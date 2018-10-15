 الشرطة الألمانية تنهي عملية احتجاز رهينة في محطة قطار كولونيا | أخبار | DW | 15.10.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

الشرطة الألمانية تنهي عملية احتجاز رهينة في محطة قطار كولونيا

أنهت الشرطة الألمانية اليوم حالة احتجاز رهينة في محطة القطار الرئيسية بمدينة كولونيا غربي ألمانيا. وأعلنت قوات الأمن أنه تم السيطرة على الجاني. وذكرت الشرطة أن المرأة المحتجزة أصيبت بجروح طفيفة.

Deutschland Geiselnahme im Kölner Hauptbahnhof (picture-alliance/dpa/O. Berg)

قالت الشرطة الألمانية بعد ظهر اليوم الإثنين (15 تشرين الأول/ أكتوبر 2018) إنها سيطرت على رجل احتجز رهينة في محطة القطار الرئيسية بمدينة كولونيا، بولاية شمال الراين- فيستفاليا، غير أن تواجدها في المحطة مستمر. وأضافت في تدوينة أخرى على موقع تويتر أن الرهينة هي امرأة، تعرضت لإصابات طفيفة ويجري تقديم الرعاية لها.

وتم إغلاق محطة القطار في كولونيا بالكامل حوالي الساعة الواحدة ظهرا بسبب واقعة الاحتجاز التي حدثت في إحدى الصيدليات بالمحطة. ودعت الشرطة في تدوينة لها على موقع تويتر بعدم نشر صور أو فيديوهات من موقع عمل الشرطة وعدم البث الحي "لأنكم بهذا تدعمون الجاني".

كما ناشدت الشرطة كافة المسافرين عبر مكبرات صوت بمغادرة المحطة. وتنتشر قوات الأمن حاليا على نحو مكثف في ميدان بيرسلاو المتاخم للمحطة. وكانت تقارير إعلامية تحدثت في وقت سابق عن إطلاق أعيرة نارية، إلا أن الشرطة ذكرت أنه لا يوجد حتى الآن أي معلومات مؤكدة عن ذلك. وفي المقابل، ذكرت الشرطة أن هناك شواهد على تصاعد أدخنة في المنطقة حاليا.

وقد أعلنت شركة القطارات الألمانية "دويتشه بان" على موقع تويتر أنه بسبب قيام الشرطة بإغلاق المكان ستتوقف كافة القطارات في المحطة وستكون هنا "ربما" حالات تأخر وإلغاء رحلات.

ص.ش/م.س (د ب أ)

 

  • Schießerei am Landgericht in Frankfurt

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    سجلت في العام الماضي مليون و 330 ألف عملية إجرامية في ألمانيا، وبزيادة قليلة عن 2014. وشكلت السرقات نحو 21 بالمائة منها ووصلت نسبة جرائم "إلحاق إضرار بأملاك الغير" إلى 9 بالمائة و"الاعتداءات الجسدية" إلى 8.4 بالمائة، فيما لم تتجاوز نسبة "الاعتداءات الجنسية" 0.7 بالمائة.

  • Symbolbild Autodieb

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    حلت مدينة لايبتسيغ، التي يبلغ عدد سكانها 544 ألف شخص، في المركز العاشر في القائمة، حيث وصلت معدلات الجريمة فيها إلى 13520 حالة لكل 100 ألف شخص، وهو المعيار المعتمد في الإحصائيات الرسمية لمعدلات الجريمة للمقارنة بين مدينة وأخرى.

  • Deutschland Polizei Festnahme in Alsdorf bei Aachen

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    تقع مدينة آخن غرب ألمانيا وقرب الحدود البلجيكية الهولندية وكانت في المركز التاسع في القائمة. وتشتهر آخن التي يقطنها 243 ألف شخص بأنها تضم أفضل جامعة تقنية في ألمانيا، لكن معدلات الجريمة فيها ارتفعت بنسبة 6.5 بالمائة عن عام 2014 لتصل إلى 13660 حالة لكل 100 ألف شخص.

  • Das Kontroll- und Streifenboot BP 64 Börde der Bundespolizei

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    هامبورغ هي مدينة وولاية في نفس الوقت وتعد المدينة الثانية في ألمانيا بالنسبة لعدد السكان، إذ يعيش فيها مليون و700 ألف شخص. وتشتهر المدينة بمينائها الأكبر في ألمانيا وفيها الكثير من المراكز التجارية في البلد. وصلت معدلات الجريمة فيها إلى 13803 حالة لكل 100 ألف شخص في العام الماضي.

  • Deutschland Razzia in Düsseldorf - Maghreb-Viertel

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    أما دوسلدورف عاصمة ولاية شمال الراين ويستفاليا فكانت في المركز السابع في قائمة اخطر المدن في ألمانيا. ويبلغ عدد سكان المدينة 604 ألف شخص.

