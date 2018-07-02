 السيسي والجمعيات الأهلية.. تخفيف للقيود أم مناورة سياسية؟ | سياسة واقتصاد | DW | 06.11.2018

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سياسة واقتصاد

السيسي والجمعيات الأهلية.. تخفيف للقيود أم مناورة سياسية؟

بعدما سبب لها انتقادات كبيرة، تسير مصر نحو تعديل قانون الجمعيات الأهلية، ممّا يحيي آمال رواد هذه الجمعيات في تخفيف قيود أصابت الكثير منها في مقتل. لكن هناك من يشكّك في نية حقيقية من الدولة المصرية بإصلاح الجوهر.

Ägyptens Präsident al-Sisi für zweite Amtszeit vereidigt (picture-alliance/Xinhua/MENA)

اعترف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بقصور قانون الجمعيات الأهلية، مجيباً على سؤالٍ في مؤتمر للشباب أنه موافق على تعديل هذا القانون حتى يكون أكثر توازناً. يأتي هذا الاعتراف بعد انتقادات شديدة وجهتها منظمات وجمعيات داخل مصر وخارجها، فضلاً عن دول بعينها للقانون الذي صدر في ماي/أيار 2017، بسبب تضمنه بنوداً تقيّد عمل منظمات المجتمع المدني، اعتبرها مراقبون كثر جزءاً من سلسلة إجراءات تضيّق على الحقوق والحريات في مصر.

اشتمل القانون المثير للجدل على عدة بنود اعترضت عليها عدد من منظمات المجتمع المدني، ومن ذلك ما أثير من نقاش حول تعارضه مع الدستور في مسألة تأسيس الجمعيات، وكذا حصره دائرة التأسيس على الجمعيات التي تتماشى مع خطة الدولة، ورفعه لرسوم التأسيس، وإلزامه كل الجمعيات لمراقبة الجهاز المركزي للحسابات، ومنعه لها من كل أشكال الربح المالي، واستحداثه جهازاً يتتبع عمل المنظمات الأجنبية، ومنحه السلطات مجالا واسعاً لحل الجمعيات الأهلية وتقديم أعضائها للقضاء.

وكان قرار السيسي تعديل القانون متوقعاً إلى حدٍ بعيد، خاصة بعد توجيه المجلس القومي لحقوق الإنسان ملاحظات كثيرة على هذا القانون، وكذا بعد تأكيد منظمات مدنية، حتى منها المقرّبة من السلطة، عن صعوبة تأقلمها مع القانون الجديد. لكن لم تحتف كلّ الجمعيات بتصريحات السيسي، خاصة تلك المقتنعة أن تحسين صورة مصر في مجال الحقوق والحريات لا يمكن أن يتم فقط عبر تصريحات رئيس الدولة. وتستند هذه المنظمات إلى تقارير حقوقية دولية تشير إلى أن مصر آخذة في التراجع، بل هناك من يتحدث عن أن واقع حقوق الإنسان في مصر حالياً يعد أسوأ من السنوات التي سبقت الثورة ضد الرئيس الأسبق حسني مبارك.

معالم واقع حقوقي صعب

لا تزال التنسيقية المصرية للحقوق والحريات تعلّق عملها بسبب ما اعتبرته "إجراءات قمعية"، تتمثل في اعتقال مديرها التنفيذي عزت غنيم، واعتقال المحامية هدى عبد المنعم، وحقوقيين آخرين. أحمد العطار، باحث داخل التنسيقية، صرّح لـDW عربية أن تصريحات السيسي جاءت فقط لأجل تخفيف الضغط وتشتيت الانتباه، متحدثاً عن أن التعديل المتوقع على القانون سيكون طفيفاً ولن يمس الجوهر الذي بُني عليه، وهو "تكميم الأفواه وخنق الجمعيات المستقلة".

