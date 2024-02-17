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سياسةفرنسا

الشرطة الفرنسية تقتل مهاجما كان يحمل "سكينا ودفترا بالعربية"

١٧ فبراير ٢٠٢٤

لقي شخص مصرعه برصاص قوات الأمن الفرنسية بعد أن رفض الامتثال لأوامر الشرطة بإلقاء سكين جزار كان يحمله معه رغم استخدام رجال الشرطة مسدس صاعق لأكثر من عشرين مرة.

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خبراء الشرطة القضائية الفرنسية يدخلون المنطقة المطوقة بعد هجوم بسكين في محطة ترام بباريس في الثاني من فبراير 2024 - أرشيفية
قالت النيابة إن رجال الشرطة استخدموا مراراً مسدسهم الصاعق، لكن الرجل انقض عليهم وهو لا يزال يحمل سكّين الجزّارصورة من: Thomas Samson/AFP

قتلت قوات حفظ الأمن ليل الجمعة السبت في باريس رجلاً كان يهدد شرطيين "بسكّين جزّار"، على ما أفادت النيابة العامة.

وأوضح المصدر أن الرجل من مواليد كانون الثاني/يناير 1984 في السودان ولا سجل قضائيا له، حسبما نقلت قناة "فرنسا 24". وذكرت النيابة العامة أن الشرطيين أطلقوا النار بعدما استخدموا مسدساً صاعقاً من دون نتيجة، مشيرة إلى فتح تحقيق.

وأوردت النيابة العامة أنه قبل قليل من الساعة الثالثة صباحا "تلقت أجهزة الشرطة بلاغاً عن وجود شخص يشكل خطراً يرتدي جلباباً ويحمل سكّين جزّار في محطة بوت دو شابو روج للترامواي في 18 جادة إندوشين في الدائرة التاسعة عشرة من باريس".

وتابع البيان أنه "عند وصولهم، كان الرجل يحمل سكّين جزّار في يد ودفتراً عليه كتابات بالعربية في اليد الأخرى". وجاء في البيان أن الرجل "لم يمتثل لأوامرهم بإلقاء سلاحه وبالرغم من استخدام الشرطيين مراراً مسدسهم الصاعق، انقض عليهم وهو لا يزال يحمل سكّين الجزّار". وتابع البيان: "وفق العناصر الأولية، استخدم أربعة شرطيين سلاحهم الصاعق عشرين مرة".

وقالت النيابة العامة إن الشرطيين الذين أطلقوا النار نقلوا إلى المستشفى في حال "صدمة" من دون ذكر إصابة أي شرطي بجروح.

ع.ح/ع.ج.م (أ ف ب ، د ب ا)

 

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