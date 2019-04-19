 السيسي وتعديل الدستور.. ″دسترة″ لواقع أم قلق خفي من المستقبل؟ | سياسة واقتصاد | DW | 19.04.2019

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سياسة واقتصاد

السيسي وتعديل الدستور.. "دسترة" لواقع أم قلق خفي من المستقبل؟

تعديلات على الدستور المصري لم يسبق لها مثيل في تاريخ الحياة السياسية في البلاد تأتي وسط أوضاع محلية وإقليمية ودولية شديدة التوتر. فهل جاءت تلك التعديلات خوفاً من مستقبل غامض قد يهدد نظام الحكم المصري أم أنها إقرار لواقع؟

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هل يبقى السيسي رئيساً لمصر مدى الحياة؟

قبل عدة سنوات دار في مصر حديث عن احتمالات قوية لتعديل الدستور بهدف إبقاء الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي في منصبه لأطول فترة ممكنة، لأن الدستور الذي كتب في 2014 - بنوايا حسنة بحسب وصف السيسي- لا يعطي فرصة كافية لأي رئيس لإتمام مشروعاته السياسية أو الاقتصادية وهي فترة 4 سنوات قابلة للتمديد لمرة واحدة فقط:

لكن الفكرة تحولت إلى واقع، وبعد أن كانت النقاشات حول تعديل الدستور تدور في الفضاء الالكتروني، ما بين رافض لإمكانية طرح الفكرة وبين مؤكد لها، أصبح نقاش مواد الدستور واقعاً فعلياً داخل البرلمان المصري ليتم الآن الاستفتاء.

تعديل الدستور.. هل تعجل النظام فعلا؟

مختارات

بموافقة كاسحة من البرلمان المصري يبدو أن الرئيس السيسي يستثمر الظروف داخليا وخارجيا للدفع نحو بقائه في السلطة ربما مدى الحياة. فما الذي يجعل الغرب يغلق أعينه أمام تلك التعديلات، التي تتضمن سلطات تفوق ما كان أيام مبارك؟ (17.04.2019)

أقر البرلمان المصري تعديلات مقترحة على دستور 2014، يمكن أن تبقي الرئيس السيسي بالسلطة حتى عام 2030. وفي حين يرى نواب ضرورة تلك التعديلات، يرفضها آخرون وقال ممثل شهير "إنها ستعيدنا إلى ديكتاتورية مناسبة للعصور الوسطى". (16.04.2019)

لكن هل سارت الأمور بوتيرة أسرع من المعتاد بالفعل بشأن تعديل الدستور؟ يرى محمود إبراهيم، الحقوقي والمحلل السياسي، أن هناك ثلاثة أسباب جعلت الأمور تسير بوتيرة سريعة لاستفتاء المواطنين على هذه التعديلات "أولها اقتراب شهر رمضان وهو ليس بالوقت المناسب للاستفتاء مطلقاً من الناحية العملية".

أما السبب الثاني فهو "أنه بعد عيد الفطر ستبدأ منافسات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم وستركز قوات الأمن وأجهزة الدولة على هذا الحدث الرياضي الكبير"، وبعدها – وهذا هو السبب الثالث - من وجهة نظر محمود إبراهيم "ستحدث زيادة في الأسعار بعد رفع الدعم عن الطاقة، وهذا سياسياً ليس بالمناخ أو الوقت المناسب لإجراء استفتاء على تعديل الدستور".

ويؤكد إبراهيم إنه قد "مر شهران ونصف الشهر منذ قُدمت التعديلات في بداية فبراير/ شباط للبرلمان، ولا أعلم أي وقت كافٍ أكثر من هذا يمكن أن يتاح للمناقشة".

ويرى الكاتب وخبير الاجتماع السياسي، الدكتور عمار علي حسن، أن "النية في تعديل الدستور موجودة أصلاً منذ بدأت لجنة الخمسين، التي تولت كتابة دستور 2014 عملها وأن السلطة تمهلت في الوقت حتى تقر هذه التعديلات". فبعدما قاله الرئيس السيسي بأن الدستور اُعد بنوايا حسنة، ودار الحديث عن تعديل الدستور في السنة الأولى من حكمه، وبدأت أقلام قريبة من السلطة تهيئ الرأي العام لهذا الأمر، جرى تقديم النصح للرئيس وقتها بالتريث، ليقوم بهذا الإجراء في فترة حكمه الثانية، حسب خبير الاجتماع السياسي.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه عدة منظمات حقوقية عن رفضها لإجراء الاستفتاء بحجة أنه "يتم  في مناخ قمعي سلطوي، قائم على مصادرة الرأي الآخر وتشويه وترهيب المعارضين".