Ägypten Prozess in Kairo | Mord an Generalstaatsanwalt (Reuters/A. Abdallah Dalsh)

شهدت مصر اعتقالات ومحاكمات لأعضاء في منظمات المجتمع المدني بتهم مختلفة

 

مختارات

انطلقت الانتخابات المصرية وسط توقعات بفوز كاسح للسيسي. الولاية الثانية المرتقبة تفتح ملف العلاقة مع الغرب، الذي استطاع السيسي استمالته بأوراق اقتصادية وسياسية واستغلاله مكافحة الإرهاب والعلاقة مع إسرائيل من أجل ذلك. (26.03.2018)

أكدت المستشارة الألمانية ميركل على أهمية العلاقات المصرية الألمانية في مجالات السياسة والاقتصاد والمجتمع المدني، لكنها تجنبت التطرق إلى ملف حقوق الإنسان في مصر في المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس السيسي في برلين. (30.10.2018)

ويحكي العطار أن عزت غنيم مختفٍ قسريا، وأن اعتقال هدى عبد المنعم، البالغة من العمر 60 عاماً، تم من بيتها في الواحدة والنصف صباحاً بعد العبث بكل محتويات البيت، متحدثاً عن أن مجموع الحقوقيين الذين اختفوا قسراً يصل إلى 19. كل هذه الوقائع تثبت حسب قوله عدم وجود نية من الدولة لتحسين الوضع الحقوقي الذي يزداد سوءاً منذ عام 2013، لافتا إلى أن المطلوب من الدولة حالياً حتى تثبت حسن نيتها، هو الإفراج عن جميع النشطاء الحقوقيين المعتقلين.

في الجانب الآخر، يحمل أسامة الدليل، رئيس قسم الشؤون الدولية في مجلة الأهرام العربي، رأياً آخر حول مسألة حقوق الإنسان، إذ يقول لـDW عربية إنه لا وجود لدولة بلغت الكمال في هذه المسألة، وإن مصر ليست لديها تجربة طويلة في مجال حقوق الإنسان، الذي يبقى كفاحاً مستمراً لأجل إحراز علاقة سوية بين كل مكوّنات المجتمع. ويوضح أكثر: "لا يمكن التعجل في هذا الأمر، فحقوق الإنسان ليست قراراً بيد الحكومة، بل هي مسؤولية الجميع.. هي ثقافة تعمل بتفاعل كل مكوّنات المجتمع، خاصة في بلد يسكنه مئة مليون مواطن، ويعاني جزء كبير من سكانه من الأمية ومن ظروف اقتصادية معقدة".

ما هي خلفيات التعديلات المحتملة؟

يرى أحمد العطار أن الضغوط الدولية على مصر هي التي كانت وراء إعلان السيسي تعديل قانون الجمعيات، متحدثاً عن أن الحكومة لم تعدّل يوماً قانوناً بشكل إيجابي من تلقاء ذاتها. ويتحدث العطار عن أن التعديلات المرتقبة تشبه وقفاً مؤقتاً لحكم تنفيذ الإعدام: "الأمر يخصّ قانوناً ما كان يجب أن يصدر من البداية. تعديله لن ينفع في شيء، لأنهم بنوا فلسفته على منع العمل الحقوقي المستقل".

Ägypten Brot Verkauf in Kairo Archiv 2012 (Marco Longari/AFP/Getty Images)

تضطلع الجمعيات الخيرية بأدوار كبيرة في مصر

في الجانب الآخر، يستبعد أسامة الدليل أن يكون السيسي قد تعرّض لضغوطٍ لأجل إعلانه نية الدولة تعديل القانون، بقدر ما هي "حاجة حقيقية تفرضها التنمية في مصر". ويقول المتحدث إن الأمر يتعلّق بقانون مسّ جهود جمعيات تنموية بعيدة عن العمل السياسي تعمل بشكل حقيقي لأجل تنمية المجتمع.

وقد سبق لمجموعة من المنظمات الدولية أن أصدرت مواقفها حول هذا القانون، ومنها العفو الدولية التي أعلنت أن القانون "يتناقض مع التزامات مصر الدولية، ومن شأنه أن يكون بمثابة حكم الإعدام بحق الكثير من الجمعيات". كما اعترف حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان (تابع للدولة)، في تصريح لجريدة العرب، أن "الحكومة المصرية تضرّرت من القانون، لأنه سبب لها حرجاً دولياً كبيراً، وساهم في خروج الملايين من الدولارات التي وجهتها المنظمات الدولية إلى بلدان أخرى".

