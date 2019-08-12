 السينما المصرية.. ″الأكشن″ يزيح الكوميدي عن شباك التذاكر | ثقافة ومجتمع | DW | 12.08.2019

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ثقافة ومجتمع

السينما المصرية.. "الأكشن" يزيح الكوميدي عن شباك التذاكر

تلاقي الأفلام المصرية التي تعرض اليوم في دور السينما في مصر وعدة دول عربية ترحيباً وإشادة من كثيرين، ولكن يظل الحديث دائراً عن عوامل تفقد السينما المصرية ريادتها العريقة. فما هو حال السينما المصرية اليوم؟

Ägypten Deutsches Kino in Kairo (DW/Waafaa Albadry)

الذهاب للسينما لمشاهدة فيلم جديد هو واحد من طقوس المصريين للاحتفال بالأعياد، وهو ما خلق ما يعرف لدى المصريين بـ "أفلام العيد".

وتحمل "أفلام العيد" هذا العام طابعاً مختلفاً عن الأفلام الكوميدية التي سيطرت على شباك التذاكر المصرية لسنوات طويلة، حيث طغت الحركة والإثارة على الأفلام المعروضة، والتي حازت على إشادة واستحسان العديدين، خاصة فيما يتعلق بعناصر الصورة والإبهار السمعي والبصري.

يتصدر كل من الجزء الثاني لفيلم الفانتازيا "الفيل الأزرق" بطولة كريم عبدالعزيز وهند صبري ونيللي كريم، والجزء الثاني لفيلم الحركة "أولاد رزق" بطولة أحمد عز وأحمد الفيشاوي، شباك التذاكر المصري.

لم يقتصر نجاح الجزء الثاني لفيلم "الفيل الأزرق" على ردود الفعل الإيجابية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي وصلت إلى حد الحديث عن نفاذ تذاكر الفيلم في بعض دول الخليج العربي، حيث حقق الفيلم أكثر من 55 مليون جنيه مصري حتى الآن بشباك التذاكر في مصر وست دول عربية أخرى، وفقاً لتقارير إعلامية.

وهكذا يقترب "الفيل الأزرق" من الرقم القياسي الخاص بالفيلم المصري "كازابلانكا"، الذي حقق أرباحا تجاوزت 85 مليون جنيه، تسجل الجزء الأكبر منهم خلال أسبوعين فقط من عرضه بشهر حزيران/يونيو الماضي.

"فُقدان للتوازن"

وفي حوار مع DW عربية، اعتبر الناقد الفني وكاتب السيناريو رامي عبدالرازق أن أفلام الحركة التي يتم إنتاجها مؤخراً "قد ورثت من أفلام الكوميديا عرش الإيرادات في مصر"، وهو ما لا يراه أمراً سلبياً حيث يقول: "السينما المصرية كمثيلاتها في العالم بها الأفلام التجارية التي تستهدف تحقيق الإيرادات والأفلام ذات المستوى الفني الأعلى والتي تشارك بالمهرجانات الدولية، لكن المشكلة في مصر هو عدم وجود توازن بين هذين النوعين لرغبة المنتجين تحقيق أرباح والسعي لمخاطبة شرائح جماهيرية أكبر".

مختارات

عمرو جعفر، وهو مدير إنتاج سينمائي، يشارك رامي في الرأي، حيث يقول في حواره مع DW عربية: "صحيح أن عدد ما يتم إنتاجه من أفلام حالياً بشكل عام يعتبر أقل مقارنة بسنوات سابقة، ولكن يبقى لكل الأفلام جمهورها الذي يتوجه لدور العرض خصيصاً من أجل مشاهدتها بما يضمن لتلك الصناعة الاستمرارية والحماية".

وتم إنتاج الجزء الثاني لفيلم "الفيل الأزرق" من قبل شركة "سينرجي" للإنتاج التليفزيوني والسينمائي لمؤسسها تامر مرسي، وهي الشركة التي طالتها اتهامات بسعي الدولة نحو السيطرة على سوق الدراما المصرية من خلالها بعد قيام الشركة بإنتاج نصف ما تم عرضه من مسلسلات تليفزيونية خلال شهر رمضان الماضي.

