاك. (12.08.2013)

أصدرت محكمة ألمانية حكما بالسجن في حق لاجئ ليبي اعتدى على لاجئ صومالي بمقلاة مما تسبب له بجروح بليغة، حسبما أعلنت تقارير صحفية ألمانية. (27.07.2017)

وحدث الانفجار في خيمة مقامة للاحتفال مهرجان "باكفيست 21" للمخبوزات، حين حاول متطوعون في أحد خيام تقديم الطعام قلّي بعض وجبات الطعام المجمدة في مقلاة كبير مليئة بالزيت الساخن وقت الظهيرة. وتطاير رذاذ الزيت في المكان، فأُصيب نحو 14 شخصاً بحروق وجروح مختلفة.
ويحتما أن يكون الانفجار قد نتج جراء حرق الشحوم الموجودة في المقلاة،  ما أسفر عن إصابة 14 شخصاً. كما نقلت صحيفة "بيلد" الألمانية عن الشرطة قولها إن سيدة في الـ67 من العمر في مستشفى مدينة دورتموند قتلت متأثرة بإصاباتها. أما وضع خمسة مصابين آخرين تتراوح أعمارهم بين 31 و75 عاماً، فتراوح بين "مستقر وحرج". 
وبحسب أحد شهود العيان كان الضحايا يركضون وقد اشتعلت النيران في أجسادهم. وفي لحظة الانفجار كان يتواجد نحو 150 شخصاً في المكان. ويقوم مهرجان "باكفيست" للمخبوزات على تشغيل المخابز التقليدية القديمة في القرى. 

Deutschland Freudenberg Explosion bei Brauchtumsfest (picture-alliance/dpa/B. Stamm)


ومن غير الواضح بعد الأسباب التي أدت إلى الانفجار، إلا أن شهود عيان قالوا إن الأمطار كانت تهطل وقت حدوثه. وتشتبه الشرطة في أن مياه الأمطار سقطت في الزيت الساخن، ما تسبب في الانفجار.
وأوضحت صحيفة "بيلد" الألمانية أن المدعي العام فتح تحقيقاً في الحادث. وفقًا لمعلومات الصحيفة الألمانية فإن تركيز المحققين ينصب الآن على احتمالية وجود عيب فني في المقلاة التي تعمل بالغاز، إذ لا يستبعدون احتمالية خطأ في نصبها وتركيبها.
من جانبها قالت عمدة القرية نيكول ريشكه: "إنها مأساة مروعة بالنسبة لقريتنا الصغيرة".

ع.غ/ ع.أ.ج

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    ربوتات لمواجهة الكوارث وأخطارها

    ربوتات بقدرات خارقة

    هذا الروبوت يتميز بدقة عالية في إخماد الحرائق باستخدام خرطوم المياه. ولكنه يستطيع أكثر من ذلك، حيث تعمل كاميرا التصوير الحراري على كشف مكان النيران والجدران المشقوقة في البناء. وبالإضافة إلى ذلك تعمل أجهزة الاستشعار للروبوت على قياس جودة الهواء. ويعتبر معرض بيرشتسغاردن 2013 مناسبة لعرض هذا النوع من الروبوتات وإبراز قدراتها وإمكانية استخدامها للحماية من الكوارث والحد من أخطارها.

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    ربوتات لمواجهة الكوارث وأخطارها

    الروبوت للحد من الحوادث الكيماوية

    تستدعي الحوادث الكيماوية ردة فعل سريعة لمنع تسرب المواد الملوثة إلى الهواء، مثلا عن طريق إغلاق الصمامات بسرعة. وهذه هي المهمة التي يقوم بها هذا الروبوت. وهي مهمة سهلة نسبيا، لأن الصمامات يمكن الوصول إليها بسهولة وهي مرئية من الخارج.

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    ربوتات لمواجهة الكوارث وأخطارها

    إغلاق الصمامات

    هكذا يمكن للروبوت أن يعمل من الخارج بشكل جيد وسهل. صمامات الإغاثة استخدمت لعدة مرات، وبالتالي يسهل إغلاقها بسرعة. ولكن في حال وقوع حادث في مصنع قديم، فستكون الأمور مختلفة تماما.