التمويل الأجنبي .. 

من أكبر المبرّرات التي بنت عليها الدولة المصرية قانون الجمعيات الأهلية هو مسألة التمويل الأجنبي، إذ باشرت السلطات المصرية تحقيقات مع العديد من النشطاء الحقوقيين في تهم تلقي أموال لأجل الضرر بالمصلحة القومية، ومنعت عددا منهم من السفر، كما حاكمت عددا من الأشخاص عام 2013، منهم أجانب نُطقت بحقهم أحكام غيابية، فضلاً عن مصادرتها أموال بعض المنظمات.

Prozess NGO Kairo Konrad Adenauer Stiftung (picture alliance / dpa)

تعرّضت المنظمة الألمانية كونراد أديناور شتيفتونغ للإغلاق في مصر

تقول السلطات المصرية إن عددا من المنظمات الحقوقية لديها أهداف سياسية منها الإضرار بصورة البلد، لذلك عملت السلطات على إصدار قانون يزيد من القيود المفروضة على التمويل الأجنبي ويمنع كل جمعية لديها مواقف سياسية أو حقوقية من الاستفادة منه.

ويتحدث أسامة الدليل عن أن البلبلة التي خلقها موضوع التمويل الأجنبي هي التي أدت إلى استصدار القانون المراد تعديله، متحدثا عن أن الدولة اكتشفت وجود مشكل حقيقي في عمليات تلقي بعض الجمعيات للأموال ولكيفية صرفها، إذ يتعلّق الأمر بـ"وجود شبهة في هذا التمويل الذي لا تتسامح معه الكثير من الدول". ويتابع الدليل أن "المنظمات العاملة في مجال الحريات والتنمية السياسية لا تفتقر إلى التواصل مع الخارج بقدر ما تفتقر إلى التنظيم المتوافق مع القانون، وهي ملزمة بالشفافية التامة في تعاملها مع المال الأجنبي، خاصة وأن العمل الأهلي هو تطوعي بالأساس".

إلّا أن أحمد العطار يرى أن التمويل الأجنبي "أمر عادي ومعمول به دولياً"، خاصة وأن هناك حكومات ومنظمات دولية كالأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي تقدم منحاً على الدوام للمنظمات غير الحكومية، بما أن هذه الأخيرة غير ربحية ولا يوجد لها طرق أخرى لضمان مصاريفها. ويتساءل العطار: "الدولة المصرية تتلّقى أموالاً من الخليج واليابان والولايات المتحدة وأوروبا، فهل كشفت بشكل شفاف عن طرق صرف هذه الأموال؟ أليس من المطلوب أن يتم تطبيق الشفافية على الجميع؟".

  • Ägypten Sinai Sicherheit Polizei Terror (picture-alliance/dpa/Gharnousi/Alyoum)

    السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى

    محاصرة الإرهاب في سيناء

    استطاعت مصر خلال فترة رئاسة السيسي أن تحصر بؤرة الحركات المسلحة في سيناء. وحققت، حسب مراقبين، نجاحات عديدة فيما يخص مكافحة الإرهاب. وبالرغم من اعتماد استراتيجيات جديدة، كـ "قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب"، في فبراير 2018، لا تزال مصر تشهد هجمات إرهابية بين فترة وأخرى.

  • Frankreich ägyptischer Präsident Al Sissi in Paris (H. Tiruneh)

    السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى

    تنويع الشركاء الاقتصاديين

    تمكن السيسي خلال أربع سنوات من تنويع شركائه الإقتصاديين. إذ قام بعدة زيارات لبلدان عرفت علاقتها بمصر فتورا منذ ثورة 25 يناير، وكانت فرنسا وأمريكا من أهمها. وشهد التعاون بين الجيشين المصري والأمريكي تقدما ملحوظا، وهو ما أشار إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضا. كما تعتبر صفقات الأسلحة بين مصر وفرنسا وكذلك روسيا من النجاحات التي حققها السيسي.

