 ″السيلفي″ أخطر من القرش وهذه الدولة تتصدر قائمة الضحايا! | عالم المنوعات | DW | 24.07.2019

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منوعات

"السيلفي" أخطر من القرش وهذه الدولة تتصدر قائمة الضحايا!

رحلة صيفية دون سيلفي على انستغرام أو فيسبوك؟ مسألة شبه مستحيلة للكثيرين لاسيما الشباب، إذ تزيد بينهم المنافسة على اللقطات الأكثر خطورة وإثارة. "حمى السيلفي" أودت حتى الآن بحياة المئات وهكذا تتعامل السلطات مع الأمر.

Gefährliches Selfie (Symbolbild) (Getty Images/U. Ifansasti)

البحث عن شخص وسؤاله عما إذا كان بوسعه التقاط صورة لك بجوار أحد العلامات البارزة في الأماكن السياحية، صار من الماضي، فمنذ سنوات أصبح "السيلفي" هو الموضة السائدة. لكن لكل موضة جوانب مظلمة، إذ كشفت الإحصائيات أن عدد ضحايا "السيلفي" خلال السنوات الأخيرة، فاق عدد ضحايا هجمات أسماك القرش.

 

ووفقا لبيانات مجلة "Journal of Family Medicine and Primary Care" الهندية، فقد لقي 259 شخصا على الأقل حتفهم على مستوى العالم، في الفترة بين تشرين أول/أكتوبر 2011 و تشرين ثاني/نوفمبر 2017، أثناء التقاط صور "سيلفي"، في حين بلغ ضحايا هجمات أسماك القرش خلال نفس الفترة نحو 50 شخصا.

وبالرغم من أن النساء أكثر إقبالا على "السيلفي"، إلا أن تلاثة أرباع الضحايا كانوا من الرجال. واحتلت الهند المركز الأول في قائمة "ضحايا السيلفي"، إذ لقي فيها 159 شخصا حتفهم سواء غرقا أو بالسقوط من أدوار مرتفعه، أثناء محاولة التقاط صورة "سيلفي" مميزة. ويمثل هذا العدد نصف ضحايا السيلفي على مستوى العالم تقريبا.

ويمكن إرجاع هذا الأمر إلى النسبة العالية من الشباب بين سكان الهند، ما يزيد الإقبال على صور "السيلفي" والمنافسة على اللقطات الأكثر خطورة. ولقي العديد من الشباب في الهند حتفهم سواء دهسا بقطار، أثناء التقاط صورة سيلفي جماعية، أو غرقا خلال محاولة التقاط صورة مميزة على متن قارب. ودقت السلطات الهندية ناقوس الخطر، وبدأت في "حظر السيلفي" في بعض الأماكن.

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وبفارق كبير تأتي روسيا في المركز الثاني على قائمة "ضحايا السيلفي"، بـ 16 قتيلا، لقوا حتفهم سقوطا من كباري أوأدوار مرتفعة بعد اختلال توازنهم أثناء محاولة التقاط "السيلفي". وفي إحدى الحالات، لقي شخص حتفه أثناء محاولة التقاط صورة مع لغم. وأصدرت الشرطة الروسية قبل نحو أربعة أعوام تقريرا بعنوان "سيلفي بدون مخاطر" يحمل بعض الإرشادات المهمة لعشاق "السيلفي".

وفي الولايات المتحدة، بلغ عدد ضحايا السيلفي نحو 14 شخصا، لقي معظمهم حتفهم أثناء محاولة التقاط صورة مع أسلحة. وفي أوكرانيا حذرت السلطات السائحين عبر "تويتر" من مخاطر "صور السيلفي الخطيرة والحمقاء".

وتعتبر التايوانية "جيجي وو" من أشهر ضحايا السيلفي، إذ لقيت عارضة الأزياء التي اشتهرت على مواقع التواصل الاجتماعي باسم "فتاة البيكيني"، حتفها مطلع العام الجاري، بسبب مغامرة على إحدى الجبال في تايوان. واشتهرت الشابة التايوانية بصورها بالبكيني التي كانت تلتقطها فوق القمم الجبلية.

 

وفي أوروبا سجلت السلطات العديد من الحوادث لمراهقين أصابتهم "حمى السيلفي" ودخلوا المنافسة من أجل التقاط الصور "المميزة" ونشرها على مواقع التواصل.

وبالتوازي مع "حمى السيلفي" التي تجتاح وسائل التواصل الاجتماعي، يحاول البعض الإعراب عن رفضهم لهذه الموضة، أيضا عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال مجموعات تقوم دائما بالتعليق بالنقد و"الوجوه الغاضبة" على صور السيلفي سواء على "فيسبوك" أو "انستجرام".

ا.ف/ ط.أ

  • Stierhatz in Pamplona Spanien (Reuters/S.Vera)

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  • Amsterdam (AP)

    أماكن حول العالم يٌحظر فيها أخذ الصور بعضها موجود في دول عربية

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  • Luxushotel | (picture-alliance/NurPhoto/A. Widak)

    أماكن حول العالم يٌحظر فيها أخذ الصور بعضها موجود في دول عربية

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  • London Parlamentsgebäude (picture alliance/dpa/S.Rousseau)

    أماكن حول العالم يٌحظر فيها أخذ الصور بعضها موجود في دول عربية

    البرلمان البريطاني وساحة ترافلغار

    تمنع السلطات البريطانية تماما التقاط الصور في أي منطقة قريبة من مبنى البرلمان أو في ساحة ميدان ترافلغار. أما إذا أردت الحصول على صورة لأغراض إعلانية أو تجارية فيجب اتخاذ الاجراءات اللازمة والحصول على تصريح بذلك، حسب موقع "ماركوترافيلر" المتخصص في شؤون السفر والرحلات.

  • Haddsch Islamische Pilgerfahrt nach Mekka | Kabaa, Große Moschee (Getty Images/AFP/K. Sahib)

    أماكن حول العالم يٌحظر فيها أخذ الصور بعضها موجود في دول عربية

    منع التصوير في مكة والمدينة المنورة

    احتراما للشعائر الدينية ومشاعر الحجاج والمعتمرين، منعت السلطات السعودية التقاط صورالسيلفي والصورالفوتوغرافية داخل المسجد الحرام في مدينة مكة والمسجد النبوي في المدينة المنورة. ونوهت السلطات السعودية إلى أن مخالفة تلك التعليمات ستؤدي إلى مصادرة المادة التي تم تصويرها وأداة التصوير إن لزم الأمر.

  • Ägypten Grab von Tutanchamun wieder geöffnet (Reuters/M. Abd El Ghany)

    أماكن حول العالم يٌحظر فيها أخذ الصور بعضها موجود في دول عربية

    وادي الملوك في مصر

    رغم القرارات الصارمة من المجلس الأعلى للآثار بمنع التصوير داخل مقابر وادي الملوك بالبر الغربي للأقصر، إلا أنه لا يزال يوجد من يخالفون التعليمات ويتسللون بالكاميرات أو الهواتف الخاصة بهم لالتقاط الصور. وقد اتخذت إجراءات بمعاقبة المخالفين بدفع غرامة حفاظاً على النقوش والألوان الموجودة على الآثار الفرعونية القديمة والمقابر الأثرية، حسب موقع boredomtherapy.

  • Kiyomizu Tempel Japan Kyoto (picture-alliance/ dpa)

    أماكن حول العالم يٌحظر فيها أخذ الصور بعضها موجود في دول عربية

    معابد اليابان المقدسة

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