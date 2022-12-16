الشرطة: انفجار في خزان كبير في حوض للأحياء المائية وسط برلين

قالت خدمات الطوارئ إن حوض أسماك في برلين كان يأوي نحو 1500 سمكة استوائية غريبة الشكل تحطم اليوم الجمعة (16 ديسمبر/كانون الأول 2022)، لينسكب مليون لتر من المياه ويتناثر الحطام على طريق ضخم في منطقة ميته المزدحمة.
وهرع حوالي 100 فرد من خدمات الطوارئ إلى الموقع، وهو مجمع فخم يحوي فندق راديسون ومتحفاً ومتاجر ومطاعم بالإضافة إلى ما يقول مجمع دوم أكواري إنه أضخم حوض أسماك أسطواني قائم بذاته في العالم بارتفاع 14 متراً.
وحسب متحدث باسم إدارة إطفاء الحرائق أصيب شخصان وتم نقلهما إلى المستشفى.
و"أكوادوم" هو "أكبر حوض للأحياء المائية" في العالم، طبقا للموقع الالكتروني لـ"دوم أكواري". وذكرت تقارير أنه تم تحديثه في عام 2020 .
وقالت شرطة برلين عبر تويتر "بالإضافة إلى الأضرار البحرية التي لا تصدق... أُصيب اثنان من شظايا الزجاج".
وقال متحدث باسم الشرطة إنه أمكن سماع ضوضاء عالية جداً في الفندق الواقع بالقرب من كاتدرائية العاصمة الألمانية، حيث يوجد حوض الأحياء المائية، حوالي الساعة الخامسة و45 دقيقة صباحاً (04:45 بتوقيت جرينتش)، وتطايرت أجزاء من واجهة المبنى الذي يوجد به الحوض إلى الشارع.
وذكر متحدث باسم خدمة الإطفاء في برلين أن أفراد خدمات الطوارئ لم يستطيعوا دخول الطابق الأرضي في المبنى بسبب الحطام. وأضاف أنه جرى إرسال كلاب البحث والإنقاذ إلى موقع الحادث. وقال المتحدث إن سبب انفجار حوض الأسماك ليس واضحاً. ولم تعلق خدمة الإطفاء أو الشرطة على مصير الأسماك.
وأوضح المتحدث باسم خدمة الإطفاء أن حوالي 350 نزيلاً في الفندق الموجود داخل المجمع طُلب منهم حزم أمتعتهم وترك المبنى. وقالت الشرطة إنه تم إرسال حافلات إلى المجمع لتوفير مأوى لنزلاء الفندق الذين غادروا المبنى، إذ بلغت درجات الحرارة في برلين نحو سالب سبعة مئوية.
وأغلقت خدمات الطوارئ طريقا رئيسياً مجاوراً للمجمع، ممتد من ألكساندر بلاتس إلى بوابة براندنبورغ، نظراً لكميات المياه الضخمة التي فاضت إلى خارج المبنى.
ع.ح./ع.ج.م. (رويترز، د ب ا)
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