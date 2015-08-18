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السينما الإيرانية

يتميز عمل المخرجين الإيرانيين عن غيرهم من المخرجين في العالم بكونهم ينتجون أفلاما عن الواقع الإيراني لكن مع الكثير من العوائق كالرقابة، وضرورة الانضباط للقواعد الدينية. منهم من تعرض للاعتقال أو للمنع من مزاولة السينما.

يرجع تاريخ السينما في إيران إلى عام 1900، إذ أحضر الشاه الإيراني مظفر الدين شاه أول آلة تصوير من أوروبا. وفي عام 1904 افتتحت أول صالة عرض للسينما بإيران. تحظى السينما الإيرانية بحضور قوي على مستوى المهرجانات السينمائية في العالم، كما يحظى المخرجون الإيرانيون بالكثير من الاهتمام نظرا لمزاولتهم الإخراج السينمائي في بيئة دينية متشددة، تعيق العمل السينمائي الحر، من أشهر المخرجين الإيرانيين:عباس كيارستمي وجعفر بناهي ومحسن مخملباف وعلي حاتمي.