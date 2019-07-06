 السينغالي ماني يلعب في ″ملعب صلاح″ في كأس أمم أفريقيا! | عالم الرياضة | DW | 11.07.2019

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عالم الرياضة

السينغالي ماني يلعب في "ملعب صلاح" في كأس أمم أفريقيا!

بعد خروج محمد صلاح من بطولة كأس أمم أفريقيا، لم يتردد زميله في فريق ليفربول ساديو ماني في القيام بتصرفات دأب النجم المصري على القيام بها. النجم السينغالي يحاول خطف قلوب المصريين والمشجعين خلال المسابقة الأفريقية.

Champions-League Manchester City vs Liverpool (Reuters/A. Yates)

ماني وصلاح، أرشيف.

تثير بعض تصرفات نجم ليفربول محمد صلاح إعجابا كبيراً سواء داخل أو خارج المستطيل الأخضر. فالنجم المصري منح في أكثر مرة قميصه إلى طفل صغير يعشق صاحب القدم اليسرى الساحرة، فضلاً عن تبرع هداف الدوري الإنجليزي بسخاء للمحتاجين.

مختارات

يرى أسطورة ليفربول جيمي كاراغر أن ساديو ماني أكثر أهمية من صلاح في سباق "الريدز" للفوز بلقب الدوري الإنجليزي. كاراغر أبدى إعجابه الكبير بالنجم السينغالي مؤكدا أن التعاقد معه أعاد ليفربول إلى مصاف الفرق الإنجليزية الكبرى. (16.04.2019)

بعدما كان حامل آمال منتخب مصر للفوز بلقب أمم أفريقيا في بلده أمسى محمد صلاح هدفا لسهام المنتقدين بعد خسارة الفريق أمام جنوب أفريقيا وخروجه من البطولة. هناك من لم يغفر له ليس فقط تراجع مستواه وهناك من فرح بخسارته. (07.07.2019)

ومع توديع محمد صلاح بطولة كأس أمم أفريقيا المُقامة حالياً في مصر، يبدو أن زميله في فريق "ليفربول" ساديو ماني أستغل الفرصة لتغطية الفراغ الذي تركه صلاح والسعي لكسب قلوب الجاهير.

فقبيل انطلاق مباراة المنتخب السينغالي ونظيره البنين برسم ربع نهائي كأس أمم أفريقيا، التقطت الكاميرا النجم ساديو ماني وهو يربط حذاء أحد الأطفال الصغار، الذين يأخذهم اللاعبون معهم أثناء الدخول إلى أرضية الميدان.

كما أنه في منظر مشابه تقريباً لما تقوم به بعض الجماهير مع محمد صلاح، طلب بعض المشجعين من نجم السينغال ساديو ماني أن يمنحهم قميصه، الذي يحمل الرقم 10.

ولم تتوقف تصرفات ساديو ماني عند هذا الحد، فقد كشف موقع "cafonline" عن لفتة إنسانية آخرى قام به نجم "الريدز"، حيث وافق هذا الأخير على إجراء مقابلة مع أحمد جمال أحد المتطوعين ضمن بطولة كأس أمم أفريقيا.

وأوضح موقع " cafonline" أن ساديو ماني حقق حلم أحمد جمال بإجراء مقابلة معه. ويُعاني جمال من فقدان البصر إلاّ أنه يكافح بقوة من أجل أن يشتغل في مجال الصحافة، الذي يحبه كثيراً.

وقال الشاب أحمد جمال عن تجربته مع نجم السينغال "أنا سعيد للغاية للقاء ساديو ماني. أنا أشجع ليفربول منذ سنة 2005 وأحب ماني شخصياً مثلما أحب محمد صلاح". وأضاف: "إن (ساني) شخص ودود للغاية ومتواضع. وعندما طلبت منه مقابلة قصيرة رحب بالأمر وأنا سررت كثيراً بذلك".

