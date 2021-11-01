الشرطة الاتحادية الألمانية

تنقسم الشرطة الألمانية الى شرطة اتحادية "بوندسبوليتساي" وشرطة محلية ترتبط المدن والولايات وتسمى"لاندسبوليتساي"، وتخضع قوات الشرطة إما لوزارة الداخلية الاتحادية أو لوزارات داخلية الولايات.

قبل عام 1994عرفت الشرطة الاتحادية بتسمية "حرس الحدود الاتحادي"، وكان دورها اكثر تحديدا، كما كانت مهامها مختلفة في المانيا الاتحادية سابقا. وفي عام 2005 سُن قانون اعادة تسمية الشرطة الاتحادية فتغير اسمها واختلفت وظائفها. وفي عام 2015 وبسبب التدفق غير المسبوق للاجئين على أراضيها أعادت المانيا من جانب واحد نقاط المراقبة الحدودية (على الحدود مع النمسا) وفعّلت من جديد دور قوات حرس الحدود.