الشرطة الألمانية تنهي عملية احتجاز رهينة في محطة قطار كولونيا

قالت الشرطة الألمانية بعد ظهر اليوم الإثنين (15 تشرين الأول/ أكتوبر 2018) إنها سيطرت على رجل احتجز رهينة في محطة القطار الرئيسية بمدينة كولونيا، بولاية شمال الراين- فيستفاليا، غير أن تواجدها في المحطة مستمر. وأضافت في تدوينة أخرى على موقع تويتر أن الرهينة هي امرأة، تعرضت لإصابات طفيفة ويجري تقديم الرعاية لها.

وتم إغلاق محطة القطار في كولونيا بالكامل حوالي الساعة الواحدة ظهرا بسبب واقعة الاحتجاز التي حدثت في إحدى الصيدليات بالمحطة. ودعت الشرطة في تدوينة لها على موقع تويتر بعدم نشر صور أو فيديوهات من موقع عمل الشرطة وعدم البث الحي "لأنكم بهذا تدعمون الجاني".

كما ناشدت الشرطة كافة المسافرين عبر مكبرات صوت بمغادرة المحطة. وتنتشر قوات الأمن حاليا على نحو مكثف في ميدان بيرسلاو المتاخم للمحطة. وكانت تقارير إعلامية تحدثت في وقت سابق عن إطلاق أعيرة نارية، إلا أن الشرطة ذكرت أنه لا يوجد حتى الآن أي معلومات مؤكدة عن ذلك. وفي المقابل، ذكرت الشرطة أن هناك شواهد على تصاعد أدخنة في المنطقة حاليا.

وقد أعلنت شركة القطارات الألمانية "دويتشه بان" على موقع تويتر أنه بسبب قيام الشرطة بإغلاق المكان ستتوقف كافة القطارات في المحطة وستكون هنا "ربما" حالات تأخر وإلغاء رحلات.

ص.ش/م.س (د ب أ)