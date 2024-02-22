الشرطة الإسرائيلية: قتيل و8 جرحى بهجوم "إرهابي" نفذه مسلحون

قالت الشرطة الإسرائيلية إن "هجوما إرهابيا" نفذه ثلاثة فلسطينيين فتحوا النار على سيارات في الطريق من معاليه أدوميم إلى القدس، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة ثمانية بجروح. وأكدت الشرطة الإٍسرائيلية "تحييد" المهاجمين.

أعلنت الشرطة الإسرائيلية اليوم الخميس (22 فبراير/شباط 2024) أن الهجوم الذي وقع في الطريق السريع رقم 1 المؤدي من معاليه أدوميم إلى القدس، أسفر عن مقتل شخص وإصابة ثمانية آخرين. وأضافت الشرطة أن الحادث وقع قرب مستوطنة معاليه أدوميم شرق القدس، موضحة أن المهاجمين وصلوا في سيارة.

وقالت في بيان "خرج الإرهابيون الثلاثة... من السيارة وبدأوا إطلاق النار من أسلحة رشاشة على مركبات كانت متوقفة خلال زحمة سير على الطريق المؤدي إلى القدس".

وأشارت إلى أنه "تم تحييد إرهابيَين في موقع الحادث. وخلال عمليات البحث التي أجريت، عثر على إرهابي آخر كان يحاول الهرب وحُيّد أيضا". وفي وقت لاحق أعلنت الشرطة الإٍسرائيلية "تصفيته" المهاجم الثالث. وأجلى مسعفون ثمانية مصابين بدرجات متفاوتة من موقع الحادث، وفق ما أفادت الشرطة.

من جانبه، أعلن جهاز المخابرات الداخلية الإسرائيلية "شاباك" أن المهاجمين ثلاثة فلسطينيين من مدينة بيت لحم، وذكرهم بالاسم.

وتشهد الضفة الغربية تصاعداً في وتيرة أعمال العنف منذ اندلاع الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وقتل منذ بدء الحرب أكثر من 400 شخص في الضفة الغربية وفقا لوزارة الصحة التابعة للسلطة الفلسطينية.

خ.س/ع,ج,م (أ ف ب،رويترز)