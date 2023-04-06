 "الشاورما" من الوجبات الشعبية السريعة.. لكن هل هي صحية؟ | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 09.04.2023

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صحة

"الشاورما" من الوجبات الشعبية السريعة.. لكن هل هي صحية؟

الشاورما أو "دونر كباب" من أشهر الوجبات الشعبية السريعة في ألمانيا حالياً. لكن هل هي وجبة صحية مقارنة بالوجبات السريعة الأخرى؟ سؤال يعتمد على الكثير من العوامل أهمها مكونات الشاورما وجودة وطريقة طهي اللحم.

رجل يتناول شاورما (صورة رمزية (13.01.2016)

المحتويات وجودة وطريقة طهي اللحم تحدد مدى صحة الشاورما (صورة رمزية)

تعد وجبة الشاورما التركية، التي تسمى أيضاً "دونر كباب"، من أشهر الوجبة الشعبية في ألمانيا حاليا. تقدم هذه الوجبة السريعة في شكل "ساندوتش" بالخبز التركي أو مع البطاطس المقلية وترافقها صلصات متنوعة.

مختارات

لكن هل هذه الوجبة صحية مقارنة بالوجبات السريعة الأخرى مثل البيتزا والبطاطس المقلية؟ لا يمكن الإجابة على هذا السؤال بشكل عام. لأن ذلك يعتمد على محلات بيع الوجبات الخفيفة الذي تبيع "دونر كباب" و على المكونات الغذائية المختلفة التي تدخل في إعداد هذه الوجبة.

في تقرير نشر على صحيفة "شتوتغارتر ناغيشتن"، تم تقديم بعض النصائح التي تساعد للحصول على وجبة "دونر كباب" صحية. وفق التقرير فإن محتوى الخضار هو الذي يؤمن الجانب الصحي في هذه الوجبة. غالباً ما تستخدم خضار طازجة تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والألياف الغذائية التي تعزز عملية الهضم، ومنها الملفوف الأبيض، الخس، الخيار والطماطم.

الخطر يكمن في اللحم!

تأتي معظم أسياخ الكباب من المورد، الذي يجهز الأسياخ حسب رغبة صاحب محل الوجبات الخفيفة. لكن هذه الأسياخ قد لا تتكون من اللحوم الصحية. بل يمكن أن تكون هذه اللحوم من حيوانات قد عولجت بالهرمونات أو المضادات الحيوية أثناء تربيتها. كما أن محتوى الدهون في هذه الأسياخ "المضغوطة" مرتفع للغاية وكذلك قد تضاف لها نكهات إصطناعية.

أفضل لحم قد يصنح به كباب "الدونر" هو اللحم من أسياخ محلية الصنع. على الرغم من صعوبة التأكد من طريقة تربية الحيوانات إلا أن محتوى الدهون في الأسياخ المصنوعة بشكل يدوي  يكون عادةً أقل وغالباً ما تكون جودة هذه الأسياخ أعلى أيضاً. لكن نسبة الدهون تختلف بحسب نوع اللحوم. لحم الدجاج يحتوى على نسبة دهون أقل من لحم البقر أو الضأن.

جودة وطريقة طهي اللحم تحدد مدى صحة الشاورما

جودة وطريقة طهي اللحم تحدد مدى صحة الشاورما

إلى جانب جودة اللحوم ونسبة الدهون، تلعب طريقة التحضير دوراً مهما بشأن مدى صحة هذه الوجبة. لهذا لا ينصح بطهي اللحم إلى أن يتحول لونه للأسود، لأن ذلك يشكل مادة الأكريلاميد المسببة للسرطان، وفق مجلة شركة التأمين الصحي الألمانية AOK.

الصلصات المصنعة

غالباً ما تقدم هذه الوجبة إلى جانب أنواع معينة من الصلصات المصنعة. هذه الأخيرة تحتوي على محسنات للنكهات بالإضافة إلى ألوان صناعية عديدة وكميات عالية من الملح أو السكر. لهذا ينصح عند شراء هذه الوجبة أن تكون من محل يصنع الصلصات للكباب والفلافل واللحوم بنفسه باستخدام المنتجات الطازجة، لأنها  تجعل الوجبة صحية أكثر.

تحتوي صلصات الزبادي على الكالسيوم، وتحتوي الأعشابالطازجة على الزيوت الأساسية والفيتامينات والمعادن، وهي مفيدة للجسم. إذا كان صاحب محل الوجبات الخفيفة يستخدم الفلفل الحار الطازج للصلصة الحارة، فإن وجبة الكباب هذه تقوي جهاز المناعة لديك.

تحتوي وجبة "دونر كباب" على ما بين 600 و 1000 سعرة حرارية. هذه الكمية قد تختلف على حسب نوع وحجم قطع اللحم وكذلك كمية الصلصات والإضافات الأخرى مثل الخضار المقلية. وتحتوي نفس الوجبة بالدجاج على سعرات حرارية أقل من وجبة بالضأن مع الخبز. لأن الخبز وحده يمثل240 سعرة حرارية. إذا استغنيت عن الصلصات، ستنخفض الكمية إلى 100 سعرة حرارية. لكن إذا كنت تحب الصلصة، عليك اختيار صلصة الزبادي التي تحتوي على 50 سعرة حرارية أقل من صلصة الأعشاب أو الثوم.

إ.م/ع.ج.م

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