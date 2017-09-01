 السيطرة على حريق كاتدرائية نوتردام.. ″والأسوأ تم تجنبه″ | أخبار | DW | 16.04.2019

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أخبار

السيطرة على حريق كاتدرائية نوتردام.. "والأسوأ تم تجنبه"

أعلنت فرق الإطفاء في العاصمة الفرنسية فجر الثلاثاء أنّ الحريق الضخم الذي اندلع في كاتدرائية نوتردام في باريس مساء الاثنين ودمّر أجزاء كبيرة منها أصبح "تحت السيطرة" وتم "إخماده جزئياً"، فيما لا يزال سبب الحريق غير معروف.

Frankreich, Paris: Brand in der Kathedrale Notre Dame (Reuters/P. Wojazer)

قال المتحدث باسم فرق الإطفاء الليفتنانت كولونيل غابريل بلوس لوكالة فرانس برس إنه "تمت السيطرة بالكامل على الحريق (في كاتدرائية نوتردام). لقد أخمد جزئياً، وهناك بؤر لا تزال مشتعلة نعمل على إخمادها". والحريق الضخم الذي لم تعرف أسبابه حتى الساعة اندلع قبيل الساعة السابعة مساء في الكاتدرائية الباريسية التاريخية وقد أدّت النيران إلى انهيار برج الكاتدرائية القوطية التي شيدت بين القرنين الثاني عشر والرابع عشر والبالغ ارتفاعه 93 مترا، وسقفها.

وشارك حوالى 400 إطفائي في مكافحة النيران ومحاولة إنقاذ برجيها الأماميين، وهو ما تمكنوا من تحقيقه قبيل منتصف الليل. وأفادت فرق الإطفاء أنّ الحريق "مرتبط على الأرجح" بورشة الترميم التي تشهدها الكاتدرائية البالغ عمرها 850 عاماً والمدرجة على لائحة اليونسكو للتراث العالمي منذ العام 1991.

 

من جهته، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنّ "الأسوأ تم تجنّبه"، واعداً بإعادة بناء المعلم التاريخي الذي سبّب احتراقه صدمة وحزناً في العالم أجمع. ولدى تفقّده الكاتدرائية في وسط العاصمة قال ماكرون وقد بدا عليه التأثّر أمام ألسنة النيران التي كانت لا تزال تلتهم الكنيسة إنّ "الأسوأ تمّ تجنّبه حتى وإن كنّا لم ننتصر في المعركة بعد"، مؤكّداً أنّ "الساعات المقبلة ستكون صعبة". وأضاف "سنعيد بناء نوتردام". وأعلن إنه سيتم إطلاق حملة تبرعات لإعادة بناء الكاتدرائية.

من جانبه، قال لوران نونيز وزير الدولة بوزارة الداخلية الفرنسية اليوم الثلاثاء إن سبب الحريق الذي التهم الكاتدرائية لا يزال غير معلوم وإن السلطات تواصل تحقيقاتها لمعرفة كيف اندلع الحريق. وقال نونيز في مؤتمر صحفي أمام الكاتدرائية "الحريق تحت السيطرة لكن لم يتم إخماده بشكل كامل".

في غضون ذلك، تعهّد الملياردير الفرنسي فرانسوا-هنري بينو بتقديم مئة مليون يورو لإعادة بناء الكاتدرائية. وفي بيان تلقّته وكالة فرانس برس قال بينو، رئيس مجلس إدارة مجموعة كيرينغ التي تملك العديد من العلامات التجارية الفاخرة، إنّ مبلغ المئة مليون يورو سيخصّص لتمويل "جهود إعادة بناء نوتردام بالكامل" وستدفعه شركة أرتيميس الاستثمارية التي تملكها عائلته.

وفي ألمانيا، دعا السياسي المحافظ فرديريش ميرس إلى إطلاق مبادرة لجمع التبرعات في ألمانيا للمساهمة في إعادة بناء كتدرائية نوتردام مؤكدا على التزامات الصداقة الألمانية الفرنسية.

ح.ع.ح/ع.ج.م(أ.ف.ب، رويترز)

  • Deutschland Kölner Dom (DW/M. M. Rahman )

    زيارة لأجمل كنائس ألمانيا

    كاتدرائية كولونيا

    ليس من السهل التقاط صورة لبرجي كاتدرائية كولونيا. البرجان يبلغ ارتفاعهما 150 متراً، الكاتدرائية تعتبر ثالث أعلى كنيسة في العالم. استغرق بناؤها أكثر من 500 عام، غير أنها استحقت كل هذا العناء. إذ يعد هذا المبنى القوطي المذهل أحد أشهر المعالم الألمانية.

  • Die Frauenkirche in Dresden (picture-alliance/ZB/T. Eisenhuth)

    زيارة لأجمل كنائس ألمانيا

    كنيسة السيدة العذراء

    أنشأت كنيسة السيدة العذراء أو (فراونكيرشه) في دريسدن عام 1743. أعيد افتتاحها بتبرعات من جميع أنحاء العالم بعد الدمار الذي لحق بها في الحرب العالمية الثانية. وتتميز بقبتها الشهيرة في المدينة الباروكية على ضفة نهر الألبه.

  • Deutschland Hamburg Hafengeburtstag 2011Michel und Krusenstern (picture alliance/dpa)

    زيارة لأجمل كنائس ألمانيا

    كنيسة ميشائيل

    تعتبر كنيسة القديس ميشائيل أو كما يطلق عليها السكان المحليون "ميشيل"، أجمل كنيسة باروكية في شمال ألمانيا، كما أنها من أهم معالم مدينة هامبورغ.