التعديلات الدستورية والأوضاع الإقليمية

ويجئ تعديل الدستور في مصر الآن بعيد عزل الجيش السوداني لعمر البشير والجزائري لعبد العزيز بوتفليقة، بعد مظاهرات شعبية ضخمة في البلدين. أما على الحدود الغربية لمصر فتدور رحى حرب طاحنة يبدو فيها أن الجنرال خليفة حفتر، حليف مصر، يواجه موقفا صعباً على الأرض في محاولته للسيطرة على طرابلس. إضافة إلى ذلك يربط البعض استقرار النظام المصري بموافقته على ترتيبات ما يسمى "بصفقة القرن".

يقول محمود إبراهيم، المحلل السياسي، إن "الوضع الإقليمي المتوتر هو أحد عوامل الدفع بسرعة إقرار التعديلات الدستورية دون التهويل من قدر هذا العامل أو التقليل منه، فهذه التعديلات لها ضرورات عملية فعلياً، جزء منها حفظ استقرار البلاد بوجود شكل محدد ومعروف ومستقر لآليات انتقال السلطة في مصر".

أما عمار علي حسن، خبير الاجتماع السياسي، فيرى أن هذه الأحداث الجارية ليس لها تأثير كبير على هذا القرار، "فقد كان من المفترض أن تقنع تلك الأحداث النظام بضرورة التروي في تعديل الدستور". ويقول علي حسن: "هناك ثقة مفرطة لدى النظام المصري بأنه قد أمسك تماماً بزمام الأمور بعد أن نجحت الثورة المضادة في تشويه ثورة يناير واقنعت الشعب بأن التحرك الجماهيري سبب كل الأزمات في البلاد فأصبح الرأي العام يخشى من فكرة الخروج للشارع مرة أخرى خوفا من المستقبل المجهول".

تعديلات مثيرة للجدل.. تقر واقعاً!

ورغم أن هذه ليست هي المرة الأولى التي يتم فيها تعديل الدستور المصري إلا أن منتقديها، هذه المرة يرون فيها خطراً هائلاً على البلاد. فوفق هذه التعديلات سيستمر السيسي في منصبه حتى عام 2030 وفق المادتين 140 و 214. كما أنه وفقاً للمادة 200، ستكون هناك سابقة في تاريخ الدساتير المصرية بحصول الجيش على وضع رسمي في الدستور، يخول له التحرك لــ"صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها"، أما التعديل الثالث فيعطي لرئيس الدولة الحق في تعيين رؤساء الهيئات القضائية ورئيس المحكمة الدستورية والنائب العام

Kairo Referendum Verfassung Ägypten (picture alliance / ZUMAPRESS.com)

لافتات تأييد التعديلات الدستورية تملأ المدن، بينما تتواجد لافتات الرفض لها في المواقع الالكترونية فقط.

ويرى الحقوقي والمحلل السياسي محمود إبراهيم أن هذه "التعديلات ليست خطيرة إلى هذه الدرجة وإنما هي مجرد إقرار لواقع، فدور الجيش في الحياة السياسية المصرية أمر حادث بالفعل وما يجري الآن هو مجرد دسترة لهذا الواقع". ويضيف إبراهيم: "الحقيقة أن الجيش بالفعل يحمي مدنية الدولة وهذا واقع حدث ويحدث منذ أن سلم مبارك السلطة للجيش وأقر المصريون بسلطة الجيش بالهتاف (الجيش والشعب يد واحدة) وغادروا الميادين إقراراً للجيش بهذا الوجود". ويتابع إبراهيم: "هذه الدسترة للواقع مفيدة من أجل التعامل مع هذا الواقع بدلاً من الالتفاف حوله أو إنكاره" ويؤكد المحلل السياسي "إنكار الواقع لن ينتج عنه أي شيء".

ما بعد التعديلات

على شبكات التواصل الاجتماعي، عبر مدونون ومغردون عن أملهم في أن يبدأ النظام في التقاط أنفاسه وأن يهدأ ليخفف قبضته الساحقة على المعارضة من كافة الأطياف بعد تأكده من استقراره حتى عام 2030 على الأقل.

ويقول عبد العظيم حماد، الكاتب الصحفي ومدير تحرير صحيفة الأهرام سابقاً، إن نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مستقر بالفعل دون جدال أو نقاش "لكن ما نراهن عليه هو ان تحدث عملية تهدئة وانفتاح سياسي خاصة بعد ان حقق الرجل كل ما يريد واستقر في منصبه دون قلق حتى 2030 هذا هو رهان النخبة السياسية والمثقفة في مصر".

