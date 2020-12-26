الشرطة الأوروبية تحذر من لقاحات وهمية محتملة لفيروس كورونا

ذكرت كاترين ديبول رئيسة جهاز الشرطة الأوروبية (يوروبول) في تصريحات نشرتها صحف تابعة لمجموعة فونكه الإعلامية الألمانية اليوم الأحد (27 ديسمبر/ كانون الأول 2020)، عن خطر حقيقي يتمثل في محاولة مجرمين استغلال الطلب الهائل على اللقاحات، لعرض لقاحات وهمية على شبكة الإنترنت قصد بيعها.

وقالت ديبول إن المسؤولين رصدوا بالفعل علامات ملموسة على وجود احتمال تلاعب، مثل اللقاحات المزعومة المعروضة للبيع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وطالبت المستهلكين بتوخي الحذر، قائلة إن أي شخص انتهز فرصة الحصول على مثل هذه العروض من المرجح أن يجد نفسه لم يحصل على شيء أو تلقي لقاحا وهميا منوهة إلى أن الوضع الأخير يمكن أن يمثل أيضا تداعيات خطيرة على الصحة.

وأشارت ديبول إلى أن "يوروبول" قد أرسلت تحذيرات مناسبة ودعت الدول الأعضاء في التكتل إلى المضي قدماً بحذر. وأضافت أن السلطات يجب أن تكون مستعدة أيضا لمحاولات سرقة اللقاح. وقالت إن هيئة الشرطة حددت نقاط ساخنة محتملة.

وأشارت ديبول إلى أن إدارات الشرطة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي تعمل معا لحماية عمليات نقل اللقاح.

يذكر أن حملة التطعيم بدأت في بعض الدول الأروبية ومن بينها ألمانيا وهنغاريا، علما أن الموعد الرسمي لانطلاق هذه الحملة كان اليوم الأحد. ويعرض التطعيم مجانا وبشكل غير إجباري.

و.ب/ م.س(د ب أ)