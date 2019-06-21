السيسي يفتتح بطولة أمم أفريقيا وسط حضور جماهيري وإجراءات أمنية مشددة

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء اليوم الجمعة (21 حزيران/ يونيو 2019) افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 لكرة القدم التي تحتضنها مصر اعتبارا من اليوم وحتى 19 تموز/يوليو المقبل.

وشهد استاد القاهرة الدولي، الذي يحتضن المباراة الافتتاحية اليوم بين مصر وزيمبابوي، حضور الرئيس السيسي في المقصورة الرئيسية وإلى جانبه السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي (كاف) ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ووزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي.

وقال الرئيس السيسي في افتتاح البطولة "بسم الله الرحمن الرحيم، شعب مصر العظيم، أشقائنا شعوب الدول الأفريقية العريقة، اسمحوا لي في البداية أن أرحب بكم جميعا، وبالإخوة الأعزاء من قارتنا الأفريقية الغالية في وطنهم الثاني مصر، متمنيا لكم جميعا التوفيق... على بركة الله، أعلن افتتاح كأس الأمم الأفريقية".

غصت مدرجات الملعب الذي يتسع لنحو 75 ألف شخص، بآلاف المشجعين

إجراءات أمنية مشددة

وغصت مدرجات الملعب الذي يتسع لنحو 75 ألف شخص، بآلاف المشجعين. ونفذت الشرطة المصرية وعناصر أمن بالزي المدني إجراءات أمنية واسعة منذ ساعات الصباح الأولى، شملت انتشار عربات وسيارات لقوات الأمن، وتضييق حركة المرور في محيط الاستاد والتدقيق بالمشجعين الذين تزود كل منهم بشكل مسبق بـ "هوية مشجع"، تتضمن معلومات شخصية عنه.

ونقلت وسائل اعلام محلية عن مصادر أمنية أن نحو 15 ألف عنصر أمن سيتولون المهام خلال البطولة القارية وذلك في المدن الأربعة المضيفة (القاهرة، الاسماعيلية، السويس، والاسكندرية). وعرض التلفزيون المصري في الأيام الماضية لقطات للعديد من عناصر الأمن والعربات المصفحة المنتشرة حول الملاعب الست المضيفة (استاد القاهرة الدولي، استاد 30 حزيران/ يونيو، استاد السلام، والاسماعيلية والاسكندرية والسويس).

وأشارت الصحف الى أنه تم "تزويد المدرجات بكاميرات مراقبة لرصد كافة مظاهر الشغب او الاحتكاك واتخاذ الإجراءات القانونية"، وسيتم استخدام طائرات مسيرة ("درونز") "للتعرف على وجوه المشجعين وتصويرهم".

ص.ش/ز.ا.ب (د ب أ،أ ف ب)