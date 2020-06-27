 الشرطة الألمانية تحقق في فيديو اعتقال شاب على نمط جورج فلويد | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 17.08.2020

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أخبار

الشرطة الألمانية تحقق في فيديو اعتقال شاب على نمط جورج فلويد

أعلنت الشرطة المحلية في ألمانيا أن مقطعا مصورا لرجل شرطة يضغط بركبته على رأس شاب ممددا على الأرض خلال إلقاء القبض عليه قد تسبب في فتح تحقيق رسمي.

الشرطة الألمانية (صورة من الأرشيف)

الشرطة الألمانية (صورة من الأرشيف)

بعد انتشار فيديو على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعين يصور اعتقال شاب في مدينة دوسلدورف على طريقة الأمريكي من أصل إفريقي جورج فلويد أعلنت الشرطة الألمانية مساء أمس (الأحد 16 أغسطس / آب 2020) أنها فتحت تحقيقا لتسليط الضوء على ملابسات الحادث.

المقطع أثار تنديدا واسعا على شبكات التواصل الاجتماعي. وتم تبادل المقطع المصور لعملية الاعتقال التي جرت في وسط دوسلدورف، على الانترنت بشكل سريع لتشابهها مع اعتقال الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد في الولايات المتحدة، حيث تسببت وفاته في اندلاع احتجاجات في أنحاء العالم بعدما تم تصويره وهو يختنق تحت أقدام رجل شرطة.

وأفادت شرطة دوسلدورف أنه وفقًا للمعلومات المتوفرة حاليا، وقع الحادث مساء السبت حوالي الساعة 7.30 مساءً وسط مدينة دوسلدورف العتيقة، إذ تم استدعاء الشرطة للحضور إلى مطعم هناك بسبب مجموعة من المشاغبين. وعلى هامش هذا الحادث، قام شاب غير متورط في الواقع على ما يبدو بعرقلة إجراءات الشرطة. فبعد إجراءات تحديد الهوية، قام بالاعتداء على ضباط شرطة. وتم اقتياده بعد ذلك إلى مركز الشرطة وتم تسليمه لرعاية الأوصياء القانونيين عليه لأنه قاصر.

وأعلنت الشرطة أنه سيتم الآن تحليل الفيديو بشكل مكثف وتقييمه فيما يتعلق بطريقة تدخل الشرطة. وأكد متحدث باسم وزارة الداخلية في ولاية شمال الراين - ويستفاليان: "إننا نأخذ هذا الفيديو بجدية بالغة". لهذا السبب، طلبت الوزارة توضيحًا موضوعيًا حول الحادث من مقر شرطة دوسلدورف.

 

ح.ز/ ع.ج.م (د.ب.أ)

 

 

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