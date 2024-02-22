  1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW
بث مباشر
ملفات صوتيةأحدث الفيديوهات
قضايا راهنة
الحرب بين إسرائيل وحماسالهجرة إلى ألمانيا وفرص العمل فيهاالتغيرات المناخية
سياسةإسرائيل

الشرطة الإسرائيلية: قتيل و8 جرحى بهجوم "إرهابي" نفذه مسلحون

٢٢ فبراير ٢٠٢٤

قالت الشرطة الإسرائيلية إن "هجوما إرهابيا" نفذه ثلاثة فلسطينيين فتحوا النار على سيارات في الطريق من معاليه أدوميم إلى القدس، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة ثمانية بجروح. وأكدت الشرطة الإٍسرائيلية "تحييد" المهاجمين.

https://p.dw.com/p/4cjKy
الشرطة الإسرائيلية: عناصرنا قتلوا مسلحين اثنين وأصابوا ثالثاً بالرصاص (22.02.2024)
الشرطة الإسرائيلية تعلن وقوع هجوم "‘إرهابي" نفذه ثلاثة فلسطينيين في الطريق بين مستعمرة معاليه أدوميم المؤدي إلى القدس وأسفر عن مقتل شخص وجرح ثمانية آخري، وتحييد المهاجمين. صورة من: Mahmoud Illean/AP Photo/picture alliance

أعلنت الشرطة الإسرائيلية اليوم الخميس (22 فبراير/شباط 2024) أن الهجوم الذي وقع في الطريق السريع رقم 1 المؤدي من معاليه أدوميم إلى القدس، أسفر عن مقتل شخص وإصابة ثمانية آخرين. وأضافت الشرطة أن الحادث وقع قرب مستوطنة معاليه أدوميم شرق القدس، موضحة أن المهاجمين وصلوا في سيارة.

وقالت في بيان "خرج الإرهابيون الثلاثة... من السيارة وبدأوا إطلاق النار من أسلحة رشاشة على مركبات كانت متوقفة خلال زحمة سير على الطريق المؤدي إلى القدس".

وأشارت إلى أنه "تم تحييد إرهابيَين في موقع الحادث. وخلال عمليات البحث التي أجريت، عثر على إرهابي آخر كان يحاول الهرب وحُيّد أيضا". وفي وقت لاحق أعلنت الشرطة الإٍسرائيلية "تصفيته" المهاجم الثالث. وأجلى مسعفون ثمانية مصابين بدرجات متفاوتة من موقع الحادث، وفق ما أفادت الشرطة.

من جانبه، أعلن جهاز المخابرات الداخلية الإسرائيلية "شاباك" أن المهاجمين ثلاثة فلسطينيين من مدينة بيت لحم، وذكرهم بالاسم.

وتشهد الضفة الغربية تصاعداً في وتيرة أعمال العنف منذ اندلاع الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وقتل منذ بدء الحرب أكثر من 400 شخص في الضفة الغربية وفقا لوزارة الصحة التابعة للسلطة الفلسطينية. 

خ.س/ع,ج,م (أ ف ب،رويترز)

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد

اكتشاف المزيد

مباراة سابقة بين إسرائيل وألمانيا في إقصائيات أمم أوروبا لتحت 19 عاما

مطالب متزايدة بحظر مشاركة إسرائيل في الفعاليات الرياضية

مطالب متزايدة بحظر مشاركة إسرائيل في الفعاليات الرياضية

مع اقتراب موعد الألعاب الأولمبية وبطولة أوروبا لكرة القدم، تتزايد مطالب ناشطين للجهات الرياضية المسؤولة بحظر المشاركة الإسرائيلية، بيد أن جهات ـ وكذا إسرائيل ـ تؤكد على عدم إقحام السياسة في الرياضة والفصل بين الاثنين.
عالم الرياضة٢١ فبراير ٢٠٢٤
تقوم سياسة ولي العهد محمد بن سلمان على يعرف بـ "السعودية أولاً" بمعنى إعطاء الأولوية للمصالح الوطنية.

الحرب بين إسرائيل وحماس...السعودية ولعبة حفظ التوازن

الحرب بين إسرائيل وحماس...السعودية ولعبة حفظ التوازن

يقول خبراء إن السعودية تسير على حبل مشدود للتوفيق بين نهج "السعودية أولاً" بما يتضمن الحفاظ على استقرار المنطقة من جهة وبين رغبة الرياض في زيادة دعمها لسكان غزة وقيام دولة فلسطينية مستقلة من جهة أخرى.
سياسة٢٢ فبراير ٢٠٢٤
الجيش الإسرائيلي يعتقل مستوطنين بعد اقتحامهم قرية فلسطينية بالضفة الغربية (2/11/2023)

عقوبات بريطانية على مستوطنين "متطرفين" في الضفة الغربية

عقوبات بريطانية على مستوطنين "متطرفين" في الضفة الغربية

بعد اتخاذ الولايات المتحدة إجراءات مماثلة، فرضت بريطانيا عقوبات على أربعة إسرائيليين قائلة إنهم "مستوطنون متطرفون" شنوا هجمات عنيفة على فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
سياسة١٢ فبراير ٢٠٢٤