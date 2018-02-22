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السينما العربية

ترجع بدايات السينما العربية إلى مصر التي تعد أول بلد عربي يشهد انتاجا سينمائيا ناضجا، غير أن بلدانا عربية أخرى شهدت فيها السينما طفرة نوعية مثل تونس والمغرب ولبنان وسوريا خاصة بعد استقلال هذه البلدان.

ظلت السينما العربية مرادفة للسينما المصرية إلى أن ظهرت أعمالا سينمائية في عدد من الدول العربية الأخرى. ففي سوريا ظهرت أوائل الحركات السينمائية في المنطقة العربية إذ بدأت أولى المحاولات السينمائية مع مطلع القرن العشرين، وعرفت سوريا السينما في عام 1908 بعروض سينمائية في مدينة حلب وفي عام 1912 بمدينة دمشق. وفي تونس أقام ألبير شمامة شيكلي الذي يعد رائد السينما التونسية أول عرض سينمائي بتونس سنة 1897. وفي 1922 صور ألبير شمامة شيكلي فيلم زُهْرَة، وهو أول فيلم قصير في تونس. وفي المغرب ظهرت السينما في فترة الحماية الفرنسية. ويعد محمد عصفور الملقب بأب السينما المغربية هو أول من حاول إنتاج بعض الأفلام بطريقة بدائية. غير أن أول فيلم سينمائي مغربي بالمفهوم الحديث هو فيلم "وشمة" الذي أخرجه حميد بناني سنة 1970.

ILLUSTRATION - Eine junge Frau hält am 20.10.2017 in Berlin ein Smartphone mit dem Hashtag #MeToo in der Hand (gestellte Aufnahme). Mit einem Skandal in Hollywood hat es angefangen - jetzt diskutiert auch Deutschland wieder über Sexismus. #MeToo - Ich auch - heißt das Hashtag, unter dem Frauen ihre Erfahrungen damit teilen. (zu dpa-Korr «Ich auch», wir alle - der neue Aufschrei» vom 20.10.2017) Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

التحرش الجنسي.. سينمائيات عربيات يطالبن بكسر الصمت 22.02.2018

يشارك سينمائيون عرب في الدورة 68 من مهرجان برليناله السينمائي في حملة دعم حركة "أنا أيضاً" المنددة بالتحرش الجنسي. DW عربية التقت بعض السينمائيات العربيات وسلطت الضوء على التحرش وسبل مواجهته في العالم العربي.
A picture taken on January 12, 2011 in Paris shows the furnishings and the curtain of the Studio 28 cinema theater. Lights were designed by French artist Jean Cocteau. AFP PHOTO LOIC VENANCE (Photo credit should read LOIC VENANCE/AFP/Getty Images)

وفاة كاتب السيناريو المصري المعروف محمود أبو زيد 12.12.2016

قالت أسرة المؤلف وكاتب السيناريو والمنتج المصري محمود أبو زيد صاحب مجموعة من أبرز أفلام السينما العربية في حقبة الثمانينات إنه توفي عن 75 عاما.
Egyptian actor Mahmoud Abdel Aziz receives a life achievement award during the 15th annual Murex d'Or awards ceremony held at the Casino Du Liban in Maameltein north of Beirut on June 4, 2015. AFP PHOTO/JOSEPH EID (Photo credit should read JOSEPH EID/AFP/Getty Images)

وفاة الفنان المصري المعروف محمود عبد العزيز 12.11.2016

توفي الممثل المصري محمود عبد العزيز مساء اليوم السبت في أحد المستشفيات عن 70 عاما بعد صراع قصير مع المرض. كان للفنان بصمات واضحة في الفن المصري وقدم أدوارا ستبقى عالقة في أذهان الجمهور العربي لعقود قادمة.

dpatopbilder Ein Plakat weist am 27.01.2016 am Potsdamer Platz in Berlin auf die 66. Berlinale hin. Vom 11. bis zum 21.02.2016 finden die Berliner Filmfestspiele am Potsdamer Platz statt. Foto: Michael Kappeler/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ picture-alliance/dpa/M.Kappeler

