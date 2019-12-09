الشرطة الألمانية تشن حملة لمكافحة الإرهاب في غرب البلاد

شنّت الشرطة الألمانية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء (10 ديسمبر/ كانون الأول 2019)، حملة لمكافحة الإرهاب

في مدينة مونشنغلادباخ بولاية شمال الراين-ويستفاليا غربي ألمانيا.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إن الحملة تأتي على خلفية الاشتباه في الانضمام لجماعة إرهابية أجنبية، بالتحديد لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

وأوضحت المتحدثة أنه لم يتم القبض على أحد خلال الحملة التي جرت بناء على تحقيقات للادعاء العام.

واكتفت الشرطة الألمانية بهذه التصريحات دون الادلاء بمزيد من التفاصيل.

و.ب/ح.ز (د ب أ)