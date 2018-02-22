ترجع بدايات السينما العربية إلى مصر التي تعد أول بلد عربي يشهد انتاجا سينمائيا ناضجا، غير أن بلدانا عربية أخرى شهدت فيها السينما طفرة نوعية مثل تونس والمغرب ولبنان وسوريا خاصة بعد استقلال هذه البلدان.

ظلت السينما العربية مرادفة للسينما المصرية إلى أن ظهرت أعمالا سينمائية في عدد من الدول العربية الأخرى. ففي سوريا ظهرت أوائل الحركات السينمائية في المنطقة العربية إذ بدأت أولى المحاولات السينمائية مع مطلع القرن العشرين، وعرفت سوريا السينما في عام 1908 بعروض سينمائية في مدينة حلب وفي عام 1912 بمدينة دمشق. وفي تونس أقام ألبير شمامة شيكلي الذي يعد رائد السينما التونسية أول عرض سينمائي بتونس سنة 1897. وفي 1922 صور ألبير شمامة شيكلي فيلم زُهْرَة، وهو أول فيلم قصير في تونس. وفي المغرب ظهرت السينما في فترة الحماية الفرنسية. ويعد محمد عصفور الملقب بأب السينما المغربية هو أول من حاول إنتاج بعض الأفلام بطريقة بدائية. غير أن أول فيلم سينمائي مغربي بالمفهوم الحديث هو فيلم "وشمة" الذي أخرجه حميد بناني سنة 1970.