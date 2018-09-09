 الشرطة الألمانية تلقي القبض على شاب بتهمة التخطيط لعمل إرهابي | أخبار | DW | 13.09.2018

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أخبار

الشرطة الألمانية تلقي القبض على شاب بتهمة التخطيط لعمل إرهابي

أعلنت السلطات الأمنية الألمانية عن إلقائها القبض على شاب بتهمة التخطيط لعمل إرهابي. الشرطة عثرت على مواد كيماوية صالحة للانفجار وصناعة عبوة ناسفة في منزل المشتبه به الذي يخضع للتحقيق.

Deutschland Trauerveranstaltung in Köthen (picture-alliance/dpa/R. Hirschberger)

أعلن الادعاء العام الألماني بمدينة فرانكفورت عن إلقاء القبض على شاب بتهمة التخطيط والإعداد لهجوم إرهابي من منطلق "دوافع إسلامية متشددة" في منطقة راين - ماين غربي المانيا. وأوضح الادعاء العام بالمدينة اليوم الخميس ( 13 سبتمبر/ أيلول) أنه تم إلقاء القبض على الشاب الألماني من أصل تركي والبالغ من العمر17 عاما في الأول من أيلول/ سبتمبر الجاري بمدينة فلورشتات بولاية هيسن غربي ألمانيا.

مختارات

ذكر رئيس المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة أن عدد الاعتداءات ضد مراكز اللجوء بقي على مستواه المرتفع مقارنة بالعام الماضي، وأشار رئيس المكتب إلى تعاون اللاجئين مع السلطات للتبليغ عن الإرهابيين المتسللين بين صفوف اللاجئين. (16.11.2016)

أفادت تقارير إعلامية أن الشرطة الألمانية تبحث عن تونسي عثر على بطاقة هويته في الشاحنة التي استعملت في الاعتداء على زوار سوق عيد الميلاد في برلين. وقالت مصادر إن المشتبه به كان يسافر بين إحدى الولايات وبرلين بالتناوب. (21.12.2016)

وأضاف أنه يشتبه أن الشاب كان قد بدأ بالفعل بالإعداد للهجوم بمادة شديدة الانفجار وأنه اشترى لذلك كميات قليلة من مواد كيميائية مناسبة. وأوضح الادعاء أن الشاب أقر خلال جلسة الاستماع أمام القاضي بالتخطيط لهجوم. وبحسب المعلومات الحالية، يشتبه أنه حصل على دليل إرشادي لطريقة بناء عبوة ناسفة وحاول شراء مواد كيميائية عن طريق موقع بيع على الإنترنت.

وتشير المعلومات الحالية أيضا إلى أن المواد الكيميائية التي تم العثور عليها لدى الشاب خلال عمليات التفتيش تعد عناصر مناسبة لتصنيع عبوة ناسفة، إذ يمكن من خلالها صناعة المادة المتفجرة بيروكسيد الأسيتون. وبحسب البيانات، تمت التحقيقات بناء على إشارة من الهيئة الاتحادية لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية  الألمانية). وتم الاعتقال من قبل وحدات قوات خاصة تابعة للمكتب المحلي لمكافحة الجرائم بولاية هيسن الذي يجري أيضا التحقيقات اللاحقة بتهمة الاشتباه في الإعداد لعمل يعرض أمن البلاد لخطر شديد.

ووفقا لصحيفة "بيلد" التي كتبت عن الحادث نقلا عن أشخاص مطلعين، فإن الشاب قال إنه تعرض للاغتصاب عدة مرات من رفاق تعرف بهم وأن دافعه كان الانتقام من هؤلاء، إلا أن أقواله المتناقضة ما زالت غير مقنعة بالنسبة للمدعي العام كما قالت الصحيفة.

