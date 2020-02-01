الشرطة تتحدث عن "دوافع إسلاموية" لهجوم لندن "الإرهابي"

في وقت متأخر من مساء اليوم الأحد (الثاني من شباط/فبراير 2020) أعلنت الشرطة البريطانية أنها تعتقد بوجود "دوافع إسلامية" للهجوم "الإرهابي" في لندن الذي أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص، موضحة أن المهاجم الذي قتله عناصرها كان يرتدي "حزاماً (ناسفا) زائفا". وتابع بيان لشرطة لندن أن "العملية سرعان ما اعتبرت عملية إرهابية ونعتقد أن دوافعها إسلامية"، مؤكداً "العثور على جهاز مربوط بجسد المشتبه به... وقد تبيّن سريعاً أنه حزام ناسف زائف".

وفي وقت سابق من اليوم كانت الشرطة البريطانية قد قالت إنها أطلقت النار على رجل في جنوب لندن في واقعة تتصل بالإرهاب وتعتقد "أن عدداً من الأشخاص تعرضوا للطعن" في الحادث. وأضافت الشرطة "الشرطة أطلقت النار على رجل في ستريتهام (جنوب لندن). في هذه المرحلة من المعتقد أن عدة أشخاص تعرضوا للطعن. يجري تقييم الملابسات المحيطة بالواقعة التي تتصل بالإرهاب".

وكانت تقارير لوسائل تواصل اجتماعي ذكرت أن الرجل أصاب شخصين إصابات بالغة.

وصرحت متحدثة باسم الشرطة البريطانية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأحد بأن الموقف لا يزال غير واضح تماماً، كما أن دافع الرجل لا يزال غير معلوم.

وأظهرت صور جرى تداولها على مواقع تواصل اجتماعي، سيارات للشرطة والإسعاف، كما حلقت مروحيات في سماء المنطقة. ودعت شرطة سكوتلانديارد المواطنين إلى تجنب التوجه إلى مسرح الجريمة.

وفي تطور لاحق صرح شهود عيان لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) مساء اليوم الأحد بأن منفذ هجوم الطعن كان يحمل شيئاً حول جذعه يشبه الحزام الناسف. وقد وقع الهجوم في شارع تجاري يكتظ بالمارة.

ومن جهته، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على تويتر "أشكر كل أجهزة الطوارئ التي تعاملت مع حادث ستريثام الذي أعلنت الشرطة الآن أنه يتصل بالإرهاب". وأضاف "قلبي مع المصابين وكل المتضررين".



وفي سياق متصل، كتب صادق خان، عمدة العاصمة البريطانية على تويتر: "الإرهابيون يحاولون تقسيمنا وتدمير أسلوبنا المعيشي، لكننا هنا في لندن

لن نمكنهم من النجاح في هذا أبداً".



وكانت لندن شهدت في الأعوام الماضية هجمات إرهابية أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى. آخر عملية إرهابية في لندن وقعت في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي عندما قتل رجل شخصين طعناً بسكين بالقرب من جسر لندن، كما كان ثمانية أشخاص لقوا حتفهم في حزيران/يونيو 2017 بعد أن دهسهم إرهابيون بشاحنة حيث قتل ثلاثة أشخاص عند جسر لندن وقتل الخمسة الآخرين في سوق بورو ماركت، وكانت الشرطة قتلت الإرهابيين الثلاثة منفذي هذا الهجوم. كما نفذ رجل هجوم بسيارة في آذار/مارس الماضي حيث دهس عدد من المارة عند جسر وستمينستر ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص كما طعن منفذ الهجوم أحد أفراد الشرطة قبل أن تطلق عليه الشرطة النار وتقتله.

م.أ.م/خ.س (د ب أ، أ ف ب، رويترز)