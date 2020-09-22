 السيسي يحذر من محاولات ″تدمير″ مصر | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 27.09.2020

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أخبار

السيسي يحذر من محاولات "تدمير" مصر

أطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تحذيراً من "مخططات نشر الفوضى وزعزعة الاستقرار" في بلاده غداة مقتل مواطن مصري في ما وصفته وسائل أنباء مقربة من الإخوان بإنها تظاهرة معارضة للسيسي.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

السيسي: هناك من يحاول استغلال الفقر والصعوبات المالية من أجل تشكيك الناس في الانجازات التي تقوم بها الدولة.

حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد (27 سبتمبر/ أيلول 2020) من مخططات نشر الفوضى وزعزعة الاستقرار في البلاد ، مطالباً المواطنين بالوعي بمخاطر ما يحاك لمصر. ونقل موقع "بوابة الإهرام" الإلكتروني اليوم عن السيسي قوله خلال افتتاح مجمع التكسير الهيدروجينى للبترول بمسطرد بمحافظة القليوبية، إن مصر تحتاج  إلى مزيد من الجهد والعمل، مشدداً على أنه لا أحد يستطيع خداع المواطنين.

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قُتل شاب خلال اشتباكات مع الشرطة في تظاهرة مناهضة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في قرية مصرية، كما أكدت أسرة الشاب لفرانس برس، لكن مصدراً أمنياً أكد أن الشرطة "لم تستخدم الرصاص" خلال الاشتباكات.

المظاهرات التي خرجت مؤخرا في مصر، واكبها حراك افتراضي واسع على مواقع التواصل. فلماذا بقيت الاحتجاجات على الأرض محدودة؟ ولماذا تراجع دور رجل الأعمال المصري محمد علي؟ وكيف رد مؤيدو الرئيس المصري؟ نرصد المشهد في مصر.

وأضاف الرئيس المصري أنه يراهن على وعي المواطنين فيما تقوم به الدولة، مشيراً إلى أن حملات التشكيك مستمرة ضد مصر رغم ما تقوم به من إنجازات على كافة المستويات. وشدد  السيسي على أن وعي المواطنين هو السلاح الأقوى لمواجهة الأفكار الهدامة وحملات التشكيك.

وشدد على أن "الأمن والاستقرار" هما شرط أساسي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاستمرار في الإصلاح، مؤكداً أن مشروعات عدة مثل مشروع مجمع تكرير مسطرد تأخرت سنوات طويلة "بسبب أحداث 2011" في إشارة إلى الثورة التي أطاحت الرئيس الراحل حسني مبارك.

يأتي ذلك غداة  مقتل شخص خلال اشتباكات مع الشرطة  ليل الجمعة السبت في قرية البليدة بالقرب من مدينة العياط (قرابة 60 كيلومتر جنوب القاهرة) أثناء تظاهرة معارضة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بحسب أسرته ومصادر طبية.

 وأكد مصدر طبي في مستشفى العياط لوكالة الأنباء الفرنسية أن "سامي وفقي بشير وصل متوفياً إلى المستشفى" ليل الجمعة السبت. وأوضح المصدر أنه كان "مصابا برصاصات خرطوش (من بنادق صيد) في الوجه والرأس".  وأكد أفراد من أسرته لمراسل فرانس برس أنه "أُصيب خلال اشتباكات مع الشرطة التي كانت تفرق تظاهرة تطالب برحيل السيسي في قرية البليدة".

من جانب آخر أكد مصدر أمني أن الشرطة "لم تستخدم رصاصات خرطوش خلال الاشتباكات في البليدة"، موضحاً أنها "استخدمت قنابل مسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين".

وبحسب مواقع ووسائل إعلام مصرية وعربية قريبة من جماعة الإخوان المسلمين، شارك عشرات في  تظاهرات معارضة للسيسي  في عدد محدود من القرى المصرية. فيما نفت وسائل الإعلام الموالية للحكومة المصرية وقوع تظاهرات ونقلت بثاً مباشراً يظهر استمرار الحياة بصورة طبيعية في معظم المدن المصرية الكبرى.

ع.غ/ ح.ز (د ب أ، آ ف ب)

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