ويوضح حماد "هناك من يتوقع استرخاءً وانفتاحاً وأعصاباً أهدأ؛ لكن هناك آخرون يتوقعون أنه أسلوب حكم لن يتغير مطلقاً، وللأسف له في التاريخ سوابق تدعمه كحكم فرانكو لإسبانيا، والذي استمر 40 عاماً بقبضة حديدية هائلة وكذا حكم الرئيس الأسبق عبد الناصر".

Ägypten Professor Ammar Ali Hassan (Ammar Ali Hassan)

الكاتب والروائي وخبير الاجتماع السياسي الدكتور عمار علي حسن

ويتفق عمار على حسن الكاتب وخبير الاجتماع السياسي مع حماد في هذا الشأن، ويرى أن "هذه التعديلات الدستورية الخطيرة تقتضي من النظام تهدئة الشارع بإنشاء النظام لحزب سياسي ذي قاعدة جماهيرية تدافع عنه وفي الوقت ذاته يسمح للمعارضة أن تتصل بالجمهور وأن تعمل وتتواجد في الساحة السياسية وتمارس عملها بحرية وأن يتم فتح المجال لحرية التعبير والحركة والتنظيم وتحسين ملف حقوق الإنسان".

واختتم عمار على حسن حديثه مع DW عربية بالقول: "من يرون أن هذه الأمور تحديداً هي التي أسقطت نظام مبارك مخطئون تماماً؛ لأن أصحاب هذا الاتجاه ينسون أن مبارك حكم مصر بهذه الصيغة 30 عاماً، وربما لو لم يقم نظامه بتزوير انتخابات 2010 بشكل فادح؛ لكان من الممكن أن يستمر".   

ع.ح.

  • Ägypten Sinai Sicherheit Polizei Terror (picture-alliance/dpa/Gharnousi/Alyoum)

    السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى

    محاصرة الإرهاب في سيناء

    استطاعت مصر خلال فترة رئاسة السيسي أن تحصر بؤرة الحركات المسلحة في سيناء. وحققت، حسب مراقبين، نجاحات عديدة فيما يخص مكافحة الإرهاب. وبالرغم من اعتماد استراتيجيات جديدة، كـ "قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب"، في فبراير 2018، لا تزال مصر تشهد هجمات إرهابية بين فترة وأخرى.

  • Frankreich ägyptischer Präsident Al Sissi in Paris (H. Tiruneh)

    السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى

    تنويع الشركاء الاقتصاديين

    تمكن السيسي خلال أربع سنوات من تنويع شركائه الإقتصاديين. إذ قام بعدة زيارات لبلدان عرفت علاقتها بمصر فتورا منذ ثورة 25 يناير، وكانت فرنسا وأمريكا من أهمها. وشهد التعاون بين الجيشين المصري والأمريكي تقدما ملحوظا، وهو ما أشار إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضا. كما تعتبر صفقات الأسلحة بين مصر وفرنسا وكذلك روسيا من النجاحات التي حققها السيسي.

  • Ägypten Börse in Kairo (picture-alliance/AP Photo/A. Nabil)

    السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى

    تحسن الوضع الاقتصادي

    شهد الاقتصاد المصري تحسنا خلال السنوات الأربع الأخيرة. وقد رصدت صحيفة "اليوم السابع" مؤشرات مهمة على ذلك، أبرزها: تراجع العجز في الميزان التجاري بمعدل 5 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، وارتفاع حصيلة صادرات السلع الاستهلاكية بمعدل 11 بالمائة لتصل إلى نحو 5,8 مليار دولارا بالإضافة إلى زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتسجل نحو 6 مليارات دولار.

  • Bildergalerie Ägypten Neuer Suezkanal (picture-alliance/dpa/Str)

    السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى

    إطلاق مشاريع ضخمة

    عرفت المشاريع في مصر قفزة نوعية خلال فترة رئاسة للسيسي، فقد تم إطلاق مشاريع عملاقة مثل توسيع قناة السويس، فضلا عن بناء عاصمة إدارية جديدة في شرق القاهرة،ن تتضمن بناء 240 ألف وحدة سكنية جديدة خلال خمس سنوات. كما تمت زيادة الرقعة الزراعية عبر مشروع "المليون ونصف فدان".