  • Fußball Nationalspieler Mohamed Salah (picture-alliance/NurPhoto/A. Awaad)

    نجوم يعلق عليهم العرب الآمال في كأس الأمم الأفريقية 2019

    نجم النجوم

    المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، هو أهم وأغلى لاعب في بطولة كأس الأمم الأفريقية لعام 2019، التي تحتضنها بلاده مصر. صلاح الفائز بلقب أحسن لاعب أفريقي الموسمين الماضيين بلغ قبل أيام عامه الـ27، وهو محط آمال مصر على تحقيق اللقب الغائب منذ بطولة الغابون 2010. لقد برهن صلاح أنه الأهم في مباراة غينينا الودية، فبعدما كانت مصر متعادلة مع الضيوف صنع هدفين بطريقة رائعة لتفوز مصر بنتيجة 3-1.

  • Fußball Nationalspieler Mahmoud Hassan Trezeguet (picture-alliance/empics/G. Barker)

    نجوم يعلق عليهم العرب الآمال في كأس الأمم الأفريقية 2019

    تريزيجيه المصري

    لا يمكن أن يذكر صلاح دون الحديث عن الجناح الأيسر محمود حسن، الملقب بـ"تريزيجيه" (24 عاما). نجم نادي قاسم باشا التركي يتميز بالمهارة التقنية والمجهود الكبير، والإصرار والعزيمة، وكان سببا في صعود مصر لمونديال روسيا بحصوله على ركلة جزاء سددها صلاح في مباراة الكونغو. لقد خسر الاثنان نهائي أمم أفريقيا 2017، وعليهما الآن التعويض، مثلما عوض صلاح هذا العام خسارته نهائي دوري الأبطال العام الماضي.

  • Fußball Nationalspieler Youssef Msakni (picture-alliance/abaca)

    نجوم يعلق عليهم العرب الآمال في كأس الأمم الأفريقية 2019

    عودة "النمس"

    بعد غياب طويل عاد النجم التونسي يوسف المساكني إلى تشكيلة المنتخب التونسي المشارك في أمم أفريقيا 2019. مهاجم الدحيل القطري تمت إعارته بداية العام الجاري لمدة 6 شهور ليخوض أولى تجاربه في الملاعب الأوروبية، مع فريق "أويبن" البلجيكي. المساكني (28 عاماً) من أفضل اللاعبين الذين يجيدون مراوغة الخصم، والتسديد ويطلق عليه لقب النمس. انضم لمنتخب تونس في سن 19 عاما وخاض معه ثلاث بطولات أفريقية.

  • Fußball Nationalspieler Farouk Ben Mustapha (picture-alliance/dpa/M. Tereshchenko)

    نجوم يعلق عليهم العرب الآمال في كأس الأمم الأفريقية 2019

    حارس الدوري السعودي

    سيعتمد المنتخب التونسي أيضا على حارس نادي الشباب السعودي فاروق بن مصطفى (29 عاماً)، أحسن حارس مرمى بالدوري السعودي الموسم المنتهي. انضم لمنتخب تونس في أمم أفريقيا 2010، كما خاض معه منافسات كأس العالم بروسيا 2018. وإضافة إلى المساكني وبن مصطفى هناك نجوم عديدة في منتخب تونس مثل فرجاني ساسي نجم وسط الزمالك المصري والمهاجم وهبي الخزري نجم سانت اتيان الفرنسي.

  • Fußball Qualilfikation African Cup of Nation 2017 Äthiopien - Algerien (Getty Images/AFP/F. Batiche)

    نجوم يعلق عليهم العرب الآمال في كأس الأمم الأفريقية 2019

    بطل البرمييرليغ

    النجم الجزائري رياض محرز (28 عاما)، هو الوحيد بين نجوم العرب بأمم أفريقيا 2019، الذي فاز بالدوري الإنجليزي. فقد فاز مع فريقه الحالي مانشستر سيتي هذا الموسم، بعدما سبق له تحقيق اللقب مع ليستر سيتي. محرز الذي يتميز بالرشاقة وبرود الأعصاب أمام المرمى مطالب الآن بتحقيق لقب للمنتخب الجزائري، الذي لم يفز سوى بأمم أفريقيا عام 1990، التي أقيمت آنذاك بالجزائر.