  • Deutschland Ulm Blick auf Ulmer Münster (picture alliance/robertharding/M. Lange)

    زيارة لأجمل كنائس ألمانيا

    كنيسة أولم

    أولم مدينة صغيرة، فيها كنيسة كبيرة يبلغ ارتفاع برجها 161.53 متراً، ويعتبر أعلى أبراج كنائس العالم. يجب أن يتمتع الزوار بصحة جيدة ولياقة لصعود 768 درجة إلى منصة المراقبة. غير أنهم سيكافؤون بمشاهدة منظر رائع في الطقس الجيد، إذ يمكن مشاهدة جبال الألب.

  • Bildergalerie Ruinen des Zweiten Weltkrieges - Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche Berlin (Colourbox/V. Voennyy)

    زيارة لأجمل كنائس ألمانيا

    كنيسة الذكرى

    يذكر برج الكنيسة القديم بالدمار الذي حل ببرلين في الحرب العالمية الثانية، بينما يذكر البرج الجديد بجهود إعادة البناء. وتعد كنيسة القيصر فيلهلم، التي أعيد تشييدها عام 1961من أهم معالم الجزء الغربي من وسط برلين.

  • Deutschland | Aachener Dom (picture-alliance/dpa/imageBROKER)

    زيارة لأجمل كنائس ألمانيا

    كاتدرائية آخن

    وضع كارل الكبير "شارلمان" حجر الأساس لبناء الكاتدرائية في 800 ميلادي، وجعل من مدينة آخن قلب إمبراطوريته. وتعتبر من أهم الكنائس في العالم الغربي، حيث كان الملوك والقياصرة الألمان يتوجون. في عام 1978، كانت كاتدرائية آخن أول مبنى في ألمانيا يدرج ضمن قائمة اليونيسكو للتراث العالمي.

  • DW Sendung Check-in - Naumburger Dom (DW/K. Schmidt)

    زيارة لأجمل كنائس ألمانيا

    كاتدرائية ناومبورغ

    وهنا تأتي أحدث إضافة لألمانيا، حيث أصبحت كاتدرائية ناومبرغ المعلم الثقافي الثالث والأربعين الذي يدرج ضمن قائمة اليونيسكو للتراث العالمي في عام 2018. يميز هذه الكاتدرائية الرومانية - القوطية تماثيل من الحجر الرملي مفعمة بالحياة لفنان مجهول.

  • Deutschland Frauenkirche München (picture-alliance/Chromorange/A. Gravante)

    زيارة لأجمل كنائس ألمانيا

    كنيسة السيدة العذراء

    تقع كنيسة السيدة العذراء "فراونكيرشه" في قلب العاصمة البافارية ميونخ، حيث يمكن رؤيتها من أماكن بعيدة. ولا يسمح لأي مبنى مجاور أن يزيد ارتفاعه عن 100 متر. صممت أبراج الكنيسة لتكون مشابهة لكنيسة الصخرة في مدينة القدس.

  • Deutschland | Nikolaikirche in Leipzig (picture-alliance/dpa/Bildagentur-online/Schoening)

    زيارة لأجمل كنائس ألمانيا

    كنيسة القديس نيكولاس

    تزين الأعمدة التي تعلوها النخلة الجزء الداخلي من كنيسة القديس نيكولاس في لايبزيغ. إضافة إلى وجود عمود أمام الكنيسة وضع إحياء لذكرى الثورة السلمية في خريف 1989، حين كانت كنيسة نيكولاس آنذاك نقطة انطلاق لما عرف بـ"مظاهرات الاثنين" التي أعلنت نهاية ألمانيا الديمقراطية وتوحيد ألمانيا.

  • The Hildesheim Cathedral (Fotolia/panoramarx)

    زيارة لأجمل كنائس ألمانيا

    كاتدرائية هيلدزهايم

    تحتضن مدينة هيلدزهايم الواقعة في ولاية سكسونيا السفلى حوالي 40 كنيسة. يرجع تاريخ كاتدرائية تمثال السيدة العذراء، التي تعتبر جوهرة الهندسة المعمارية الرومانية، إلى 1200عام. وتنمو في فناء الدير ما يُعرف باسم "وردة الألف عام".

  • Wallfahrtskirche Birnau (darqy - Fotolia.com)

    زيارة لأجمل كنائس ألمانيا

    بازيليكا بيرناو

    جوهرة باروكية على شواطئ بحيرة كونستانس. يبدو الجزء الخارجي من الكنيسة بسيطاً إلى حد ما، غير أن الجزء الداخلي يفصح عن روعة مذهلة مع عدد لا يحصى من التماثيل، واللوحات الجدارية، والزخارف الفخمة. إضافة إلى ذلك، يعود تاريخ ساعة البرج إلى عام 1750، وتعد أقدم ساعة قيد العمل في ألمانيا.

  • Deutschland | Erfuter Dom (picture-alliance/dpa/dpa-Zentralbild/ZB/B. Schakow)

    زيارة لأجمل كنائس ألمانيا

    كاتدرائية إرفورت

    يسار الصورة كاتدرائية القديسة مريم، ويمينها، كنيسة القديس سيفيروس. وترتفع الكنيستان فوق مدينة إرفورت القديمة. من المرجح أن سكان إرفورت كانوا متدينين جداً، أو أغنياء جداً كي يتمكنوا من تشييد العديد من الكنائس. والنتيجة، تحفتان متجاورتان من فن العمارة القوطية. كرستين شميدت / ريم ضوا.


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حريق كاتدرائية نوتردام يثير صدمة كبيرة في فرنسا وخارجها  

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