السيسي يصدر عفواً رئاسياً عن الباحث باتريك زكي

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأربعاء (19 يوليو/تموز 2023) عفواً عن الباحث باتريك زكي والمحامي محمد الباقر، وكيل الدفاع عن المعتقل السياسي الأبرز في مصر علاء عبد الفتاح، في خطوة تأتي غداة تعرّض القاهرة لضغوط شديدة بسبب هذه القضية.
والثلاثاء، بعد شهرين ونصف شهر من إطلاق الحكومة "حواراً وطنياً" لمناقشة كلّ القضايا الخلافية قبل أقلّ من عام على الانتخابات الرئاسية، أصدرت محكمة أمن الدولة حُكماً غير قابل للطعن بحقّ زكي (32 عاماً) قضى بسجنه ثلاث سنوات بتهمة نشر "معلومات كاذبة".
وأكّدت صحيفة الأهرام الحكومية أنّ السيسي أصدر عفواً عن سجناء آخرين، لكنّها لم تذكر أسماءهم.
والحكم على زكي أمس الثلاثاء بالسجن ثلاثة أعوام لتنديده بالتمييز بحق الأقباط، دفع بالعديد من ناشطي حقوق الإنسان في مصر إلى الانسحاب من "الحوار الوطني"، الذي أطلقته الحكومة مطلع أيار/مايو لمناقشة كل المسائل الخلافية.
والحكم الذي أصدرته محكمة أمن الدولة طوارئ في المنصورة، شمال القاهرة، على زكي بالسجن ثلاث سنوات لا يمكن استئنافه، لأن الأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة طوارئ في مصر غير قابلة للاستئناف.
وقال الحقوقي حسام بهجت: "هذا استخفاف بالعدالة لكنه شائع جدا للأسف... ندعو الرئيس إلى إلغاء هذا الحكم فورا". وقال مصدر قضائي إن المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي ستحتسب ضمن مدة العقوبة.
كما نقل موقع مدى مصر عن المحامي والمرشح الرئاسي الأسبق خالد علي تأكيده على صدور قرار رئاسي بالعفو عن كل من الباحث باتريك زكي، والمحامي محمد الباقر.
وحسب موقع مدى مصر وصف خالد علي العفو الرئاسي بأنه "خطوة إيجابية جدًا"، مطالبا بالإفراج عن علاء الفتاح وبقية المعتقلين.
وكان زكي يواجه عقوبة السجن حتى خمس سنوات لنشره مقالا على الإنترنت في عام 2020، روى فيه انتهاكات مورست بحق الأقباط على مدى أسبوع.
ووصفت منظمة العفو الدولية، في بيان صدر يوم الثلاثاء بالإيطالية، الحكم بأنه "فضيحة". وقال مدافعون عن حقوق الإنسان إن زكي تعرض للضرب والتعذيب بالكهرباء أثناء اعتقاله.
وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني في بيان "التزامنا تجاه حل إيجابي لقضية باتريك زكي لم يتوقف أبدا، إنه مستمر ولا تزال تحدونا الثقة في ذلك".
وجذبت قضية زكي اهتماما واسعا في إيطاليا التي سبق أن شهدت صدمة جراء مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في مصر عام 2016.
ووقّع الآلاف في إيطاليا على التماسات تطالب بالإفراج عن زكي، وصوت مجلس الشيوخ في البلاد عام 2021 لمنحه الجنسية الإيطالية.
وكانت العلاقات بين القاهرة وروما قد توترت سابقا، بسبب مقتل مرشح الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني عام 2016 في مصر عام 2016.
ويعد الأقباط أكبر أقلية مسيحية في الشرق الأوسط ويمثلون 10 إلى 15% من سكان مصر البالغ عددهم 105 ملايين. وزكي المتخصص في قضايا النوع الاجتماعي والباحث لدى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أوقف في شباط/فبراير 2020 بتهمة "الإرهاب" لدى عودته من إيطاليا حيث كان يدرس في جامعة بولونيا.
ف.ي/أ.ح (رويترز، ا.ف.ب)
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