إلا أن عمرو جعفر نبه إلى عدم تأثر الإنتاج السينمائي في مصر بنفس درجة تأثر الأعمال التليفزيونية بمحاولات السيطرة، لكنه في الوقت ذاته تحدث عن أزمة يعاني منها الكثير من العاملين في المجال حيث قال: "غالبية من يحصلوا على عمل اليوم يكون من خلال شركتي سينرجي أو السبكي للإنتاج الفني فقط، ما أثر بالسلب على عدد كبير من العاملين وفقدانهم فرص المشاركة بأعمال جديدة وجلوسهم في منازلهم بلا عمل".

دور الدولة "مُعطل"

وبالرغم من السيطرة الحالية للأفلام التجارية، شهدت السنوات الأخيرة سطوع عدد من صناع السينما من الشباب الذين يسعون إلى إنتاج أفلام ذات جودة ليس فقط من حيث الصورة، وإنما من حيث المضمون كذلك.

 تتعدد أمثلة الأعمال الجيدة، والتي حقق بعضها نجاحاً جماهيرياً، مثل أفلام "678" و"اشتباك" من إخراج محمد دياب الحاصل على عضوية أكاديمية فنون وعلوم السينما الأوسكار، وأفلام "أسماء" و"لا مؤاخذة" و"الشيخ جاكسون" للمخرج عمرو سلامة الحاصل مؤخراً على عضوية الأوسكار، وفيلم "يوم الدين" للمخرج أبو بكر شوقي والذي شارك بالمسابقة الرسمية لمهرجان كان في دورته الأخيرة.

ولعل أخر المحاولات الشبابية لإنتاج أفلام جادة غير تجارية هو فيلم "بعلم الوصول"، والذي سيشارك الشهر القادم بالمسابقة الرسمية لمهرجان تورونتو السينمائي الدولي. وفي تصريحات إعلامية لمخرجه هشام صقر، اعتبر أن ما تشهده السينما المصرية خلال السنوات الأخيرة "شيء إيجابي جداً"، مضيفاً أن كل تجربة تساعد ما يليها من تجارب بما يؤدي إلى استمرار المشاركة بالمهرجانات الكبرى.

جدير بالذكر أن عدد ليس بقليل من الأفلام المصرية مما يمكن تصنيفه كأفلام جادة غير تجارية، والتي حقق بعضهما مشاركات مشرفة في مهرجانات سينمائية دولية حول العالم، تم إنتاجه بدعم من الدولة المصرية ممثلة في وزارة الثقافة، كفيلم "رسائل البحر" للمخرج الكبير داوود عبد السيد، و"فتاة المصنع" للمخرج الراحل محمد خان، وفيلم "فيلا 69" للمخرجة الشابة أيتن أمين.

وينبه هنا الناقد الفني وكاتب السيناريو رامي عبد الرازق إلى أن "هذا النوع من الأفلام يعد أقرب للتجارب الفردية عن التوجه العام" مؤكداً على خطورة توقف هذا الدعم الذي اعتادت الدولة على تقديمه، وأضاف: "السياسات الاقتصادية الحالية للدولة وعوائق البيروقراطية عطلت جسر الدعم بين الدولة وصناع السينما، حيث توقفت المبالغ التي كانت تخرج من خزانات الدولة بالرغم من عدم ضخامتها لتساهم في إنقاذ العديد من صناع السينما حتى تخرج أعمالهم للنور".

تراجع اهتمام الجمهور العربي بالإنتاج المصري؟

وفيما يتعلق باهتمام جمهور السينما العربي بمشاهدة الأفلام المصرية، فهناك الكثير من الأدلة على استمراه، إلا أنه تراجع لأسباب متعددة يرى الناقد الفني وكاتب السيناريو رامي عبدالرازق أنها منطقية وطبيعية حيث يقول: "من المفترض أن يجد المشاهد العربي أمامه أفلام متنوعة يختار فيما بينها ومن ضمنها أفلام من إنتاج بلاده ذاتها، ولكن لعوامل سياسية واجتماعية واقتصادية سيطرت السينما المصرية على الشاشات العربية لفترة طويلة".

ولهذا اعتبر الناقد الفني المصري أن الحديث عن تهديد الدراما العربية لمكانة الفيلم المصري "يحمل من التعصب أكثر ما يحمله من الفن"، موضحاً: "الفن يقول إن صانع الفيلم المصري عليه العمل لتقديم الأفضل بحيث يستطيع الحفاظ على إقبال الجمهور والمنافسة مع الأفلام الأخرى سواء كانت أمريكية أو هندية أو عربية".

