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سياسةالشرق الأوسط

الشرطة الإسرائيلية تقتل منفذ هجوم بسكين في جنوب البلاد

٣١ مارس ٢٠٢٤

قالت الشرطة الإسرائيلية إن شخصين أصيبا بجراح في هجوم بسكين وقع في محطة الحافلات الرئيسية في مدينة بئر السبع بجنوب البلاد. واضافت الشرطة أنه "تم تحييد الإرهابي الذي نفذ الهجوم على الفور".

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قوات من الشرطة الإسرائيلية - أرشيفية
قالت الشرطة الإسرائيلية إن شخصين أصيبا بجراح في هجوم بسكين وقع في محطة الحافلات الرئيسية بمدينة بئر السبع بجنوب البلادصورة من: Ohad Zwigenberg/AP/picture alliance

أعلنت الشرطة الإسرائيلية الأحد (31 مارس/آذار 2024) قتل شخص يشتبه بأنه نفذ هجوماً بسكين أدى إلى إصابة شخصين، أحدهما جندي، في محطة الحافلات الرئيسية في مدينة بئر السبع بجنوب البلاد.

وأفاد مسعفون أنهم قدموا العلاج لرجل عمره 20 عاماً تلقى "طعنة في ظهره" في الهجوم قبل نقله إلى مستشفى سوروكا لتلقي العلاج. وأعلنت الشرطة إصابة شخص ثان بجروح طفيفة. وفي بيان لاحق قالت الشرطة الإسرائيلية إن أحد الجريحين "جنديا".  

وبحسب بيان الشرطة الإسرائيلية الذي أوردته قناة "اي 24 نيوز" فإنه "تم تحييد الإرهابي الذي نفذ الهجوم طعناً على الفور"، مشيرة في وقت لاحق إلى مقتله. 

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن المهاجم مواطن إسرائيلي بدوي من سكان مدينة رهط ويتحدر من إحدى عشائر منطقة النقب. وقالت الشرطة في بيانها إن المهاجم "معروف لدى الشرطة وله سجل إجرامي طويل".

وشهد العام الماضي تصاعداً في أعمال العنف في الضفة الغربية والقدس الشرقية، ما أدى إلى تعزيز عمليات التفتيش والتوقيف من قبل الشرطة الإسرائيلية.

وازداد التصعيد مع اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر مع شن الحركة هجوماً إرهابيا على جنوب إسرائيل أسفر عن مقتل 1160 شخصاً معظمهم من الأطفال والنساء، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس استناداً إلى أرقام رسمية إسرائيلية.

وتعهّدت إسرائيل بـ"القضاء" على حماس وهي تشن منذ ذلك الحين عملية عسكرية واسعة النطاق على قطاع غزة أسفرت عن مقتل 32705 شخصاً وفق السلطات الصحية التابعة لحماس. ووفق الأمم المتحدة، يواجه سكّان القطاع البالغ عددهم 2.4 مليون شخص خطر المجاعة.

ويذكر أن حركة حماس هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

ع.ح/ع.ش(أ.ف.ب، د.ب.أ)

 

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