الشرطة الألمانية تبحث عن مجهول يوزع نقوداً على سكان مانهايم

عثر عدد من الأشخاص في مدينة مانهايم، بوسط ألمانيا، على خطابات بها أوراق نقدية تصل إلى آلاف اليوروهات، وضعت في صناديق البريد الخاصة بهم، في شارعين بحي ليندنهوف بجنوب المدينة والقريب من نهر الراين، حسبما ذكر موقع "شبيغل" الألماني.
وقالت الشرطة في المدينة الشهيرة الواقعة بين نهر الراين ونهر النيكار، إنها تسلمت حتى الجمعة أربعة مظاريف بداخلها آلاف اليورهات، وأن مرسل تلك الخطابات مجهول.
وتتوقع الشرطة الألمانية أن يكون الشخص الذي قام بإرسال تلك الخطابات مختلا عقليا. وناشدت المواطنين الذين يجدون في صناديق بريدهم مظاريف بها نقود أن يسلموها للشرطة. كما دعت الأقارب والممرضين إلى الحديث عن خطورة مثل هذه الأمور (خصوصا) بالنسبة للأشخاص المصابين بمرض الخرف (الزهايمر)، حسب صحيفة "شتوتغارتر ناخريشتن".
وإذا تمكنت الشرطة من معرفة الشخص الذي وزع تلك المظاريف فستقوم بإعادة الأموال إليه، وإلا فسيكون من حق من وجد النقود أن يأخذ نصيبه القانوني منها.
العقوبة والمكافأة
ويقول موقع "هيلفرايشه انفوس" الألماني إن من يعثر على شيء قيمته تفوق 10 يورو، ممنوع أن يحتفظ به وإنما يسلمه لصاحبه. ويضيف الموقع أن القانون الألماني نص على مكافأة لمن يعثر على شيء ويسلمه لصاحبه. فإذا كانت قيمة هذا الشي أقل من 500 يورو، فمن حق من عثر عليه أن يحصل على 5 في المائة من قيمة الشيء. أما إذا تخطت القيمة 500 يورو فيحصل على 25 يورو إضافة إلى ثلاثة بالمائة من قيمة هذا الشيء.
ص.ش/ع.ج.م
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الكاتب: انسا فريدل/ م,.م