 السيول تضاعف معاناة اليمنيين وتشرد النازحين من الحرب | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 23.04.2020

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أخبار

السيول تضاعف معاناة اليمنيين وتشرد النازحين من الحرب

تسبب أمطار غزيرة هطلت على عدد من محافظات اليمن في خسائر مادية وبشرية في ظل تهالك البنية التحتية بسبب الحروب والوضع الاقتصادي، ومنظمات الإغاثة لإنسانية تحذر من كارثة جديدة.

مدينة عدن اليمنية

شهدت اليمن في الأسابيع القليلة الماضية أمطارا عزيزة تسبب في خسائر مادية وبشرية

 قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الخميس، (23 أبريل/ نيسان 2020) إن موسم الأمطار جلب البؤس لليمنيين مع قدوم رمضان. وأوضحت اللجنة في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د ب.أ)، نسخة منه:" ما أن بدأ موسم الأمطار حتى جلب البؤس للآلاف، فقد شهدت محافظات صنعاء وإب وحجة ومدينة عدن الساحلية الجنوبية أمطارا غزيرة وسيولا عارمة على مدار أسبوعين، ألحقت الضرر بالآلاف من الأشخاص والمنازل ومصادر كسب العيش". كما دمَّرت السيول في محافظة مأرب خياما لآلاف الأشخاص في مخيمات النازحين، حسب البيان.

 وأضاف البيان: "يجد الكثير من أولئك الأشخاص، الذين تلقوا مساعدات من اللجنة الدولية الشهر المنصرم، أنفسهم محتاجين مرة أخرى لمساعدة عاجلة". وتابع البيان:" يلوح في الأفق أيضًا خطر كوفيد- 19،مع حلول شهر رمضان الذي عادة ما يشهد تجمع العائلات والأصدقاء".

وبدت شوارع مدينة عدن جنوب اليمن غارقة في المياه الأربعاء بعد إعلانها "مدينة منكوبة" بسبب السيول التي أسفرت عن وفاة 14 شخصا، وفقا لتصريح نائب رئيس الوزراء اليمني ورئيس اللجنة العليا للطوارىء، في الحكومة المعترف بها دوليا، سالم الخنبشي لوكالة فرانس برس. أكد الخنبشي "السيول تسببت في إغلاق الشوارع والطرقات في معظم الاحياء، وتسببت بقطعها، كما تعرضت شبكة الصرف الصحي لأضرار كبيرة". وتابع "نحتاج إلى مساعدات عاجلة في المجال الصحي لمنع تفشي الأوبئة وخاصة الكوليرا والأمراض الفيروسية الأخرى التي تفتك بحياة السكان".

وقالت وزارة الصحة في حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي إن ارتفاع منسوب السيول واختلاطه مع المياه الملوثة والمجاري يشكل بيئة خصبة لتوالد الحميات والأوبئة، وهو ما يستدعي التدخل العاجل في تمويل ودعم برامج الإصحاح البيئي، وتلافي ظهور أي أوبئة أو حميات.

وسجّل اليمن الذي يشهد أسوأ أزمة إنسانيّة في العالم،في 10 من نيسان/ أبريل الماضي أوّل إصابة بفيروس كورونا المستجد، بينما حذّرت منظمات دولية من أن القطاع الصحي شبه المنهار في البلاد منذ اندلاع الحرب عام 2014 غير مؤهل للتعامل مع الأزمة، وطالبت بوقف الحرب.

من جانبها، أعربت منظمة أوكسفام الخيرية الأربعاء عن "قلقها" من الأمطار الغزيرة التي هطلت مؤخرا وأثرت على العديد من المحافظات في البلاد. وقالت مديرة المناصرة في المنظمة في اليمن سماح حديد لفرانس برس "قضى أشخاص وتضررت منازلهم وتأثرت مخيمات النازحين، وقد تقوم هذه السيول بتسريع انتشار الكوليرا". وبحسب حديد فإن المنظمة "تتوقع أن يكون هناك مليون إصابة بالكوليرا هذا العام مع بداية موسم الأمطار في اليمن".

