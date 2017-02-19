حققت السينما التونسية نجاحات متعددة في العقود الأخيرة وحظيت باعتراف النقاد السينمائيين سواء في العالم العربي أو في أوروبا.تتميز السينما التونسية بجرأتها ورصد الواقع بكل تفاصيله ومن أشهر الأفلام:حلفاوين وصمت القصور.

منذ ثمانينات وتسعينات القرن الماضي عرفت السينما التونسية انتعاشة كبيرة سواء في عدد الأفلام التي يتم إنتاجها أو في نوعية هذه الأفلام. فأصبحت السينما التونسية حاضرة في المهرجانات العالمية والعربية. وفي سنة 2016 حاز الفيلم التونسي "نحبّك هادي" على جائزة أفضل عمل روائي أول في "مهرجان برلين السينمائي الدولي"، وحصل بطله مجد مستورة على جائزة أفضل ممثل. وعلى عكس السينما المصرية على سبيل المثال تمتاز الأفلام التونسية بنوع من الجرأة الشديدة ومشاهد العري مثل فيلم حلفاوين الذي ناقش قضية التحول الجنسي الذي يشهده المراهق وتم تصوير مشاهد الفيلم في حمام شعبي. وبعد الثورة التونسية شهدت السينما تحولا كبيرا في مناقشة المواضيع فأصبحت أكثر واقعية من ذي قبل. ومن أهم صناع السينما التونسية: النوري بوزيد، مفيدة التلاتلي وفريد بوغدير.