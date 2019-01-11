 الشابة السعودية الهاربة تصل كندا وتفضل عدم الرد على الأسئلة | أخبار | DW | 12.01.2019

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أخبار

الشابة السعودية الهاربة تصل كندا وتفضل عدم الرد على الأسئلة

بعد رحلة "طويلة جدا" وصلت إلى كندا الشابة السعودية رهف القنون، التي هربت من عائلتها إلى تايلاند الأسبوع الماضي. وكانت وزيرة خارجية كندا في انتظارها في تورنتو وقالت إن الشابة السعودية "تفضل عدم الرد على الأسئلة".

Kanada Rahaf Mohammed el-Kunun und Chrystia Freeland (picture-alliance/empics/The Canadian Press/C. Young)

وزيرة الخارجية الكندية تستقبل الشابة السعودية رهف القنون لدى وصولها مطار تورنتو بكندا

وصلت الشابة السعودية رهف محمد القنون، التي منحتها كندا حق اللجوء، صباح اليوم السبت (12 يناير/ كانون الثاني 2019) إلى مطار تورونتو بكندا، حيث كانت في استقبالها وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند، بحسب فرانس برس.

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اعتبرت المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة أن الفتاة السعودية التي فرت من بلادها إلى تايلاند هي لاجئة، طالبة من أستراليا منحها حق اللجوء. (09.01.2019)

تقيِّم مفوضية اللاجئين بالأمم المتحدة طلب لجوء قدمته الفتاة السعودية رهف القنون، التي تقول إنها فرت من العنف الأسري في بلادها. وقال ممثل المفوضية في تايلاند "قد يستغرق الأمر أياما لدراسة الحالة وتحديد الخطوات المقبلة". (08.01.2019)

وقالت فريلاند أمام عدد كبير من الصحافيين كانوا ينتظرون وصول القنون (18 عاماً)، التي ارتدت قبعة وسترة كتبت عليها كلمة "كندا" "لقد قامت برحلة طويلة جداً، إنها مرهقة وتفضل عدم الرد على الأسئلة حاليا".

وكانت حكومة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو وافقت على منح الشابة السعودية اللجوء. وجذبت رهف محمد انتباه وسائل الإعلام العالمية، بعدما تحصنت داخل غرفة في فندق بمطار بانكوك رافضة إعادتها إلى وطنها أو عائلتها، التي نفت أي إساءة لمعاملتها.

وكانت الشابة السعودية قد رفضت مقابلة والدها وشقيقها، اللذين وصلا إلى بانكوك في محاولة لإعادتها إلى السعودية. وبدلا من ذلك سافرت على متن طائرة أمس الجمعة من بانكوك بتايلاند إلى سول بكوريا الجنوبية ومنها إلى تورونتو.

ص.ش/ع.ش (أ ف ب، رويترز)

  • Samar Badawi Menschenrechtsaktivistin Saudi-Arabien (privat)

    سعوديات كرسن حياتهن للدفاع عن حرية المرأة

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  • Souad Al-Shammary (S. Al-Shammary)

    سعوديات كرسن حياتهن للدفاع عن حرية المرأة

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    إلى جانب تأسيسها مع رائف بدوي، موقع "الشبكة الليبرالية السعودية الحرة"، الذي ينتقد الهيئة الدينية، غُرفت الشمري أيضاً من خلال نشاطها على مواقع التواصل الاجتماعي. وبالأخص من خلال تغريداتها المنتقدة لرجال الدين. اعتقلت الناشطة السعودية في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر 2014 بتهمة "التطاول على الإسلام". وبعد ثلاثة أشهر من السجن، أفرجت السلطات السعودية عنها، بحسب ما أعلنت ابنتها في شباط/ فبراير 2015.

  • Screenshot Twitter - LoujainHathloul (Twitter/LoujainHathloul)

    سعوديات كرسن حياتهن للدفاع عن حرية المرأة

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  • Saudiarabien, Nassima al-Sadah (picture-alliance)

    سعوديات كرسن حياتهن للدفاع عن حرية المرأة

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  • Deutschland Frankfurter Buchmesse 2017 Manal Al Sharif (DW/S. Slimi)

    سعوديات كرسن حياتهن للدفاع عن حرية المرأة

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    سعوديات كرسن حياتهن للدفاع عن حرية المرأة

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  • Al Fassi Hatoon Saudi Arabien (privat )

    سعوديات كرسن حياتهن للدفاع عن حرية المرأة

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  • Twitter-Seite von Eman Alnafjan, eine saudi-arabische Frauenrechtsaktivistin (twitter/saudiwoman)

    سعوديات كرسن حياتهن للدفاع عن حرية المرأة

    إيمان النفجان: النضال بالقلم

    مدونة وناشطة سعودية، عُرفت من خلال مقالاتها العديدة، على صحيفة الغارديان البريطانية والتي انتقدت من خلالها وضعية المرأة داخل السعودية. كما تُعد النفجان من أبرز الأصوات المطالبة بقيادة المرأة في السعودية، وقامت بالاحتجاج على قانون حظر القيادة من خلال قيادة سيارتها بنفسها في الرياض عام 2011 خلال موجة الاحتجاجات. واعتُقلت الناشطة الحقوقية يوم 15 أيار/مايو 2018.

  • Aziza al-Yousef (picture-alliance/H. Jamali)

    سعوديات كرسن حياتهن للدفاع عن حرية المرأة

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    تُعتبر اليوسف من النساء السعوديات الأوائل، اللاتي طالبن بحقوق المرأة السعودية وتحررها. واشتهرت بدفاعها عن تمكين المرأة من قيادة السيارة. ونظمت حملة، جمعت خلالها توقيع أكثر من 14 ألف رجل وامرأة. كما كان لها عدة حملات أخرى، أهمها حملة تحت شعار "أنا ولية نفسي"، طالبت من خلالها إلغاء ولاية الرجل على المرأة في السعودية. وتعرضت اليوسف للاعتقال عدة مرات، آخرها عام 2018 رفقة أسماء أخرى. إيمان ملوك


مختارات

سعوديات كرسن حياتهن للدفاع عن حرية المرأة

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