  • FIFA Fußball WM 2014 Algerien Belgien (picture-alliance/AP)

    نجوم يعلق عليهم العرب الآمال في كأس الأمم الأفريقية 2019

    بطل الدوري التركي

    إذا كان محرز بطل الدوري الإنجليزي فإن سفيان فغولي (29 عاما) هو بطل الدوري التركي، فقد فاز مع فريقه غلاطا سراي باللقب هذا الموسم. شارك فغولي في نسختين سابقتين بكأس أمم أفريقيا ويقول عن نسخة 2019 "لا أفكر سوى في العودة بالكأس". ولدى منتخب الجزائر أيضا المهاجم بغداد بونجاح الفائز مع فريق السد بلقب الدوري القطري في الموسم المنقضي ويوسف بلايلي الفائز مع الترجي بلقب الدوري التونسي.

  • Russland WM 2018 l Spanien vs Marokko (Reuters/M. Bazo)

    نجوم يعلق عليهم العرب الآمال في كأس الأمم الأفريقية 2019

    بطل الدوري الهولندي

    النجم المغربي حكيم زياش (26 عاما) واصل تألقه مع ناديه أياكس أمستردام وفاز معه بالدوري الهولندي وساهم هذا الموسم في بلوغه دور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا بعدما أقصى ريال مدريد ويوفنتوس قبل الخروج بشق الأنفس أمام توتنهام. إنه هداف خطير وصاحب مجهود ولذلك فهو هدف لكبار القارة الأوروبية مثل ريال مدريد وأرسنال وبايرن ميونيخ وغيرها، حسب وسائل إعلام.

  • Africa Cup Angola Marokko (AP)

    نجوم يعلق عليهم العرب الآمال في كأس الأمم الأفريقية 2019

    المرابط.. نور الدين أمرابط

    الجناح المهاجم نور الدين أمرابط (32 عاماً) من أهم من يعول عليهم أسود أطلس للفوز باللقب. أصوله من الريف بشمال المغرب، لكنه ولد وترعرع في هولندا وتنقل بين عدة دوريات أوربية قبل أن يحط الرحال في النصر السعودي. أثار أمرابط إعجاب المغاربة بروحه القتالية العالية خلال مشاركة الفريق في مونديال روسيا 2018.

  • Fußball Nationalspieler Mannschaft Mauretanien (picture-alliance/empics/S. Shivambu)

    نجوم يعلق عليهم العرب الآمال في كأس الأمم الأفريقية 2019

    الظهور الأول للمرابطين

    منتخبات العرب في أمم أفريقيا 2019 مرشحة جميعها للذهاب بعيدا بل والفوز بالبطولة فيما عدا منتخب موريتانيا، الذي حقق انجازا تاريخيا بصعوده إلى البطولة لأول مرة في تاريخها. فريق "المرابطين" بقيادة النجم سماعين دياكيتي يتواجد في مجموعة صعبة بها تونس ومالي وأنغولا. وإذا نجح في تحقيق أي فوز على هذه الفرق فسيكون ذلك بمثابة انجاز آخر.

    الكاتب: صلاح شرارة


مختارات

نجوم يعلق عليهم العرب الآمال في كأس الأمم الأفريقية 2019

صلاح، المساكني، زياش، محرز ودياكيتي وغيرهم. إنهم نجوم تتعلق بهم آمال عشاق المنتخبات العربية الخمسة في كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2019. جولة مصورة من أبرز اللاعبين العرب في البطولة التي تحتضنها مصر. (18.06.2019)  

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