ع.أ.ج/ ع خ (د ب أ)

  • Deutschland GSG 9 (picture alliance/dpa/Hannibal)

    GSG9: فرقة النخبة الألمانية لمكافحة الإرهاب

    مستعدون للتعامل مع الحالات الصعبة

    فرقة الـ GSG9، وهو مختصر لعبارة (مجموعة حماية الحدود 9)، أنشئت في سنة 1972 بعد أن فشلت الشرطة الألمانية النظامية في إنقاذ رهائن إسرائيليين اختطفهم ارهابيون فلسطينيون في أولمبياد ميونيخ. وكان تشكيلها مثيرا للجدل، حسب بعض السياسيين في ألمانيا الذين وجدوا فيها بقية من قوات أس أس النازية سيئة الصيت.

  • Lufthansa Landshut 1977 - 2017Rückkehr der Landshut-Geiseln nach Frankfurt (picture-alliance/dpa/dpaweb)

    GSG9: فرقة النخبة الألمانية لمكافحة الإرهاب

    بناء سمعة طيبة

    أول مهمة تولتها الـGSG9، نعتت بـ"عملية النار السحرية". وقد أكسبتها سمعة طيبة. فبعد أن اختطف إرهابيون فلسطينيون طائرة "لوفتهانزا" سنة 1977، تمكن فريق الأمن العام9، من إنقاذ الركاب في عملية مدتها سبع دقائق، بمقديشو. وأصيب، حينها، عضو من المجموعة، بالإضافة إلى مضيفات بجراح، بينما قتل ثلاثة من أصل أربعة خاطفين. وللأسف، قتل الطيار قبل الشروع بالعملية.

  • Deutschland Ulrich Wegener gestorben | Verleihung des Bundesverdienstkreuzes 1977 (imago/Sven Simon)

    GSG9: فرقة النخبة الألمانية لمكافحة الإرهاب

    مكافأة على مهمة منجزة

    "أولريش فيغنر"، واحد من الأعضاء المؤسسين لـ GSG9، حصل على شهادة استحقاق من الحكومة الألمانية بعد تلك العملية الناجحة.وصار يلقب بـ"بطل مقديشو". توفي في 28 ديسمبر/ كانون الأول2017، عن عمر ناهز الـ88 عاما. ولم يكن أبدا معجبا بلقبه؛ بل كان يردد دائما: "قمنا بالمهمة معا."

  • G8-Gipfel in Heiligendamm 2007 | GSG9 Patrouille (Getty Images/A. Hassenstein)

    GSG9: فرقة النخبة الألمانية لمكافحة الإرهاب

    حاضرون في البحر...

    ينشط فريق GSG9 لأداء عمله في حالات احتجاز الرهائن، وحالات الإرهاب والقيام بتفجير القنابل. ولكنه يعمل أيضا لتأمين المواقع، كما ظاهر في الصورة الملتقطة عشية قمة G9 (مجموعة الدول الصناعية الثمانية) عام 2007 في مدينة هايليغندام الشمالية.

  • Deutschland GSG 9 (picture-alliance/U. Baumgarten)

    GSG9: فرقة النخبة الألمانية لمكافحة الإرهاب

    ...كما هم جاهزون على الأرض

    معظم عمليات الـ GSG9 سرية، ويقال إنها شاركت في أكثر من 1900 عملية منذ تأسيسها. ويقع مقرها حاليا في مكانٍ ما بمدينة زانكت أوغستين الغربية، بالقرب من العاصمة الألمانية السابقة، بون.

  • Deutschland Übung der Bundespolizei für Terroranschlag (picture alliance/dpa/J. Carstensen)

    GSG9: فرقة النخبة الألمانية لمكافحة الإرهاب

    تدريب دائم

    يخضع أعضاء فريق الـ GSG9، لتدريب صارم تؤخذ فيه كل الاحتمالات بعين الاعتبار. وهنا يتعاملون مع هجمات إرهابيين مسلحين في محطة للسكك الحديدية. ويتم حاليا وضع خطط لتوسيع الوحدة بمقدار الثلث ومنحها مقرا آخرا في العاصمة برلين. وعلى الرغم من أن عدد أفرادها يبقى سريا، إلا أن وسائل الإعلام تقدره في حدود 400 عنصراً. تيموثي جونز/ مريم مرغيش


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