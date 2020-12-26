 الشرطة الأوروبية تحذر من لقاحات وهمية محتملة لفيروس كورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 27.12.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

الشرطة الأوروبية تحذر من لقاحات وهمية محتملة لفيروس كورونا

بتزامن مع انطلاق حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في معظم بلدان الإتحاد الأوروبي، حذرت الشرطة الأوروبية (يوروبول) من خطورة لقاحات وهمية محتملة للفيروس، في ظل مؤشرات لوجود خطط لدى مجموعات إجرامية تريد بيعها عبر الإنترنت.

تحذيرات من لقاحات وهمية قد تطرح قريبا على الإنترنت من قبل مجرمين

تحذيرات من لقاحات وهمية قد تطرح قريبا على الإنترنت من قبل مجرمين

ذكرت كاترين ديبول رئيسة جهاز الشرطة الأوروبية (يوروبول) في تصريحات نشرتها صحف تابعة لمجموعة فونكه الإعلامية الألمانية اليوم الأحد (27 ديسمبر/ كانون الأول 2020)، عن خطر حقيقي يتمثل في محاولة مجرمين استغلال الطلب الهائل على اللقاحات، لعرض لقاحات وهمية على شبكة الإنترنت قصد بيعها.

مختارات

بعد عام على ظهور الإصابات الأولى بكوفيد-19، يتوجه فريق أبحاث مكون من عشرة باحثيين من منظمة الصحة العالمية إلى مدينة ووهان الصينية للكشف عن منشأ الفيروس وطريقة انتقاله إلى الإنسان. ضمن الفريق الأممي باحث عربي.

بعد حث وزارة الصحة السعودية لمواطنيها على التسجيل، لأخذ لقاح كورونا حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، من الإصابة بالفيروس، تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الجرعة الأولى من لقاح بيونتيك وفايزر ضد كوفيد 19.

أطلقت ألمانيا حملة تلقيح ضد فيروس كورونا المستجد، والبداية كانت من هالبرشتات في ولاية ساكسونياـ أنهالت، بسيدة مسنة تبلغ من العمر 101 عاما. وبحسب مراقبين، فقد تعاملت مع وخز إبرة اللقاح بهدوء وابتسامة من خلف كمامتها.

وقالت ديبول إن المسؤولين رصدوا بالفعل علامات ملموسة على وجود احتمال تلاعب، مثل اللقاحات المزعومة المعروضة للبيع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وطالبت المستهلكين بتوخي الحذر، قائلة إن أي شخص انتهز فرصة الحصول على مثل هذه العروض من المرجح أن يجد نفسه لم يحصل على شيء أو تلقي لقاحا وهميا منوهة إلى أن الوضع الأخير يمكن أن يمثل أيضا تداعيات خطيرة على الصحة.

وأشارت ديبول إلى أن "يوروبول" قد أرسلت تحذيرات مناسبة ودعت الدول الأعضاء في التكتل إلى المضي قدماً بحذر. وأضافت أن السلطات يجب أن تكون مستعدة أيضا لمحاولات سرقة اللقاح. وقالت إن هيئة الشرطة حددت نقاط ساخنة محتملة.

وأشارت ديبول إلى أن إدارات الشرطة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي تعمل معا لحماية عمليات نقل اللقاح.

 يذكر أن حملة التطعيم بدأت في بعض الدول الأروبية ومن بينها ألمانيا وهنغاريا، علما أن الموعد الرسمي لانطلاق هذه الحملة كان اليوم الأحد. ويعرض التطعيم مجانا وبشكل غير إجباري. 

و.ب/ م.س(د ب أ)

  • Lockdown in Berlin | Kurfürstendamm

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    شارع كورفورستندام أو "كودام" خال في برلين

    كورفورستندام أو "كودام": شارع التبضع وشارع التجوال في برلين الذي كان يعج عادة بالمتجولين خال تماما في هذا العام. لأنه هنا منذ أن فُرضت قيود واسعة لمكافحة جائحة كورونا ظلت غالبية المتاجر مغلقة.

  • Deutschland Coronavirus Zweiter Shutdown Berlin Breitscheidplatz

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    بريق خافت في عيد الميلاد

    وغير بعيد عن كورفورستندام يوجد عادة سوق عيد الميلاد في ساحة برايتشايد في الأثناء مع إجراءات أمنية مشددة. لأن نقطة اللقاء هنا في وسط برلين الغربية سابقا تعرضت لكارثة شديدة في عام 2016 حين توفي 12 شخصا على إثر هجوم ارهابي.

  • Deutschland, Berlin I Lockdown I Coronavirus

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    الاكتفاء بالنظر إلى الواجهة

    متجر الغرب على امتداد شارع كورفورستندام يُعتبر المتجر الشهير في ألمانيا. فعلاوة على جناح المواد الغذائية الشهير، كل شيء متوفر هنا. وتجارة التجزئة الألمانية ستحصل على تعويضات ـ لكن الكثير من التجار يترقبون مساعدات ديسمبر التي وعدت الحكومة بتقديمها.

