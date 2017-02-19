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السينما التونسية

حققت السينما التونسية نجاحات متعددة في العقود الأخيرة وحظيت باعتراف النقاد السينمائيين سواء في العالم العربي أو في أوروبا.تتميز السينما التونسية بجرأتها ورصد الواقع بكل تفاصيله ومن أشهر الأفلام:حلفاوين وصمت القصور.

منذ ثمانينات وتسعينات القرن الماضي عرفت السينما التونسية انتعاشة كبيرة سواء في عدد الأفلام التي يتم إنتاجها أو في نوعية هذه الأفلام. فأصبحت السينما التونسية حاضرة في المهرجانات العالمية والعربية. وفي سنة 2016 حاز الفيلم التونسي "نحبّك هادي" على جائزة أفضل عمل روائي أول في "مهرجان برلين السينمائي الدولي"، وحصل بطله مجد مستورة على جائزة أفضل ممثل. وعلى عكس السينما المصرية على سبيل المثال تمتاز الأفلام التونسية بنوع من الجرأة الشديدة ومشاهد العري مثل فيلم حلفاوين الذي ناقش قضية التحول الجنسي الذي يشهده المراهق وتم تصوير مشاهد الفيلم في حمام شعبي. وبعد الثورة التونسية شهدت السينما تحولا كبيرا في مناقشة المواضيع فأصبحت أكثر واقعية من ذي قبل. ومن أهم صناع السينما التونسية: النوري بوزيد، مفيدة التلاتلي وفريد بوغدير.

كيف تغيرت صناعة السينما بعد الربيع العربي؟ 19.02.2017

في حوار حصري مع DW عربية، تتحدث عضو لجنة تحكيم مهرجان برلين السينمائي درة بوشوشة عن واقع السينما التونسية بعد الربيع العربي.
+++ ACHTUNG: Die Nutzungsrechte der aktuellen Filmfotos gelten ausschließlich für die Festivalberichterstattung. Verwendung nur bis 21.03.2016! +++ Berlinale / Internationale Filmfestspiele Berlin 2016. Inhebbek Hedi | Hedi Wettbewerb 2016 TUN/BEL/FRA 2016 REGIE: Mohamed Ben Attia Majd Mastoura, Rym Ben Messaoud (C) Internationale Filmfestspiele Berlin 2016

"نحبك هادي" - فيلم تونسي يفتتح فعاليات البرليناله 12.02.2016

تنطلق اليوم الجمعة المنافسة الرئيسية لمهرجان برلين السينمائي بعرض الفيلم التونسي "نحبك هادي" للمخرج محمد بن عطية. ويعد هذا العمل أحد المتنافسين على الجائزة الرئيسية للبرليناله "الدب الذهبي".
Premiere des tunesischen Filmes Conflit in Deutschland Schlagworte: Tunesien, Kino, Conflit, tunesische Filme Der tunesische Regisseur Moncef Barbouch Foto: Moncef Slimi Copyright: DW/M.Slimi 09.01.2015 in Bonn

المخرج بربوش: الثورة انتصرت لكن بن علي هزمنا 14.01.2015

يطرح الفيلم المثير للجدل "صراع" للمخرج التونسي المنصف بربوش قضية التعذيب في زمن بن علي. في حوار مع DW، يتحدث بربوش عن دوافع إنتاج الفيلم وحرية الإبداع في العالم الإسلامي ويعتبر أن "الثورة انتصرت لكن بن علي هزمنا كأشخاص".
epa03624681 Tunisian comedian Lotfi Abdelli performs during his one man show 'Made in Tunisia' at the 2nd Mediterranean Festival of Comedy, at the Municipal Theater, in Tunis, Tunisia, 14 March 2013. The festival runs until 16 March. EPA/MOHAMED MESSARA +++(c) dpa - Bildfunk+++

لطفي العبدلي: أنا لا أبيع الخبز كي أطلب من الجميع شراءه 29.09.2014

في النسخة الثالثة عشر من مهرجان "خارج أوروبا..أفلام جديدة من إفريقيا" الذي نظمته رابطة "مبادرة كولونيا السينمائية" كان لـDW عربية لقاء مع الممثل التونسي لطفي العبدلي، أحد الوجوه المسرحية والسينمائية المثيرة للجدل في تونس
Beschreibung: Programmplakat der Filmreihe Widerstand und Metapher Zugeliefert durch Samih Amri, bestätigt durch Joceline Berger am 29.1.2013. Copyright: Joceline Berger

"الاستعارات والمقاومة": الفيلم التونسي يحل ضيفاً على ألمانيا 03.02.2013

لم تقتصر أصداء الثورة في تونس على قلب الموازين السياسية في البلاد فحسب، بل تجاوزت ذلك لتحدث "انفجاراً" في الكلمة الحرة. سينمائيون تونسيون شاركوا الجمهور الألماني بأعمالهم نظرتهم للثورة وللواقع التونسي الجديد.