"برليناله" لا يقف صامتاً إزاء قضية اللاجئين 07.02.2016

بعد غياب 20 عاماً، تعود السينما العربية إلى المشاركة في المسابقة الرسمية لمهرجان البرليناله السينمائي الدولي. كما تحضر قضايا اللاجئين في الدورة السادسة والستين للمهرجان ومنتج سوري يرى في المهرجان فرصة للحوار.
Actor Omar Sherif arrives for the closing night ceremony of the 66th Venice Film Festival at Pallazzo del Casino on the Lido in Venice, Italy, 12 September 2009. Sylvester Stallone will present the movie ÒRambo (directorÒs cut)Ò out of the competition at the festival closing on 12 September. Photo: Virginia Farneti/Lapresse +++(c) dpa - Report+++

عمر الشريف.."دكتور جيفاغو" يرحل مخلفا رصيدا فنيا حافلا 11.07.2015

غيب الموت الجمعة الممثل المصري العالمي عمر الشريف بعد مشوار فني حافل قاده إلى العالمية بعد فيلمي "لورنس العرب" و"دكتور جيفاغو". الشريف، الذي كان بمثابة سفير السينما العربية إلى هوليود والعالم، ترك رصيدا فنيا حافلا.
Kairo - null Uhr (Cairo, USA 1962, Regie: Wolf Rilla) George Sanders, Faten Hamama / Mann mit Kopfverletzung auf Bett liegen, besorgte Frau, besorgt /------WICHTIG: Nutzung nur redaktionell mit Filmtitelnennung bzw. Berichterstattung über diesen Film. Buch- und Kalendernutzung nur nach Absprache. ------IMPORTANT: To be used solely for editorial coverage of this specific motion picture/TV programme. / RTG16

رحيل سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة 17.01.2015

ودعت السينما العربية واحدة من أبرز وجوهها خلال القرن الماضي. إذ غيب الموت الممثلة المصرية فاتن حمامة عن عمر يناهز 83 عاما.
Premiere des tunesischen Filmes Conflit in Deutschland Schlagworte: Tunesien, Kino, Conflit, tunesische Filme Der tunesische Regisseur Moncef Barbouch Foto: Moncef Slimi Copyright: DW/M.Slimi 09.01.2015 in Bonn

المخرج بربوش: الثورة انتصرت لكن بن علي هزمنا 14.01.2015

يطرح الفيلم المثير للجدل "صراع" للمخرج التونسي المنصف بربوش قضية التعذيب في زمن بن علي. في حوار مع DW، يتحدث بربوش عن دوافع إنتاج الفيلم وحرية الإبداع في العالم الإسلامي ويعتبر أن "الثورة انتصرت لكن بن علي هزمنا كأشخاص".
#49555474 - Film reel with filmstrip © Sashkin

انطلاق الدورة 25 لمهرجان قرطاج السينمائي الدولي 30.11.2014

تحت شعار "نافذة على العالم" افتتح أمس السبت مهرجان قرطاج السينمائي الدولي الذي يحتفل بدورته 25 هذا العام بعرض فيلم "تومبوكتو" للمخرج الموريتاني عبد الرحمن سيساكو بحضور نجوم من الدول العربية والإفريقية والغربية.
FILE - This file photo released by Adopt Films shows Adam Bakri in a scene from the film Omar. The drama, set amid the Israeli-Palestinian conflict, was nominated for an Academy Award for best foreign picture on Thursday, Jan. 16, 2014. After hearing the news of his latest nomination, director Hany Abu-Assad said Thursday that having the academy refer to his entry as being from Palestine was a step in the right direction. (AP Photo/Adopt Films, File)

الفيلم الفلسطيني "عمر" يفتتح المهرجان العربي الخامس للأفلام في برلين 20.03.2014

انطلقت في العاصمة الألمانية برلين فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الأفلام العربية، ويعرض المهرجان ضمن قائمة اختياراته الرسمية 30 فيلما، منها التسجيلية والروائية والتجريبية لمخرجين عرب تتناول الأوضاع والقضايا العربية.
HOLLYWOOD, CA - FEBRUARY 26: Oscar statues are seen at the entrance before the 84th Annual Academy Awards held at the Hollywood & Highland Center on February 26, 2012 in Hollywood, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images)