  • Deutschland Coronavirus Zweiter Shutdown Hamburg

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    حزن يخيم على مدينة هامبورغ

    والوضع غير مختلف في ثاني أكبر مدينة ألمانية أي هامبورغ. ففي وسط المدينة حول شارع مونكبيرغ يسود فراغ تام. وحتى هنا تتوقع تجارة التجزئة بسبب الحجر الصحي الثاني تراجعا قويا في المبيعات ـ بشرط أن تنتهي تلك القيود كما هو مخطط في العاشر من يناير.

  • Deutschland Coronavirus Zweiter Shutdown Freiburg

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    إجراءات مراقبة الشرطة في فرايبورغ

    فرايبورغ في منطقة برايزغاو تُعد مدينة محبوبة لدى الكثيرين ويجوبها سيل من الماء على هامش الغابة السوداء. هنا أيضا على غرار جميع المواقع في ولاية بادن فورتمبيرغ تسود قيود حظر تجول مشددة، وذلك منذ الـ 12 من ديسمبر/ كانون الأول. ولا يمكن مغادرة المنزل إلا لأسباب وجيهة وفي الليل تٌعتمد قوانين أكثر شدة من فترة النهار.

  • Deutschland Coronavirus Zweiter Shutdown München

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    استعراض موسيقي عسكري في ميونيخ

    هنا عاصمة بافاريا ميونيخ. فحول ساحة ماريا شتاخوس يقف في العادة في مثل هذه الأوقات حشود من الناس لشرب النبيذ الساخن. وهذا لا يمكن فعله هذه السنة بسبب إجراءات كورونا وحظر تناول الكحول في الأماكن العامة.

  • Deutschland Coronavirus Zweiter Shutdown München

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    سبات بافاري طويل

    كما هو الوضع هنا في حي الصليب بميونيخ تمر ولاية بافاريا التي ضربها الفيروس بسبات عميق. ورغم القيود المتشددة يساند 69 في المائة من الألمان ما يُسمى بالحجر الصحي الثاني ـ هذا ما تمخض عنه استطلاع للرأي لصالح القناة الأولى في التلفزة الألمانية في هذا الأسبوع.

  • Deutschland Sachsen Corona-Pandemie Shutdown

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    بقعة وباء ساكسونيا

    في ولاية ساكسونيا تبقى نسبة العدوى مرتفعة أكثر من أي مكان آخر: أكثر من 700 عدوى جديدة مقابل 100.000 نسمة في غضون أسبوع واحد، كما أعلنت عن ذلك دائرة باوتسن. وفي شارع رايشن، الشارع الحقيقي لمدينة باوتسن يبدو هرم عيد الميلاد في حلة حزينة.

  • Deutschland Sachsen Corona-Pandemie Shutdown

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    بالكمامة أمام كنيسة دريسدن

    وحتى في عاصمة الولاية دريسدن تسود منذ مدة طويلة إلزامية وضع الكمامة. وتعليمات كورونا في ولاية ساكسونيا تم تشديدها في نهاية الأسبوع: فالمتاجر يحق لها بيع حاجيات اللوازم اليومية فقط. والألبسة والكتب أو الألعاب يتم سحبها بغية عدم جلب الزبائن والتخفيف من الاحتكاك.

  • Deutschland Coronavirus Zweiter Shutdown Berlin Brandenburger Tor

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    صورة وكأنها من التاريخ

    الساحة أمام بوابة براندنبورغ لم تكن خالية من البشر على هذا النحو منذ وجود جدار برلين أي حتى عام 1989. ولا ينقص فقط السياح ـ بل حتى الاحتفال بليلة رأس السنة الأكبر في البلاد والألعاب النارية التي تُنقل فعالياتها إلى جميع أنحاء العالم ألغيت هذه السنة. على الأقل الساعة الشهيرة لحساب الدقات حتى منتصف الليل ستكون تماشيا مع كورونا رقمية وتُنقل عبر التلفزيون. إذن سنة جديدة سعيدة!


مواضيع ذات صلة

Deutschland Coronavirus Impfzentrum Nürnberg Spahn Söder

ألمانيا تعلن جاهزيتها لأكبر حملات التلقيح في تاريخها 26.12.2020

وزير الصحة الألماني ينس شبان يعلن في مؤتمر صحفي السبت انتهاء استعدادات بلاده لعملية التلقيح ضد فيروس كورونا، وذلك ضمن حملة تطعيم ستبدأ رسميا غدا الأحد وتشمل جميع دول الاتحاد الأوروبي.

Vatikan Papst Franziskus Segen Urbi et orbi

البابا يصلي من أجل أطفال سوريا واليمن والعراق 25.12.2020

وباء كورونا وتبعاته يهيمن على رسالة البابا "إلى روما والعالم" في أول أيام الكريسماس، داعيا العالم إلى توفير اللقاح للجميع لـ"أننا جميعا على قارب واحد". وصلاة خاصة لأطفال سوريا والعراق أملا في أن "تهتز الضمائر".

Covid-19 Impfung Symbolbild

كورونا الذي لا يتعب..السلالة الجديدة تصل فرنسا وتوزيع اللقاحات متواصل 26.12.2020

لا يزال فيروس كورونا يحقق أرقاما قياسية جديدة سواء على مستوى الإصابات أو الوفيات، دون أن يستثني ادولة عن الأخرى..وفيما يعلق العالم آماله على اللقاحات تشق سلالة الفيروس الجديدة طريقها داخل أوروبا الموبوءة.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  