دينا البسنلي

  • Filmstill aus Black Panther. (imago/ZUMAPRESS/Marvel Studios)

    أكثر الأفلام السينمائية نجاحاً على مرّ العصور

    المركز العاشر: النمر الأسود

    منذ عرضه الأول في شباط/ فبراير 2018 سجل فيلم "النمر الأسود" Black Panther إيرادات بنحو 1.34 مليار دولار. الشخصية الرئيسية للفيلم تظهر كذلك في سلسلة "المنتقمون" وهو من شخصيات مارفل الخارقة. ويجري الآن العمل على جزء ثان من فيلم "النمر الأسود".

  • Filmszene aus The Avengers mit Scarlett Johansson als Black Widow (picture alliance/dpa/Jay Maidment/Marvel)

    أكثر الأفلام السينمائية نجاحاً على مرّ العصور

    المركز التاسع: المنتقمون: عصر ألترون (2015)

    في تتمة قصة "المنتقمون" يجتمع شمل الرجل الحديدي وكابتن أمريكا والأرملة السوداء (الظاهرة في الصورة) وثور على الشاشة من جديد في "عصر ألترون". ولعبت الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون دور "الأرملة السوداء"، وهي إحدى الشخصيات الرئيسية للفيلم. وبلغت عائدات الفيلم نحو 1.4 مليار دولار أمريكي.

  • Fast & Furious 7 - Paul Walker, Vin Diesel und Kurt Russel. (Picture Alliance/dpa)

    أكثر الأفلام السينمائية نجاحاً على مرّ العصور

    المركز الثامن: السرعة والغضب 7 (2015)

    حقق الجزء السابع من سلسلة أفلام "السرعة والغضب Fast & Furious إيرادات وصلت إلى نحو 1.52 مليار يورو من خلال عرضه في مختلف أرجاء العالم. وبعد وفاة الممثل بول ووكر نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 (يسار الصورة) في حادث مروري قبل الانتهاء من تصوير، وقف إخوته كدوبلير أمام الكاميرا لإكمال فيلم الحركة هذا.

  • The Avengers - Mark Ruffalo als The Hulk (picture-alliance/Everett Collection/Walt Disney Studios Motion Pictures)

    أكثر الأفلام السينمائية نجاحاً على مرّ العصور

    المركز السابع: المنتقمون (2012)

    بعض الشخصيات الرئيسية في أفلام مارفل، ابتداءً بكابتن أمريكا وصولاً إلى هوك (في الصورة) تجتمع للعمل معاً في فيلم الأبطال الخارقين هذا. وتمتع فيلم الحركة والخيال العلمي الأمريكي هذا بإقبال كبير لدى هواة الشاشة الكبيرة، محققاً إيرادات ناهزت 1.5 مليار دولار. وتولى إخراج الفيلم جوس ويدون.

  • Mann und Frau stehen neben einem zerstörten Fahrzeug im Film Jurassic World.(picture alliance/AP)

    أكثر الأفلام السينمائية نجاحاً على مرّ العصور

    المركز السادس: العالم الجوراسي (2015)

    كان عام 2015 شاهداً أيضاً على عرض فيلم مميز آخر في تاريخ السينما، وهو "العالم الجوراسي" Jurassic World الذي يعتبر تتمة لفيلم ستيفن سبيلبرغ "المتنزه الجوراسي" (1993). ووصلت عائدات الفيلم إلى 1.7 مليار يورو تقريباً. وفي حزيران/ يونيو 2018 عُرض في دور السينما فيلم "العالم الجوراسي: المملكة الساقطة" وبات يحتل المرتبة 13 على قائمة أفضل الأفلام.

  • Filmstill - Avengers: Infinity War: 5 Figuren vor brennenden Ruinen (picture-alliance/AP Photo/Marvel Studios)

    أكثر الأفلام السينمائية نجاحاً على مرّ العصور

    المركز الخامس: "المنتقمون: الحرب الأزلية" (2018)

    نجاح واحد يجر نجاحات أخرى: الجزء الثالث "المنتقمون: الحرب الأزلية" Avengers - Infinity War من سلسلة أفلام "المنتقمون" عُرض في دور السينما في نيسان/ أبريل 2018 وحصل من ذلك الوقت على نحو 2.048 مليار دولار. وفي الأسبوع الأول فقط من عرض الفيلم وصلت إيراداته إلى أكثر من 600 مليون دولار عالمياً. المخرجان أنتوني وجو روسو أبليا بلاءً حسناً في هذا الفيلم، فحصل على العديد من الجوائز الفنية ومنها الأوسكار.

