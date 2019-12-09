 الشرطة الألمانية تشن حملة لمكافحة الإرهاب في غرب البلاد | أخبار | DW | 10.12.2019

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أخبار

الشرطة الألمانية تشن حملة لمكافحة الإرهاب في غرب البلاد

تشن الشرطة الألمانية حملة تفتيش واسعة في غرب البلاد، وذلك بناء على تحقيقات النيابة العامة الفيدرالية، على خلفية شبهة الانضمام لتنظيم "الدولة الإسلامية" الإرهابي.

Deutschland Symbolbild SEK der Polizei (picture-alliance/Geisler-Fotopress/C. Hardt)

شنّت الشرطة الألمانية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء (10 ديسمبر/ كانون الأول 2019)، حملة لمكافحة الإرهاب

في مدينة مونشنغلادباخ بولاية شمال الراين-ويستفاليا غربي ألمانيا.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إن الحملة تأتي على خلفية الاشتباه في الانضمام لجماعة إرهابية أجنبية، بالتحديد لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

وأوضحت المتحدثة أنه لم يتم القبض على أحد خلال الحملة التي جرت بناء على تحقيقات للادعاء العام.

واكتفت الشرطة الألمانية بهذه التصريحات دون الادلاء بمزيد من التفاصيل.

و.ب/ح.ز (د ب أ) 

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