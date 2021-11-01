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الشرطة الاتحادية الألمانية

تنقسم الشرطة الألمانية الى شرطة اتحادية "بوندسبوليتساي" وشرطة محلية ترتبط المدن والولايات وتسمى"لاندسبوليتساي"، وتخضع قوات الشرطة إما لوزارة الداخلية الاتحادية أو لوزارات داخلية الولايات.

قبل عام 1994عرفت الشرطة الاتحادية بتسمية "حرس الحدود الاتحادي"، وكان دورها اكثر تحديدا، كما كانت مهامها مختلفة في المانيا الاتحادية سابقا. وفي عام 2005 سُن قانون اعادة تسمية الشرطة الاتحادية فتغير اسمها واختلفت وظائفها. وفي عام 2015 وبسبب التدفق غير المسبوق للاجئين على أراضيها أعادت المانيا من جانب واحد نقاط المراقبة الحدودية (على الحدود مع النمسا) وفعّلت من جديد دور قوات حرس الحدود.

19/10/2021 Podrosche. Bundespolizisten stehen neben einer Gruppe von Migranten, die zuvor über die deutsch-polnische Grenze gegangen waren. (zu dpa «Zuwanderung via Belarus: Seehofer schreibt an Polens Innenminister») +++ dpa-Bildfunk +++

آلاف المهاجرين يصلون إلى ألمانيا عن طريق بيلاروسيا 01.11.2021

بحسب بيانات جديدة للشرطة الألمانية، سجلت أعداد المهاجرين الذين يصلون إلى ألمانيا عبر حدودها مع بولندا، ارتفاعا ملحوظا. طريق الهجرة الجديد بيلاروسيا - بولندا يشهد إقبالا في ظل التوتر المتواصل بين مينسك وبروكسل.
Grenzkontrollen an der oesterreichisch deutschen Grenze ,Grenzuebergang Kiefersfelden Grenzpolizisten kontrollieren Autofahrer bei der Einreise von Tirol / Oesterreich nach Bayern / Deutschland.

الشرطة الألمانية تضبط لاجئين أفغان سبق إجلاؤهم إلى إيطاليا 06.09.2021

في أكثر من واقعة تفتيش أوقفت الشرطة الاتحادية الألمانية العديد من اللاجئين الأفغان، الذين كان قد تم إجلاؤهم من بلادهم إلى إيطاليا في وقت سابق. الشرطة فتحت تحقيقات مع المهربين المفترضين.
05.09.2018, Berlin: Vermummte Einsatzkräfte stehen vor einem Kiosk im Stadtteil Neukölln. Die Berliner Polizei ist erneut gegen kriminelle arabische Großfamilien vorgegangen. Mit einem Großaufgebot durchsuchten Einsatzkräfte zwei Objekte eines mutmaßlichen Clan-Mitglieds. Nach ersten Informationen geht es um den Verstoß gegen das Waffengesetz. Foto: Paul Zinken/dpa | Verwendung weltweit

السلطات الألمانية تشن حملات تفتيش ضد عصابات لتهريب البشر 05.11.2018

شنت الشرطة الاتحادية الألمانية حملات تفتيش ومداهمات على منازل لمهربي بشر ومزوري وثائق. وبحسب البيانات، فإن الادعاء العام يجري تحقيقات ضد أشخاص للاشتباه في قيامهم بتهريب عراقيين وسوريين إلى ألمانيا عبر وثائق ثبوتية مزورة.
ARCHIV - Ein mit «Flüsterbremsen» ausgerüsteter Güterzug steht am 16.07.2014 in Köln (Nordrhein-Westfalen) auf einem Gleis. Foto: Oliver Berg/dpa (zu dpa «Deutsche Bahn - Jahreszahlen» vom 16.03.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ © picture-alliance/dpa/O. Berg

تزايد تسلل اللاجئين إلى ألمانيا باستخدام قطارات السلع 23.04.2018

أعلنت الشرطة الألمانية في ولاية بادن فورتمبرغ (وسط غرب ألمانيا) أن هناك تزايدا في حالات تسلل اللاجئين عبر استقلال قطارات السلع، بغية الوصول إلى ألمانيا بطريقة غير قانونية.
02.2015 24.ARCHIV - Abgelehnte Asylbewerber steigen am 24.02.2015 am Baden-Airport in Rheinmünster (Baden-Württemberg) im Rahmen einer landesweiten Sammelabschiebung in ein Flugzeug. (zu dpa «Rund 3200 Abschiebungen aus dem Südwesten vom 21.12.2017) Foto: Patrick Seeger/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