  • Berlin Treffen al-Sisi Gabriel German-Egyption Joint Economic Committee (Getty Images/AFP/T. Schwarz)

    السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى

    حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي

    كان ملف الطاقة من بين الملفات الشائكة في مصر، لكنه عرف نوعا من التحسن مؤخراً. لا سيما مشكلة انقطاع الكهرباء التي عرفت انفراجا مهما بعد توقيع شراكات دولية، بينها أربع مذكرات تفاهم مع شركة سيمنس الألمانية لإقامة مشروعات في مجال الطاقة بإجمالي استثمارات تصل إلى عشرة مليارات دولار. وقال بيان لوزارة الكهرباء المصرية إن الشراكة شملت إنشاء محطات لتوليد الكهرباء بنظام الدورة المركبة.

  • Ägypten Tourismus Architektur (picture-alliance/dpa/F. El-Geziry)

    السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى

    تراجع السياحة في مصر

    توفر السياحة في مصر عائدات مالية مجزية، لكنها شهدت تراجعا في السنوات الأخيرة بسبب غياب الاستقرار الأمني حسب ما ذكر تقرير مجلس السياحة والسفر العالمي سنة 2016. وكان لسقوط الطائرة الروسية عام 2015، تأثير كبير على تراجع توافد السياح الروس إلى مصر. وتحاول القاهرة استقطاب السياح مجددا.

  • Ägypten Slum von Ramlet Bulaq in Kairo (Picture alliance/dpa/EPA/K. Elfiqi)

    السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى

    تحرير الجنيه وارتفاع الأسعار

    لم تنعكس بعض القرارات الهامة التي اتخذت في السنوات الأخيرة إيجابيا على المصريين. فقد أدى تحرير سعر صرف الجنيه المصري إلى ارتفاع كبير في الأسعار أثر بشدة على الأسر المصرية وخاصة الفقيرة، فضلا عن ارتفاع التضخم لمستويات قياسية، بالرغم من القروض التي حصلت مصر عليها من الصندوق الدولي.

  • Ägypten Pumpe mit Dieselbetrieb an einem Bewässerungskanal in der Naehe von Qena am Nil (Imago/photothek)

    السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى

    أزمة مياه

    في حين يتحدث خبراء وتقارير إعلامية عن وجود أزمة مياه في مصر، قال السيسي في تصريح له مؤخرا، إن الدولة والحكومة لن يسمحا بحدوث أزمة مياه في البلاد! وكانت مصر على خلاف مع إثيوبيا بشأن بناء سد النهضة، وهو مشروع لتوليد الطاقة الكهرومائية قيمته أربعة مليارات دولار، وتخشى القاهرة أن يقلص السد كمية المياه التي تصل لحقولها من إثيوبيا عبر السودان.

  • Ägypten Die Inseln Sanafir und Tiran (Getty Images/AFP/Str)

    السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى

    جدل حول جزيرتي تيران وصنافير

    أثارت موافقة مصر عام 2016 على تسليم السعودية جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين في البحر الأحمر، انتقادات واسعة في مصر لا يزال صداها يتردد حتى الآن، ويعتبر الكثير من المصريين الأمر تنازلا عن أراض مصرية. وكان القضاء الإداري قد أصدر أحكاما بعدم قانونية تسليم الجزيرتين اللتين تقعان في مدخل خليج العقبة، إلا أن المحكمة الدستورية العليا في مصرأبطلتهما في 3 مارس/ آذار 2018.

  • Ägyptische Polizei schafft neue Rollen (DW/M. Hashem)

    السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى

    انتقادات دولية لملف حقوق الإنسان

    عرف ملف حقوق الانسان في مصر تدهورا في السنوات الأخيرة. ويعتبر كثير من منتقدي السيسي أن تراجع شعبيته جاء نتيجة تكميم أفواه المعارضين والنشطاء ووسائل الإعلام المستقلة، حسب ما نقلت عنهم رويترز. بالإضافة إلى إصدار عقوبات بالإعدام ضد المئات. وفي هذا الإطار، وجهت الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية انتقادات للقاهرة بخصوص الاعتقالات وتخويف المعارضين. إعداد: مريم مرغيش.

    الكاتب: مريم مرغيش


 

مختارات

السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى

سجل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال السنوات الأربع الماضية، يتضمن نجاحات على صعد مختلفة مثل حصار الإرهاب في سيناء وإطلاق مشاريع عملاقة. لكنه لا يخلو من الإخفاق أيضا خاصة فيما يتعلق بالوضع المعاشي وحقوق الإنسان. (26.03.2018)  

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هل يبقى السيسي رئيساً لمصر مدى الحياة؟  

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