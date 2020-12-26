 الشرطة الألمانية تحقّق في اكتشاف خنزير نافق قبالة مسجد | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 05.01.2021

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الشرطة الألمانية تحقّق في اكتشاف خنزير نافق قبالة مسجد

تحقق الشرطة الألمانية في واقعة اكتشاف خنزير نافق قبالة أحد المساجد في مدينة فيشتا الواقعة في ولاية سكسونيا السفلى. وتجري وحدة حماية الدولة، المعنية بالجرائم ذات الدوافع السياسية، مشاورات مكثفة مع القائمين على المسجد.

المسجد الواقع في مدينة فيشتا في ولاية سكسونيا السفلى يتبع للطائفة الأحمدية

المسجد الواقع في مدينة فيشتا في ولاية سكسونيا السفلى يتبع للطائفة الأحمدية

باشرت الشرطة الألمانية لتحقيق في واقعة إلقاء خنزير نافق قبالة مسجد في ولاية سكسونيا السفلى. وذكر متحدث باسم الشرطة اليوم الثلاثاء (الخامس من كانون الثاني/يناير 2021) أنه تم تلقي بلاغ بعد ظهر أول أمس الأحد يفيد بالعثور على خنزير نافق في ساحة صف السيارات المقابلة للمسجد الذي يتبع للطائفة الأحمدية ويقع في مدينة فيشتا.

مختارات

دعت وزيرة شؤون الأسرة الألمانية فرانتسيسكا غيفاي لاتخاذ إجراء صارم في مكافحة كل أشكال التشدد الإسلامي، فيما كشف حزب حليف لحزب المستشارة ميركل وثيقة تتضمن استراتيجية لمكافحة الإرهاب، تتضمن سبعة بنود.

نتائج تحقيقات السلطات الألمانية الأولية كشفت أن خلفيات ارتكاب جريمة قتل إمام مسجد في مدينة شتوتغارت هي "عائلية": أودعت السلطات "زوجة" الضحية وأخيه في السجن الاحتياطي على ذمة التحقيق.

نحو 90 بالمائة من الألمان يرون أن الديمقراطية شكل حكم جيد، لكن نظرتهم للإسلام أثارت قلق معدي دراسة حديثة، خلصت إلى أن ما يزيد عن نصف الألمان يعتبرونه "تهديدا" وليس "مصدر غنى وتنوع" ثقافي، فما هي الأسباب المحتملة؟

وأوضح المتحدث أن وحدة حماية الدولة (المعنية بالجرائم ذات الدوافع السياسية) تجري مشاورات مكثفة مع الجمعية المسؤولة عن المسجد بشأن الواقعة ومن يمكن أن يكون وراءها.

وحسب تقرير صحفي، فإن الخنزير الصغير النافق تم وضعه في ساحة الانتظار ليلة السبت/الأحد ولم يكن هناك شيء يمكن ملاحظته في الساحة حتى صلاة العشاء يوم السبت.

وأضاف التقرير استناداً إلى إمام المسجد سيد سلمان شاه أن المصلين لاحظوا وجود الحيوان النافق في الساحة عند ذهابهم لصلاة الظهر.

وتابع التقرير أن صور المراقبة عبر الفيديو أظهرت سائق دراجة يلقي بالخنزير من فوق السور. ولم يتسن بعد الوصول إلى ممثلي الجمعية للتعليق على الواقعة.

وكانت دراسة ألمانية صادرة عن مؤسسة بيرتلسمان الألمانية قد خلصت إلى أن حوالي 57 في المئة من سكان ألمانيا، جلهم في الولايات الشرقية، يرون الإسلام "تهديداً" واضحا للمجتمع، وليس "مصدر غنى وتنوع" ثقافي، كما هو الشأن بالنسبة للأديان الأخرى بما في ذلك البوذية وغيرها. الدراسة صدرت في آب/أغسطس من عام 2019.

غير أن الاعتداءات على المساجد والمراكز الدينية الإسلامية نادرة في ألمانيا، ولم تسجل البلاد حوادث كثيرة في هذا الإطار خلال السنوات الماضية، وسط تحذيرات كثيرة من انتشار أفكار اليمين المتطرف المعادية للمهاجرين عموماً.

وآخر الأحداث المتعلقة بالمساجد، مقتل إمام مسجد في مدينة شتوتغارت، غير أن نتائج التحقيقات الأولية خلصت إلى أن أسباب الجريمة عائلية، وألقت الشرطة لاحقا القبض على زوجة الإمام وأخيه على ذمة التحقيق.

ويصل عدد المسلمين في ألمانيا حسب بعض التقديرات إلى ما بين 3.8 و4.5 مليون نسمة، أكثر من نصفهم من المسلمين الأتراك.