آلاف عمليات ترحيل للاجئين من ألمانيا تفشل "بسبب البيروقراطية" 29.03.2018

خمسة وستون ألف شخص لم يُرحلوا في السنة الماضية من ألمانيا، لأنهم لم يكونوا يتوفرون على وثائق سفر. عدم التوفر على جواز سفر، يشكل عقبة رئيسية، لكن كيف تتصرف السلطات في هذه الأحوال وما هو مصير من يتسبب في عرقلة الترحيل؟
AUT, 2016-01-27; FEATURE THEMENBILD GRENZKONTROLLE ASYLANTEN DER DEUTSCHEN BUNDESPOLIZEI AUF DER AUTOBAHNGRENZE KUFSTEIN KIEFERSFELDEN ; Foto: Bildagentur Mühlanger/Haver Copyright: picture-alliance/Roland Mühlanger

الشرطة تمنع 14 لاجئاً سورياً من دخول الأراضي الألمانية 11.03.2018

منعت الشرطة الاتحادية الألمانية 14 سورياً من الدخول إلى البلاد بعدما تبيّن أن هؤلاء تقدموا بطلب للجوء في إيطاليا. اللاجئون السوريون تمت إعادتهم إلى النمسا، لكن بعد دفع ضمانة مالية لسد تكاليف ملف قضائي فتح ضدهم.
16.09.2017 ++ Ein Lkw, auf dem 51 Menschen nach Deutschland geschleust wurden, wird am 16.09.2017 auf dem Gelände der Bundespolizei in Frankfurt (Oder) (Brandenburg) untersucht. Der Lastwagen war auf der Autobahn 12 im brandenburgischen Grenzgebiet zu Polen von der Bundespolizei gestoppt worden. Auf dem LKW befanden sich 51 Menschen, darunter waren augenscheinlich auch 17 Kinder, wie ein Sprecher der Bundespolizeidirektion Berlin am Samstag der Deutschen Presse-Agentur sagte. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

حملة مداهمات واسعة في ألمانيا تستهدف مهربي البشر 31.01.2018

شنت الشرطة الاتحادية الألمانية حملة أمنية كبيرة على عصابة دولية لتهريب البشر في عدة ولايات ألمانية، وألقت القبض خلالها على ثلاثة مشتبه بهم. وكان المهربون يحصلون من كل مهاجر على ثمانية آلاف يورو مقابل تهريبهم.
16.09.2017 ++ Ein Lkw, auf dem 51 Menschen nach Deutschland geschleust wurden, wird am 16.09.2017 auf dem Gelände der Bundespolizei in Frankfurt (Oder) (Brandenburg) untersucht. Der Lastwagen war auf der Autobahn 12 im brandenburgischen Grenzgebiet zu Polen von der Bundespolizei gestoppt worden. Auf dem LKW befanden sich 51 Menschen, darunter waren augenscheinlich auch 17 Kinder, wie ein Sprecher der Bundespolizeidirektion Berlin am Samstag der Deutschen Presse-Agentur sagte. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

ألمانيا: ضبط تهريب عشرات الأشخاص على متن شاحنة 16.09.2017

أوقفت الشرطة الاتحادية الألمانية شاحنة على أحد الطرق السريعة الالمانية قرب الحدود البولندية، وعلى متنها 51 شخصا في حالة مزرية تم تهريبهم إلى الأراضي الألمانية. وتم تقديم الرعاية الطبية والطعام والشراب للأشخاص المضبوطين.

In this Friday, Sept. 11, 2015 photo, a Syrian man holds his family's passports as he lines up with other Syrians to apply for asylum visas, outside the German embassy, in Rabieh, north Beirut, Lebanon. Many of those applying are seeking asylum - a process that could take months. Lebanon hosts more than 1.1 million Syrian refugees or a quarter of the country's entire population while Jordan hosts about 630,000 Syrian refugees, who now make up about 10 percent of the country's population. (AP Photo/Hussein Malla)

مزاعم بأن السفارة السورية في برلين "تبيع" جوازات سفر 28.01.2017

قالت مصادر إعلامية ألمانية إن هناك مزاعم بأن السفارة السورية في برلين قد أصدرت جوازات سفر لأشخاص دون التحقق من أنهم يحملون الجنسية السورية. وذكرت المصادر أن الادعاء العام الألماني في ولاية برلين فتح تحقيقاً بهذا الخصوص.