  • Deutschland Polizei in Bremen

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    بريمن، كما هامبورغ، مدينة وولاية في نفس الوقت، ويسكنها 551 ألف شخص ووصلت معدلات الجريمة فيها في العام الماضي إلى 13951 حالة لكل 100 ألف شخص.

  • Deutschland Abschiebung nach Tunesien

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    مدينة هاله / ساله تقع في ولاية ساكسونيا أنهالت وتعد من المدن الفقيرة في ألمانيا حسب الإحصائيات الرسمية المعتمدة على نسبة تحصيل الضرائب. ويبلغ عدد سكان المدينة 232 ألف شخص وتقبع في المركز الخامس في قائمة اخطر المدن في ألمانيا.

  • Deutschland Köln Polizei Vorbereitung Demonstrationen Pegida Gegendemonstranten Vorbereitungen

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    تشتهر مدينة كولونيا بالكاتدرائية الكبيرة "دوم" وبالكرنفال الأكبر في أوروبا وبالكثير من الفعاليات الثقافية وتعد مركزا لوسائل الإعلام والمحطات التلفزيونية، وهي المدينة الرابعة في ألمانيا من حيث عدد السكان، إذ يعيش فيها أكثر من مليون شخص، وهي رابع أخطر مدينة من حيث معدل الجرائم. ووصلت معدلات الجريمة فيها إلى 14857 حالة لكل 100 ألف شخص.

  • Deutschland Kriminalität Sprengung von Geldautomaten

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    مدينة هانوفر هي عاصمة ولاية ساكسونيا السفلى ويسكنها أكثر من نصف مليون إنسان وتشتهر بالمعرض السنوي للالكترونيات وبجامعتها العريقة. واحتلت المدينة المركز الثالث في قائمة أخطر المدن وكانت معدلات الجريمة فيها قد بلغت 16066 حالة لكل 100 ألف شخص في العام الماضي.

  • Deutschland GSG 9

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    العاصمة الألمانية برلين يعيش فيها نحو ثلاثة ملايين ونصف المليون شخص. وكانت برلين في عام 2015 ثاني أخطر مدينة في ألمانيا بالنسبة لمعدلات الجريمة، والتي بلغت 16414 حالة لكل 100 ألف شخص، حسب إحصائيات الدائرة الاتحادية لمكافحة الجريمة في ألمانيا.

  • Deutschland Flughafen Frankfurt am Main verstärkte Sicherheitsmaßnahmen

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    تعد مدينة فرانكفورت من أغلى المدن في ألمانيا وهي مركز المال والبنوك في ألمانيا وفي أوروبا وتشتهر بناطحات السحاب الكثيرة فيها وفيها أكبر مطار في البلد. لكنها كانت أخطر مدن ألمانيا على الإطلاق في عام 2015 وسجلت فيها 16550 جريمة لكل 100 ألف شخص.

    الكاتب: زمن البدري


مختارات

احتجاز رهائن وإطلاق نار في مركز للاجئين بألمانيا

لحظات دراماتيكية شهدها نزل للاجئين في منطقة تابعة لغوترسلوه الألمانية، إذ رفضت عائلة الامتثال لقرار الترحيل، لتتطور الأمور إلى أن أصبحت عملية احتجاز رهائن أستعدت تدخل قوات خاصة. (18.01.2018)  

مقتل مسلح هاجم سينما في غرب ألمانيا دون وقوع ضحايا

أعلن وزير داخلية ولاية هيسن في ألمانيا، مقتل المسلح الذي اقتحم قاعة سينما في فيرنهايم غرب ألمانيا، مؤكدا عدم إصابة أي شخص بجروح. وكان ملثما يحمل بندقية تسلل إلى مجمع سينما وقام باحتجاز رهائن قبل أن تقضي عليه الشرطة. (23.06.2016)  

انتهاء أزمة الرهائن في انغولشتات الألمانية بشكل سلمي

انتهت أزمة الرهائن في مقر بلدية مدينة انغلوشتات الألمانية دون سقوط قتلى أو حدوث إصابات وذلك بعد تسع ساعات من احتجازهم. وشرطة المدينة تفيد بأنه قد تم تحرير آخر رهينتين بشكل سلمي وأن الجاني لا يزال أيضا على قيد الحياة. (19.08.2013)  

مقتل خمسة أشخاص في حادث احتجاز رهائن في ألمانيا

أعلنت الشرطة الألمانية مقتل خمسة أشخاص اليوم الأربعاء في عملية احتجاز رهائن في مدينة كارلسروه، جنوب غرب ألمانيا، بينهم منفذ العملية، الذي كان صدر بحقه حكم طرد من منزله. ولا تزال تفاصيل الحادثة غير واضحة بعد. (04.07.2012)  

أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

نشرت الدائرة الاتحادية لمكافحة الجريمة في ألمانيا تقريرها السنوي عن معدلات الجريمة لعام 2015، وكانت النسبة في المدن التي يتجاوز عدد سكانها 200 ألف شخص متفاوتة، واحتلت بعض المدن الغنية والشهيرة مراكز متقدمة في القائمة. (27.05.2016)  

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  