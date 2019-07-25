الشرطة الألمانية تجفف نبات القنب لاستخراج الحشيش منه

جففت الشرطة الألمانية 15 قطعة من نباتات الحشيش في مرآب تابع لأحد أقسامها في ولاية بافاريا جنوب ألمانيا.
وصرح متحدث باسم الشرطة اليوم الاثنين ( 12 آب/أغسطس 2019)، بأن أفراد من الشرطة كانوا قد حصدوا النباتات البالغ طولها مترين، والتي جرى زراعتها بشكل غير مشروع في إحدى الغابات في منطقة هانباخ.
وقد علق أفراد الشرطة هذه النباتات داخل المرآب، من أجل تجفيفها وتحويلها إلى أدلة إثبات، وذلك من خلال تقطيع الحشيش إلى قطع صغيرة وتسليمها إلى الادعاء العام. وأضاف المتحدث أن تجفيف هذه النباتات يستغرق ما يتراوح بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع، لافتا إلى أنه في غضون بضعة أيام سيتم وضع النباتات على السطح لاكتمال التجفيف.
وقال المتحدث، إنه في حال التعرف على بستاني مشتبه به، فإن هذا الرجل سيساعد في التعرف على كمية الجزيء المسكر في النباتات والمعروف باسم رباعي هيدرو كانابينول واختصارا باسم (تي إتش سي).
ر.م/ع.ج ( د ب أ)
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الكاتب: نيكولاس مرتين، عبد الرحمان عمار