Ein afghanischer Flüchtling wartet am 01.11.2015 auf der Brücke zwischen Braunau am Inn (Österreich) und Simbach am Inn (Deutschland) auf der österreichisch Seite auf den Grenzübertritt nach Deutschland. Zum Schutz gegen die Kälte hat er sich eine blaue Decke umgelegt. Foto: Peter Kneffel/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

77 ألف طالب لجوء دخلوا ألمانيا عن طريق النمسا في عام 2016 24.01.2017

أعلنت الشرطة الاتحادية الألمانية في مدينة روزنهايم أن حوالي 77 ألف مهاجر وطالب لجوء دخلوا ألمانيا عن طريق النمسا خلال العام الفائت. وأضافت الشرطة أن القسم الأكبر منهم دخل في أول شهرين من العام قبل إغلاق طريق البلقان.
+++ Bildergalerie Das erwartet uns im Januar +++ Vereiste Äste und Eiszapfen sind bei Todtnau (Landkreis Lörrach) zu sehen. In der Region um den Feldberg im Schwarzwald hat es am Wochenende wieder Temperaturen um die minus 20 Grad gegeben. Foto: Patrick Seeger dpa/lsw +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

مهرب يترك لاجئين في درجة حرارة 20 تحت الصفر ويولي الأدبار 08.01.2017

أفادت الشرطة الاتحادية الألمانية أن مهرب بشر ترك مجموعة لاجئين بينهم أطفال، في سيارة مغلقة غير مُدفأة في استراحة على الطريق السريع جنوب ألمانيا، وولى الأدبار. وينحدر اللاجئون من سوريا والعراق وإيران.
AUT, 2016-01-27; FEATURE THEMENBILD GRENZKONTROLLE ASYLANTEN DER DEUTSCHEN BUNDESPOLIZEI AUF DER AUTOBAHNGRENZE KUFSTEIN KIEFERSFELDEN ; Foto: Bildagentur Mühlanger/Haver Copyright: picture-alliance/Roland Mühlanger

العثور على متفجرات في سيارة قادمة من النمسا إلى ألمانيا 30.09.2016

ألقت الشرطة الاتحادية الألمانية قرب الحدود النمساوية الألمانية على سائق كان يهرّب لاجئين من النمسا إلى ألماينا ويحمل قطع سلاح وعبوات ناسفة في سيارته.

ARCHIV - Abgelehnte Asylbewerber werden am 24.11.2015 in Leipzig (Sachsen) zum Transport zum Flughafen abgeholt. Foto: Sebastian Willnow/dpa (zu dpa Merkels Flüchtlingspolitik zwischen Willkommens- und Abschiedskultur vom 27.07.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit Copyright: picture-alliance/dpa/S. Willnow

تراجع كبير في عدد المهاجرين غير القانونين إلى ألمانيا 17.08.2016

كان عام 2015 عام ذروة قدوم اللاجئين إلى ألمانيا. وتشير معلومات جديدة للشرطة الاتحادية إلى تراجع كبير في عدد الأشخاص الذين حاولوا دخول ألمانيا بشكل غير قانوني هذا العام، ومعظم هؤلاء من سوريا والعراق وأفغانستان.
15.04.2016+++ Bildergalerie Lebensumstände der Flüchtlinge in Idomeni. Flüchtlingslager - Zelten am Bahngleis in Idomeni. +++ (C) DW/S. Amri

الشرطة الألمانية تضبط عصابة دولية لتهريب المهاجرين 05.07.2016

بعد حملة مداهمات كبيرة، أعلنت الشرطة الاتحادية الألمانية أنها ضبطت عصابة لتهريب البشر وخصوصا اللاجئين السوريين إلى ألمانيا عبر النمسا والمجر وبسعر 1500 يورو للشخص الواحد.
04.11.2015+++ Bundespolizisten führen am 04.11.2015 in Hildesheim (Niedersachsen) einen Mann ab. Bei einer groß angelegten Razzia gegen international organisierte Schleuserbanden hat es mehrere Festnahmen gegeben. Foto: Chris Gossmann/dpa (zu dpa «Razzia gegen Schleusernetzwerk in drei Bundesländern» vom 04.11.2015) +++picture-alliance/dpa/C. Gossmann

حملة أمنية في ولايات ألمانية ضد عصابات لتهريب البشر 04.11.2015

شنت الشرطة الاتحادية الألمانية اليوم الأربعاء حملة أمنية كبيرة في ثلاث ولايات ضد عصابات دولية منظمة لتهريب بشر. وترجح السلطات الألمانية أن هذه العصابات تقوم بنقل العديد من اللاجئين إلى داخل البلاد.