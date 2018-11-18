 الشرطة الإسرائيلية توصي بتوجيه الاتهام لنتانياهو وزوجته في قضية فساد | أخبار | DW | 02.12.2018

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أخبار

الشرطة الإسرائيلية توصي بتوجيه الاتهام لنتانياهو وزوجته في قضية فساد

الشرطة الإسرائيلية توصي بتوجيه الاتهام إلى رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وزوجته سارة في قضية احتيال وفساد. وهذه ثالث قضية فساد توصي الشرطة باتهام نتانياهو في إطارها.

Flash-Gallerie Sarah Netanyahu Israels First Lady (picture-alliance/ dpa)

أعلنت الشرطة الإسرائيلية الأحد (الثاني من ديسمبر/ كانون الأول 2018)، أنها أوصت بتوجيه اتهام الى رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وزوجته سارة في قضية احتيال وفساد.

وبعد توصية الشرطة بات على المدعي العام القرار ما إذا كان سيوجه اتهاما الى نتانياهو وزوجته اللذين يشتبه بأنهما سعيا الى الحصول على تغطية إعلامية ايجابية في موقع "والا" الإخباري الذي تملكه مجموعة بيزيك للاتصالات، الأكبر في البلاد، مقابل خدمات وتسهيلات حكومية عادت على المجموعة بمئات ملايين الدولارات.

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لعنة الفساد تلاحق نتاياهو والمعارضة تطالب باستقالته

في المقابل، رفض رئيس الوزراء الاسرائيلي النتائج التي توصلت إليها الشرطة مؤكدا أنها "غير قانونية".

وقال نتانياهو "إنني واثق بأن السلطات المختصة في هذه الحالة وبعد أن تدرس هذه القضية ستتوصل إلى النتيجة نفسها: لم يكن هناك شيء لأنه ليس هناك أي شيء". وهذه ثالث قضية فساد توصي الشرطة باتهام نتانياهو في إطارها.

و.ب/ح.ز (رويترز، د ب أ) 

 

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زوجة نتانياهو متهمة رسميا بالاحتيال وخيانة الأمانة

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