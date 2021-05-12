الشرطة الإسرائيلية تلغي مسيرة لليمين المتطرف في القدس

ألغت جماعات يمينية إسرائيلية متطرفة مسيرة مقررة في البلدة القديمة بالقدس بعد أن رفضت الشرطة اليوم الاثنين (السابع من حزيران/يونيو 2021) التصريح لهم بتنظيمها وسط مخاوف من أن تؤجج من جديد الصراع الذي أفضى إلى قتال عنيف استمر 11 يوما بين إسرائيل وفصائل فلسطينية الشهر الماضي.

وكانت عدة جماعات قد خططت لما وصفت بـ "مسيرة الأعلام" عند باب العامود في البلدة القديمة وفي الأحياء التي يقطنها مسلمون يوم الخميس المقبل.

وحظرت الشرطة الإسرائيلية المسيرة وأرجعت ذلك إلى أن المسار والتوقيت ليسا مناسبين بالنظر إلى مستويات التوتر الحالية في إسرائيل. وأكدت الشرطة اليوم أيضا أنها ستنظر طلبا لإعادة تحديد موعد جديد للمسيرة أو لترتيبها بطريقة مختلفة.

وأنهت إسرائيل وفصائل قطاع غزة مؤخرا موجة جديدة من المواجهات العنيفة، التي اندلعت على خلفية احتمال إجلاء فلسطينيين من منازلهم بحي الشيخ جراح في القدس الشرقية. كما اندلعت التوترات على خلفية مسيرة كان يجري الترتيب لها في القدس في أيار/مايو، وألغتها السلطات بعد ذلك.

وطالب منظمون للمسيرة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بممارسة المزيد من النفوذ على الشرطة، وقالوا إنه لا ينبغي أن تستسلم الشرطة الإسرائيلية لما وصفوها بـ "تهديدات حماس".

وكانت صحيفة "جيروزاليم بوست" أفادت بأنه تم إلغاء "مسيرة الأعلام"، بعدما رفضت الشرطة طلب المنظمين بالسماح للمشاركين بالمرور عبر باب العامود في البلدة القديمة.

وكان معارضو نتنياهو قد رأوا أن الموافقة على تنظيم هذه المسيرة يهدف إلى إثارة موجة جديدة من العنف مع أداء الحكومة الجديدة المناهضة له اليمين الدستورية أمام الكنيست.

مشاهدة الفيديو 02:33 شارك إخلاء منازل الشيخ جراح؟ إرسال Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Telegram الرابط https://p.dw.com/p/3tAqI مخاوف من إخلاء منازل الشيخ جراح رغم تأجيل القرار

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي عن مصادر في واشنطن القول إن الإدارة الأمريكية تراقب عن كثب الأحداث المتعلقة بمسيرة الأعلام، ودعت إسرائيل إلى تجنب اتخاذ خطوات من شأنها أن تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة والمساس بالمحاولات الهادفة إلى تثبيت الهدوء.

ولم يتضح ما إذا كان قرار الشرطة اتُخذ بالتشاور مع حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي أبدى بعض أعضاء حزبه تأييدهم للمسيرة لتأكيد مطالب اليهود بالسيادة الكاملة على القدس الشرقية. وقال أمير أوحانا وزير الأمن العام وعضو حزب ليكود اليميني الذي يتزعمه نتنياهو على تويتر إنه يتعين على الحكومة مراجعة حظر الشرطة للمسيرة مما يثير احتمال العدول عن حظرها.

ومن المتوقع أن تستمر التوترات في القدس حتى مع منع المسيرة.

مشاهدة الفيديو 24:00 شارك في دائرة الخطر - الضيف: باسم نعيم، المتحدث باسم حماس إرسال Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Telegram الرابط https://p.dw.com/p/3uXTg في دائرة الخطر - الضيف: باسم نعيم، المتحدث باسم حماس

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الكنيست سيصوت على الحكومة في غضون أسبوع

وفي السياق الإسرائيلي، قال يائير ليفين رئيس الكنيست الإسرائيلي اليوم الاثنين إن الكنيست سيصوت على الحكومة الجديدة التي شكلها معارضو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بحلول 14 حزيران/ يونيو.

وقال ليفين أمام المجلس: "سيتم تحديد جلسة البرلمان للتصويت على الحكومة في غضون سبعة أيام، أي بحلول 14 يونيو 2021". وأضاف أنه سيتم إبلاغ أعضاء البرلمان بالإعلان المتعلق بموعد جلسة التصديق على الحكومة السادسة والثلاثين.

وشكّل زعيم المعارضة المنتمي لتيار الوسط يائير لابيد ائتلافا من عدة أحزاب للإطاحة بنتنياهو الذي يتولى رئاسة الوزراء منذ 12 عاما.

خ.س/أ.ح (رويترز)