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    ربوتات لمواجهة الكوارث وأخطارها

    التحكم عن بعد

    يتم توجيه معظم الروبوتات عن طريق أجهزة التحكم عن بعد. وبعض الروبوتات تسهل مهمة العاملين من خلال القيام ببعض المهام بشكل أوتوماتيكي. وكل هذا يتطلب تركيزا ودقة ومهنية كبيرة من العمال الذين يحركون الروبوتات.

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    ربوتات لمواجهة الكوارث وأخطارها

    روبوتات لجمع المواد الكيماوية

    ما يبدو مهمة سهلة بالنسبة للبشر، يعتبر تحديا حقيقيا للروبوتات. فحمل وعاء كيميائي يزن خمسة كيلوغرامات من شاحنة محطمة ووضعه في مكان آمن، مهمة ليست سهلة دائما. بيد أن هذا الروبوت نجح في إتمامها، حيث تمكن من وضع الوعاء المحمل لمواد كيميائية في البرميل الأزرق.

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    ربوتات لمواجهة الكوارث وأخطارها

    نقل آمن للمواد الكيماوية

    ويجب تغطية البراميل لضمان نقل آمن للمواد الكيماوية. لكن الشخص الذي يشغل الروبوت لم يتمكن من رؤية ذلك، فالمسافة بعيدة والضوء خافت. وعلى الصورة مثلا، يظهر أن الغطاء وضع بطريقة خاطئة.

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    ربوتات لمواجهة الكوارث وأخطارها

    التحكم عن طريق أجهزة الاستشعار

    هذا قفاز عن بعد، يتحكم في قابض الروبوت. وهو مجهز بأجهزة الاستشعار التي تكشف تحركات اليد. وبعدها يتم نقل هذه الأوامر إلى يد الروبوت. ولكن أيدي الروبوت لها في هذه الحالة أصبعين وأجهزة استشعار تم تثبيتها أيضا في أصبعين من القفازات.

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    ربوتات لمواجهة الكوارث وأخطارها

    العديد من المهام في وقت واحد

    على الرغم من أن مشغلي الروبوتات يظهرون في حالة معنوية جيدة، إلا أن السيطرة على الروبوت عملية معقدة. فعلى المشغلين ليس فقط التحكم في يد الروبوت، بل والتحكم أيضا عن بعد في الذراع الطويلة وغيرها من أجزاء الروبوت. وأي خطأ صغير قد يطيح بالجهد كله.

  • Eurathlon in Berchtesgaden

    ربوتات لمواجهة الكوارث وأخطارها

    حتى لا ينقطع الاتصال اللاسلكي

    بعد الزلزال يمكن للروبوتات استكشاف الوضع داخل المباني المهددة بالسقوط. ولكن في المباني الخرسانية يمكن للإتصال اللاسلكي أن ينقطع وبسهولة بين قاعدة التحكم والروبوت. والحل لهذه المشكلة تقدمه الروبوتات الصغيرة التي تقتفي أثر الروبوت الرئيسي وهي مجهزة بجهاز لإرسال وتلقي البيانات.

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    ربوتات لمواجهة الكوارث وأخطارها

    بطارية احتياطية

    إذا وصل الروبوت إلى منطقة معزولة، يمكن إمداده من طائرة هيلكوبتر بهذه الحقيبة المجهزة ببطارية احتياطية تعمل لمدة يوم واحد لضمان الاتصال مع الروبوت.

  • Eurathlon in Berchtesgaden Robotik spielerisch erlernen

    ربوتات لمواجهة الكوارث وأخطارها

    لعبة الروبوتات

    على الرغم من أن الروبوتات المختصة في مواجهة الكوارث ليست بلعبة أطفال، إلا أنها قد تبدو كذلك. فهذا الروبوت الصغير هو لشركة ليغو، ويقوم بإنقاذ الكرة الزرقاء من نيران مفتعلة، وهو ما يبدو قريبا من الواقع.

    الكاتب: فابيان شميت/ أمين بنضريف


مختارات

ربوتات لمواجهة الكوارث وأخطارها

شهدت بلدة بيرشتسغاردن الألمانية تنظيم معرض للروبوتات المتخصصة في إخماد الحرائق ومواجهة الكوارث. و تعمل هذه الآلات بتقنياتها العالية على السيطرة على الحوادث الخطيرة والحد من خسائرها. (27.09.2013)  

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