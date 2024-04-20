الشرطة الهولندية: عصابات تفجير ماكينات الصرف انتقلت لألمانيا

تعتقد الشرطة الهولندية أن عصابات متخصصة في تفجير ماكينات الصرف الآلي قد نقلت أنشطتها من هولندا إلى ألمانيا بشكل كامل مع تناقص أعداد الحوادث من هذا النوع في هولندا وتصاعدها في ألمانيا. وتقوم بنوك هولندا بحيلة ضد العصابات.

أشارت تقديرات الشرطة الهولندية إلى أن العصابات الهولندية المتخصصة في تفجير ماكينات الصرف الآلي، قد نقلت أنشطتها بالكامل تقريباً إلى ألمانيا.

وأوضحت الشرطة الهولندية في لاهاي، اليوم السبت (20 أبريل/نيسان 2024)، أن عدد ماكينات الصرف التي فجرتها هذه العصابات في هولندا وصل العام الماضي إلى ثماني ماكينات فقط مقابل 367 ماكينة فجروها في ألمانيا.

وتم إلقاء القبض على 137 هولندياً العام الماضي لاتهامهم بتفجير ماكينات صرف في ألمانيا.

وقال متحدث باسم الشرطة الهولندية إن جريمة تفجير ماكينات الصرف الآلي أصبحت بمثابة "منتج تصدير"، فقد نفذت العصابات الهولندية جرائم تفجير ماكينات صرف في العام الماضي أيضا في سويسرا والنمسا وبلجيكا.

وأشارت الشرطة إلى نجاح تدابير البنوك في هولندا لمكافحة السرقات، وقالت إن أوراق النقدية التي يتم الاستيلاء عليها تصبح غير قابلة للاستخدام لأنها تلتصق ببعضها البعض تلقائيا بعد الانفجار. وكثف المحققون في هولندا وألمانيا من تعاونهم.

يذكر أن عدد ماكينات الصرف الآلي في هولندا أصغر كثيراً من عددها في ألمانيا، إذ إن الدفع غير النقدي في هولندا أكثر شيوعاً.

كان عدد ماكينات الصرف التي فجرها لصوص هولنديون في ألمانيا سجل رقماً قياسياً بـ 442 ماكينة في عام 2022 بينما وصل عدد الماكينات التي فجرتها العصابات الهولندية في ألمانيا إلى 56 ماكينة في الربع الأول من العام الجاري، وهو عدد يقل بشكل ملحوظ مقارنة بعددها في نفس الفترة من العام الماضي.

وتشهد مدينة بامبرغ بولاية بافاريا في جنوب ألمانيا خلال الأسبوع الجاري وقائع محاكمة 16 هولنديا بتهمة تفجير نحو 90 ماكينة صرف آلي في ألمانيا وسرقة ما مجموعه 7 مليون يورو تقريباً.

ع.ح/ص.ش (د ب أ)