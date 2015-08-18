تعد صناعة السينما في أمريكا أهم الصناعات السينمائية في العالم، إذ تجني سينما هوليوود أرباحا مالية تقدر بمئات ملايين الدولارات، بالإضافة إلى انتشارها الواسع عبر العالم. ويرجع تاريخ أول عرض سينمائي في أمريكا إلى سنة 1894.

أثرت السينما الأمريكية على صناعة السينما في مختلف أنحاء العالم منذ أوائل القرن 20، غير أن السينما التي نراها اليوم مرت بعدة مراحل قبل أن تصل إلى مرحلة النضج: أولا عصر السينما الصامتة، ثم سينما هوليوود الكلاسيكية، ومرحلة هوليوود الجديدة، وصولا إلى الفترة المعاصرة. ومن أهم الأفلام السينمائية الأمريكية من الناحية التجارية: فيلم "ذهب مع الريح" 1939 وفيلم "حرب النجوم" 1977 وفيلم "تيتانيك" 1997 وفيلم "أفاتار" 2009.