  • Szene mit weißen Robotern aus Star Wars: The Force Awakens (Disney/Lucasfilm)

    أكثر الأفلام السينمائية نجاحاً على مرّ العصور

    المركز الرابع: "حرب النجوم 7: القوة تنهض" (2015)

    حقق الفيلم السابع في سلسلة أفلام "حرب النجوم" الشهيرة 2.06 مليار دولار في شباك التذاكر، بإنتاج وإخراج جاي. جاي. أبرامز. لم يشارك كاتب السيناريو والمخرج جورج لوكاس في أول جزء من سلسلة "حرب النجوم". وفي عام 2012 قام مؤسس إمبراطورية "حرب النجوم" بببع شركته وحقوق أفلامها لشركة والت ديزني.

  • Leonardo DiCaprio und Kate Winslet in Titanic. (AP)

    أكثر الأفلام السينمائية نجاحاً على مرّ العصور

    المركز الثالث: تيتانيك (1997)

    حقق المخرج جيمس كاميرون نجاحه الأسطوري في تاريخ الشاشة الذهبية عام 1997 بفيلم "تيتانيك"، وحتى يومنا هذا وصلت إيرادات الفيلم إلى 2.2 مليار دولار أمريكي. ويروي الفيلم قصة كارثة غرق السفينة "آر إم إس تايتانك" في أولى رحلاتها عبر المحيط الأطلسي، وهو من بطولة ليوناردو ديكابريو وكيت وينسليت، وهما شَخصَين من طبقتين اجتماعيتين مختلفتين، وقعا في الحب على متن الرحلة الأولى لـ "تيتانيك" عام 1912.

  • Zwei Außerirdische im Film Avatar (AP)

    أكثر الأفلام السينمائية نجاحاً على مرّ العصور

    المركز الثاني: آفاتار (2009)

    منذ عام 2010 يتربع فيلم "آفاتار" للمخرج جيمس كاميرون على المركز الأول من قائمة أفضل الأفلام. ويلعب كل سام ورذينجتن وزوي سالدانا وسيجورني الأدوار الرئيسية في الفيلم. وتدور أحداث فيلم الخيال العلمي هذا في القرن الـ 22، وتتحدث عن مستوطنة تعدين على القمر باندورا، حيث يدور صراع مع السكان الأصليين.

  • Avengers Endgame Filmstill, zwei Figuren in futuristischen Rüstungen (Marvel Studios 2019)

    أكثر الأفلام السينمائية نجاحاً على مرّ العصور

    المركز الأول: المنتقمون: نهاية اللعبة (2019)

    الجزء الأخير من سلسلة "المنتقمون" حصل على المركز الأول في قائمة أكثر الأفلام السينمائية نجاحاً على الإطلاق، فمنذ عطلة نهاية الأسبوع الماضي حصل فيلم "المنتقمون: نهاية اللعبة" Avengers: Endgame على المركز الأول، بحسب موقع Box Office، بعد أن بلغت إيراداته نحو 2.7902 مليار يورو، متجاوزاً بذلك "آفاتار".

  • Filmstill Vom Winde verweht: Kussszene zwischen Vivian Leigh und Clark Gable (Imago/Granata Images)

    أكثر الأفلام السينمائية نجاحاً على مرّ العصور

    الأفضل على الإطلاق: "ذهب مع الريح" (1939)

    لكن هذا الفيلم الكلاسيكي يعتبر بحق هو الأول على مر العصور، فإيراداته البالغة 402 مليون دولار التي حصل عليها منذ 1939 تعد أكبر من المليارات التي أدرتها الأفلام العشرة الأخرى إذا ما أخذنا التضخم وعدد سكان العالم وارتفاع الأسعار في دور السينما في نظر الاعتبار، رغم أنه جاء على قائمة Box-Office في المرتبة الـ 290.


مختارات

أكثر الأفلام السينمائية نجاحاً على مرّ العصور

نال فيلم الأبطال الخارقين "المنتقمون: نهاية اللعبة" المرتبة الأولى على لائحة الأفلام السينمائية الأكثر نجاحاً على مر العصور بعد أن بلغت إيراداته أكثر من ملياري دولار في شباك التذاكر. (23.07.2019)  

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