ثلاثة أفلام عربية تتطلع للفوز بجائزة الأوسكار 02.03.2014

لعلها المرة الأولى التي تصل فيها ثلاثة أفلام عربية لقائمة الترشيحات النهائية لجوائز الأوسكار. "عمر" و"الميدان" و"ليس للكرامة جدران"، أفلام عربية تسعى لانتزاع جائزة الأوسكار في فئتي أفضل فيلم أجنبي وأفضل فيلم وثائقي.
Bei einem Luftangriff während des Iran-Irak-Kriegs verliert der zehnjährige Bashu seine Familie und sein Zuhause. Er selbst kann sich auf die Ladefläche eines Lastwagens retten und fährt vom Süden des Irans bis hoch in den Norden. Er landet in einem kleinen Dorf, wo sich eine Mutter von zwei eigenen Kindern liebevoll seiner annimmt. Doch die anderen Dorfbewohner sind nicht begeistert über den Neuankömmling, der nicht ihre Sprache spricht und eine dunklere Hautfarbe hat. Und auch der Mann der Frau will Bashu so schnell wie möglich wieder loswerden. Das berührende Drama wurde seinerzeit vom iranischen Regime zunächst gefördert, dann aber wegen seiner Kritik an Krieg und Intoleranz verboten. Regie: Bahram Beyzai copyright: DreamLab Films ***nur im Rahmen der Berichterstattung über das Filmfest Hamburg zu verwenden***

مهرجان الفيلم العربي في برلين يستقبل الأفلام المشاركة 08.10.2013

تحتضن العاصمة الألمانية برلين كل عام مهرجان الفيلم العربي الذي يقدم جديد السينما العربية أو الأفلام غير العربية حول العالم العربي. وتقام الدورة المقبلة في شهر مارس من العام المقبل.
Egyptian film actor and comedian Adel Imam, right, walks with Egyptian actress Laila Elwi, left, during the Second Dubai Interational Film Festival red carpet reception, in Dubai, United Arab Emirates, sunday Nov. 11, 2005. (AP Photo / Aziz Shah)

أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما العربية عبر استفتاء 07.05.2013

استفتاء موسع هو الأول من نوعه في العالم العربي لاختيار أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما العربية، هذا ما تعتزم إدارة مهرجان دبي السينمائي الدولي إجراءه على هامش الدورة العاشرة من المهرجان.
Hundreds of Egyptian protesters gather at Tahrir Square, the focal point of Egyptian uprising, in Cairo, Egypt, Friday, June 8, 2012, to demonstrate against presidential candidate Ahmed Shafiq, Hosni Mubarak's last prime minister, ahead of a run-off vote. (Foto:Amr Nabil/AP/dapd) // eingestellt von nis

"الربيع العربي" في مهرجان السينما العربية الأول في باري 02.12.2012

تستضيف الدورة الأولى لمهرجان السينما العربية في مدينة باري الإيطالية 30 فيلماً قصيراً تعرض على مدار ثلاثة أيام وتتطرق إلى أحداث الربيع العربي في عدة دول. وتم اختيار فلسطين كضيف شرف على المهرجان.
GettyImages 78382855 DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES - DECEMBER 11: Actress Laila Eloui attends screening and press conference of the movie 'Seventh Heaven' during day three of the 4th Dubai International Film Festival on December 11, 2007 in Dubai, United Arab Emirates. (Photo by Andrew H. Walker/Getty Images)

السينما العربية ونجومها في ضيافة مالمو السويدية 07.09.2012

تحل السينما العربية ونجومها ضيوفا على مهرجان الفيلم العربي في مالمو السويدية في دورته الثانية. كبار الممثلات العربيات مثل ليلي علوي ويسرا ونجوم آخرون من مختلف العالم العربي يضفون طابعا شرقيا على مالمو لأسبوع بأكمله.
Szene von dem Film No More Fear von Mourad Ben Cheikh. Eine Bloggerin macht Bilder während der Proteste in Tunis. Arabisches Filmfest in Berlin. Copyright: ALFILM

كيف عالجت السينما الثورات العربية؟ 12.11.2011

هبت رياح الثورات العربية لتغير نبض الحياة اليومية في البلدان العربية وأيضاً مشهدها الفني والسينمائي. برنامج شباب توك تناول كيفية معالجة السينما لـ"لربيع العربي" وهل سيتغير المشهد السينمائي في العالم العربي؟
Filmklappe Klappe Film Movie Kamera

الإخراج السينمائي في ألمانيا مغامرة محفوفة بالتحديات بالنسبة للطالب العربي 10.10.2011

أي آفاق لمهنة المخرج السينمائي في ألمانيا بالنسبة لطالب أجنبي؟ دويتشه فيله حاورت رامي حمزة، مخرج فلسطيني شاب يحاول أن يشق أولى خطواته في المجال السينمائي، لكن مشواره لا يخلو من الصعوبات والتحديات الكبرى.
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