وبحسب حديد فإن هذا يأتي بالإضافة إلى "التهديد الخطير لفيروس كورونا المستجد" في البلاد.  وأكدت حديد أن اليمن بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية لمواجهة هذه الأزمات. وفي المدينة الواقعة جنوب اليمن، أكد سكان محليون لفرانس برس إن هناك  35 عائلة على الأقل عالقة داخل منازلها بعد أن طمرتها السيول.

بدورها أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم  أن الكثير من الأسر النازحة في اليمن، فقدت كل ما تملك بسبب السيول. وأشارت المفوضية ، في حسابها على تويتر ، إلى أنها قدمت مساعدات طارئةلمئات العائلات المتضررة، تضمنت خياما وبطاطين.

ع.ج.م/ص.ش (د ب أ، أ ف ب)

  • Bildergalerie Jemen Binnenflüchtlinge (Reuters/K. Abdullah)

    النازحون اليمنيون ورحلة الهروب المستمرة من الموت

    غياب أدنى مقومات العيش

    منذ ثلاث سنوات والحرب مستعرة في اليمن. ومنذ بداية الحرب نزح أكثر من ثلاثة ملايين شخص. يعيش هؤلاء النازحون داخل مخيمات ميدانية، مثل تلك القريبة من مدينة عبس في مقاطعة حجة الواقعة في الساحل الشمالي الغربي. يفتقر الناس هناك إلى مقومات العيش االكريم من ماء وغذاء و أدوية.

  • Bildergalerie Jemen Binnenflüchtlinge (Reuters/K. Abdullah)

    النازحون اليمنيون ورحلة الهروب المستمرة من الموت

    من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم!

    هناك 24 مليون شخص، أي حوالي 80 في المائة من اليمنيين، في حاجة ماسة للمساعدة. ووفقاً لليونيسف، يموت طفل واحد على الأقل كل عشر دقائق نتيجة للجوع وسوء التغذية. وتحتاج الأمم المتحدة مبلغ 4.2 مليار دولار لتمويل حاجات اليمنيين من المساعدات هذا العام. وتتطلع المنظمة الدولية في ذلك إلى دعم الدول الأعضاء في مؤتمر المانحين في جنيف.

  • Bildergalerie Jemen Binnenflüchtlinge (Reuters/K. Abdullah)

    النازحون اليمنيون ورحلة الهروب المستمرة من الموت

    الأطفال الأكثر عرضة للخطر

    تفر العديد من العائلات من المناطق المحاصرة في البلاد باتجاه محافظة حجة، التي تضم خُمس جميع النازحين اليمنيين. المدينة ليست الأكثر أماناً. ووفقاً لمركز رصد النزوح الداخلي الدولي (IDMC)، يتعرض الأطفال للمخاطر بشكل خاص. إذ يتم استغلال الأطفال عن طريق الزواج أو تدريبهم على القتال.

  • Bildergalerie Jemen Binnenflüchtlinge (Reuters/K. Abdullah)

    النازحون اليمنيون ورحلة الهروب المستمرة من الموت

    حياة النزوح..

    دخل اليمن عمليا في أزمة سياسية وإنسانية قبل عام 2015، إذ يعيش 50 في المائة من السكان تحت خط الفقر، ولا يحصل 70 في المائة من سكان البوادي على المياه الصالحة للشرب أو الرعاية الطبية. كما أدى العنف من قبل الجماعات الإرهابية إلى نزوح السكان، خاصة في جنوب اليمن. ومع بداية الحرب، ارتفعت أعداد النازحين بشكل كبير.

  • Bildergalerie Jemen Binnenflüchtlinge (Reuters/K. Abdullah)

    النازحون اليمنيون ورحلة الهروب المستمرة من الموت

    وباء الكوليرا

    قبل تصاعد الأزمة في اليمن، كانت البلاد تستورد 80 إلى 90 في المائة من احتياجاتها الغذائية. الآن وبعد إغلاق المطار في صنعاء وحصار الموانئ، لا تصل المساعدات للبلاد بشكل كافي. أكثر من 13 مليون شخص لا يحصلون على مياه شرب، كما تنتشر الأمراض المعدية في معظم أنحاء البلاد. وبحلول نهاية عام 2017، كان حوالي مليون شخص من اليمنيين مصاب بوباء الكوليرا.إعداد: يوليا فرجين/ ترجمة: إيمان ملوك


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