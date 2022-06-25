الشرطة النرويجية تحقق في "عمل إرهابي" بعد إطلاق نار في أوسلو

أعلنت الشرطة النرويجية صباح اليوم السبت (25 يونيو/ حزيران 2022) أنها تتعامل مع حادث إطلاق النار الذي وقع ليل الجمعة/ السبت قرب حانتين إحداهما للمثليين في وسط أوسلو وأسفر عن سقوط قتيلين و14 جريحاً على الأقل، على أنه "عمل إرهابي".

وقالت في بيان إن "الشرطة تحقق في الوقائع باعتبارها عملاً إرهابياً"، بينما ألغيت مسيرة للمثليين كانت مقررة بعد ظهر السبت بعد توصيات "واضحة" من الشرطة، كما أعلن منظموها.

وقال المتحدث باسم الشرطة توري بارستاد لصحيفة افتنبوستن إن إطلاق النار وقع في حانة لندن وامتد إلى نادٍ مجاور وشارع قريب، حيث تم اعتقال المشتبه به بعد دقائق قليلة من بدء إطلاق النار، مشيراً إلى أن السلطات تحقق في الحادث باعتباره عملاً إرهابياً.

وحانة لندن هي ناد ليلي شهير للمثليين في وسط أوسلو.

الهجوم وقع قرب حانة للمثليين في أوسلو ومن المحتمل أن يكون المثليون مستهدفين فقد تم إلغاء مسيرة لهم كانت مقررة سابقا

نرويجي من أصل إيراني

وذكرت الشرطة النرويجية أن منفذ إطلاق النار الذي أسفر عن مقتل شخصين وجرح آخرين بينهم عشرة في حالة خطيرة في وسط مدينة أوسلو، هو نرويجي من أصل إيراني. وقال كريستيان هاتلو المسؤول في شرطة أوسلو في مؤتمر صحفي إن المشتبه به الذي لم تكشف هويته معروف لدى جهاز الاستخبارات الداخلية المسؤول أيضاً عن مكافحة الإرهاب. وهو معروف لدى الشرطة أيضاً لارتكابه جنحاً صغيرة مثل حيازة سكين وحكم لحيازته مخدرات.

وقال الصحفي أولاف روينبيرغ من محطة إن.آر.كيه العامة: "رأيت رجلاً يصل ومعه حقيبة وأخرج بندقية وبدأ في إطلاق النار". ولم يتضح على الفور الدافع وراء الهجوم.

وقال رئيس الوزراء يوناس جار ستوره في تصريح لوكالة الأنباء النرويجية: لقد كان "هجوما فظيعاً وصادماً للغاية على أبرياء".."لا نعرف حتى الآن سبب هذا العمل الرهيب ولكن بالنسبة للمثليين الخائفين والذين يشعرون بحزن، أريد أن أقول إننا نقف معكم".

وقالت شرطة أوسلو على تويتر "تأكد مقتل شخصين"، وأضافت أن نحو 14 شخصاً نقلوا إلى المستشفى، وقد أصيب العديد منهم بجروح خطيرة.

وأظهرت صور نشرتها صحيفة في جي ومحطة إن أر كيه ووسائل إعلام أخرى حشداً كبيراً من أفراد أجهزة الطواريء خارج حانة لندن، بما في ذلك الشرطة ورجال الإسعاف. وحلقت طائرات هليكوبتر فوق وسط أوسلو بينما سمعت أصوات أبواق سيارات الإسعاف وسيارات الشرطة في أنحاء المدينة.

ع.ح./ع.ج. (أ ف ب، رويترز)