ما علاقة الشاي والقهوة بسرطان الرأس والعنق

قد تعتقد أن تناول فنجان قهوة أو كوب شاي في الصباح سيساعدك على الاستيقاظ والشعور بالنشاط فحسب، ولكن دراسة أمريكية حديثة كشفت أكثر من ذلك، فما علاقة الشاي والقهوة بسرطان الرأس والعنق؟

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون في معهد هانتسمان للسرطان في جامعة يوتا الأمريكية أن تناول المشروبات الساخنة في الصباح وخصوصاً الشاي والقهوة قد يقلل من احتمال الإصابة ببعض أنواع السرطانات التي تصيب الرأس والعنق.

حللت هذه الدراسة بيانات 14 دراسة سابقة شملت أكثر من 25 ألف متطوّع بالغ، بعضهم مرضى وبعضهم أصحاء، وركزت الدراسة على تحليل بياناتهم والاستفسار عن عدد أكواب القهوة أو الشاي التي يتناولونها بشكل يومي أو أسبوعي أو شهري أو حتى سنوي، وشملت الدراسة أنواع الشاي والقهوة التي تحتوي على كافيين ومنزوعة الكافيين أيضاً.

وخلصت الدراسة إلى أن الأشخاص الذين يتناولون أربعة فناجين من القهوة التي تحتوي على الكافيين يومياً تتراجع لديهم فرص الإصابة بسرطان الرأس والعنق بشكل عام، وتنخفض فرص إصابتهم بسرطان الفم بنسبة 30 بالمئة، وسرطان الحلق بنسبة 22 بالمئة.

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حتى القهوة الخالية من الكافيين فتبيّن أنها مفيدة للجسم وتقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع سرطان الرأس والعنق، فربطت الدراسة بين تناول القهوة الخالية من الكافيين وانخفاض فرص الإصابة بسرطان الفم بنسبة 25 بالمئة.

كما ارتبط تناول الشاي بخفض خطر الإصابة بسرطان الجزء الخلفي من الحلق، فأظهرت الدراسة أن تناول كوب واحد أو أقل من الشاي يومياً يقلل احتمالات الإصابة بسرطان الرأس والعنق بنسبة 9 بالمئة.

قالت يوان تشين إيمي لي، أستاذة مساعدة في قسم الصحة العامة وقسم الطب العائلي والوقائي في جامعة يوتا، والمؤلفة الرئيسية للدراسة: "إن عادات تناول القهوة والشاي معقدة إلى حد ما، وتدعم هذه النتائج الحاجة إلى مزيد من البيانات والدراسات الإضافية حول التأثير الذي يمكن أن تحدثه القهوة والشاي في الحد من خطر الإصابة بالسرطان".

م.ج (د.ب.أ)