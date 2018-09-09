الشرطة الألمانية تلقي القبض على شاب بتهمة التخطيط لعمل إرهابي

أعلن الادعاء العام الألماني بمدينة فرانكفورت عن إلقاء القبض على شاب بتهمة التخطيط والإعداد لهجوم إرهابي من منطلق "دوافع إسلامية متشددة" في منطقة راين - ماين غربي المانيا. وأوضح الادعاء العام بالمدينة اليوم الخميس ( 13 سبتمبر/ أيلول) أنه تم إلقاء القبض على الشاب الألماني من أصل تركي والبالغ من العمر17 عاما في الأول من أيلول/ سبتمبر الجاري بمدينة فلورشتات بولاية هيسن غربي ألمانيا.

وأضاف أنه يشتبه أن الشاب كان قد بدأ بالفعل بالإعداد للهجوم بمادة شديدة الانفجار وأنه اشترى لذلك كميات قليلة من مواد كيميائية مناسبة. وأوضح الادعاء أن الشاب أقر خلال جلسة الاستماع أمام القاضي بالتخطيط لهجوم. وبحسب المعلومات الحالية، يشتبه أنه حصل على دليل إرشادي لطريقة بناء عبوة ناسفة وحاول شراء مواد كيميائية عن طريق موقع بيع على الإنترنت.

وتشير المعلومات الحالية أيضا إلى أن المواد الكيميائية التي تم العثور عليها لدى الشاب خلال عمليات التفتيش تعد عناصر مناسبة لتصنيع عبوة ناسفة، إذ يمكن من خلالها صناعة المادة المتفجرة بيروكسيد الأسيتون. وبحسب البيانات، تمت التحقيقات بناء على إشارة من الهيئة الاتحادية لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية الألمانية). وتم الاعتقال من قبل وحدات قوات خاصة تابعة للمكتب المحلي لمكافحة الجرائم بولاية هيسن الذي يجري أيضا التحقيقات اللاحقة بتهمة الاشتباه في الإعداد لعمل يعرض أمن البلاد لخطر شديد.

ووفقا لصحيفة "بيلد" التي كتبت عن الحادث نقلا عن أشخاص مطلعين، فإن الشاب قال إنه تعرض للاغتصاب عدة مرات من رفاق تعرف بهم وأن دافعه كان الانتقام من هؤلاء، إلا أن أقواله المتناقضة ما زالت غير مقنعة بالنسبة للمدعي العام كما قالت الصحيفة.

ع.أ.ج/ ع خ (د ب أ)