إ.ع/خ.س (د ب أ)

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    أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

    مسجد مدينة كولونيا

    لا يزال هذا المسجد قيد الإنشاء، وسيصبح أكبر مساجد ألمانيا بمساحة تبلغ 16500 متر مربع ويتسع لأكثر من 1200 شخص. اتحاد الجمعيات الإسلامية التركية في ألمانيا (DITIB)، وهو أكبر جمعية إسلامية مسجلة رسمياً، قرر بناءه ليكون المسجد الرئيسي للاتحاد في ألمانيا. مساحة المسجد الكبيرة واحتواؤه على منارتين كبيرتين ارتفاعهما أكثر من 50 متراً أثار ردود أفعال مختلفة في ألمانيا، معظمها رحب ببنائه في حين رفضه آخرون.

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    أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

    مسجد فيلمرسدورف للطائفة الأحمدية

    يقع أقدم جامع في ألمانيا في منطقة فيلمرسدورف بمدينة برلين، ويعتبر مقر العبادة الرئيسي للطائفة الأحمدية. انتهى بناء المسجد سنة 1928 ويحتوي على منارتين عاليتين يصل ارتفاعهما إلى ما يقارب 32 متراً وويبلغ قطر قبته عشرة أمتار.

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    أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

    مسجد فضل عمر

    يقع هذا المسجد في مدينة هامبورغ وشيدته الطائفة الأحمدية سنة 1957، وهو بالتالي يعتبر أول مسجد يبنى في ألمانيا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وهو ثاني أقدم مساجد البلاد. ولفترة من الزمان، بقي هذا المسجد مكان العبادة الوحيد لكل المسلمين في منطقة هامبورغ وضواحيها، ولهذا استخدمته الطائفة الأحمدية كمكان للتواصل بين المذاهب الإسلامية المختلفة.

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    أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

    المسجد الأحمر

    يقع في حدائق قصر شفيتسنغين في ولاية بادن– فورتمبيرغ جنوب غرب ألمانيا. أراد كارل تيودور، أمير منطقة فالز– بافاريا، بناء حديقة كبيرة في أواخر القرن الثامن عشر تحتوي على رموز للتسامح والتعايش الديني، فقرر بناء هذا المبنى على شكل مسجد إسلامي بمنارتين كبيرتين ليرمز إلى الإسلام. استخدم المبنى عدة مرات كمسجد للصلاة كان آخرها في القرن الماضي. يعتبر المبنى من الرموز المعمارية المهمة في بادن– فورتمبيرغ.

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    أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

    مسجد "المعماري سنان" في موزباخ

    قام اتحاد الجمعيات الإسلامية التركية في ألمانيا (DITIB) بتشييد هذا المسجد، وتسميته نسبة إلى سنان، أشهر المهندسين المعماريين في الإمبراطورية العثمانية. يقع هذا المسجد على الضفة الغربية من نهر الإلتس في مدينة موزباخ بولاية بافاريا، على مساحة 875 متراً مربعاً. الطابع المعماري للمسجد مستقى من الطراز المعماري للمنطقة القريبة من سلسلة جبال الألب. تم افتتاح هذا المسجد سنة 1993.

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    أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

    مسجد المركز في دوسبورغ

    يعتبر هذا المسجد أحد أكبر المساجد في ألمانيا ويتسع لأكثر من 1200 مصلٍ. يحتوي المسجد على منارة يبلغ ارتفاعها 34 متراً وتم تشييده سنة 2008.

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    أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

    مسجد سيتليك في برلين

    تحتوي مدينة برلين وحدها على أكثر من 80 مسجداً وعشرات المصليات. ويعتبر مسجد سيتليك (مسجد الشهداء بالعربية) للجالية التركية، الذي تبلغ مساحته نحو 800 متر مربع، هو أكبر مساجد العاصمة الألمانية وثاني أكبر مسجد في ألمانيا ويقع بالقرب من مقبرة الأتراك بالمدينة، التي تحمل نفس الاسم. ويتسع المسجد لأكثر من 1500 شخص.

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    أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

    مسجد عمر في برلين

    هذا المسجد هو ثاني أكبر مسجد في برلين ويقع في ضاحية كرويتسبيرغ. اكتمل بناء المسجد سنة 2008 ويتسع لأكثر من ألف مصلٍ.

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    أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

    مسجد الإمام علي في هامبورغ

    وهو مسجد المركز الإسلامي في مدينة هامبورغ شمال ألمانيا. المركز الإسلامي في هامبورغ هو أقدم مؤسسة إسلامية في أوروبا، ويعتبر المسجد مركزاً للطائفة الشيعية في ألمانيا. وقد شيد في ستينيات القرن الماضي ويتسع لأكثر من ألف شخص.

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    أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

    مسجد الفاتح في إيسن

    قام اتحاد الجمعيات الإسلامية التركية في ألمانيا (DITIB) في مدينة إيسن غرب البلاد بتشييد هذا المسجد ليكون مركزاً إسلامياً للجالية التركية الكبيرة في المدينة. يتميز المسجد بطرازه المعماري الجميل وبمنارته العالية التي تتجاوز 30 متراً.

    الكاتب: زمن البدري


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