  • Ägypten Börse in Kairo (picture-alliance/AP Photo/A. Nabil)

    السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى

    تحسن الوضع الاقتصادي

    شهد الاقتصاد المصري تحسنا خلال السنوات الأربع الأخيرة. وقد رصدت صحيفة "اليوم السابع" مؤشرات مهمة على ذلك، أبرزها: تراجع العجز في الميزان التجاري بمعدل 5 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، وارتفاع حصيلة صادرات السلع الاستهلاكية بمعدل 11 بالمائة لتصل إلى نحو 5,8 مليار دولارا بالإضافة إلى زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتسجل نحو 6 مليارات دولار.

  • Bildergalerie Ägypten Neuer Suezkanal (picture-alliance/dpa/Str)

    السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى

    إطلاق مشاريع ضخمة

    عرفت المشاريع في مصر قفزة نوعية خلال فترة رئاسة للسيسي، فقد تم إطلاق مشاريع عملاقة مثل توسيع قناة السويس، فضلا عن بناء عاصمة إدارية جديدة في شرق القاهرة،ن تتضمن بناء 240 ألف وحدة سكنية جديدة خلال خمس سنوات. كما تمت زيادة الرقعة الزراعية عبر مشروع "المليون ونصف فدان".

  • Berlin Treffen al-Sisi Gabriel German-Egyption Joint Economic Committee (Getty Images/AFP/T. Schwarz)

    السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى

    حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي

    كان ملف الطاقة من بين الملفات الشائكة في مصر، لكنه عرف نوعا من التحسن مؤخراً. لا سيما مشكلة انقطاع الكهرباء التي عرفت انفراجا مهما بعد توقيع شراكات دولية، بينها أربع مذكرات تفاهم مع شركة سيمنس الألمانية لإقامة مشروعات في مجال الطاقة بإجمالي استثمارات تصل إلى عشرة مليارات دولار. وقال بيان لوزارة الكهرباء المصرية إن الشراكة شملت إنشاء محطات لتوليد الكهرباء بنظام الدورة المركبة.

  • Ägypten Tourismus Architektur (picture-alliance/dpa/F. El-Geziry)

    السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى

    تراجع السياحة في مصر

    توفر السياحة في مصر عائدات مالية مجزية، لكنها شهدت تراجعا في السنوات الأخيرة بسبب غياب الاستقرار الأمني حسب ما ذكر تقرير مجلس السياحة والسفر العالمي سنة 2016. وكان لسقوط الطائرة الروسية عام 2015، تأثير كبير على تراجع توافد السياح الروس إلى مصر. وتحاول القاهرة استقطاب السياح مجددا.

  • Ägypten Slum von Ramlet Bulaq in Kairo (Picture alliance/dpa/EPA/K. Elfiqi)

    السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى

    تحرير الجنيه وارتفاع الأسعار

    لم تنعكس بعض القرارات الهامة التي اتخذت في السنوات الأخيرة إيجابيا على المصريين. فقد أدى تحرير سعر صرف الجنيه المصري إلى ارتفاع كبير في الأسعار أثر بشدة على الأسر المصرية وخاصة الفقيرة، فضلا عن ارتفاع التضخم لمستويات قياسية، بالرغم من القروض التي حصلت مصر عليها من الصندوق الدولي.

  • Ägypten Pumpe mit Dieselbetrieb an einem Bewässerungskanal in der Naehe von Qena am Nil (Imago/photothek)

    السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى

    أزمة مياه

    في حين يتحدث خبراء وتقارير إعلامية عن وجود أزمة مياه في مصر، قال السيسي في تصريح له مؤخرا، إن الدولة والحكومة لن يسمحا بحدوث أزمة مياه في البلاد! وكانت مصر على خلاف مع إثيوبيا بشأن بناء سد النهضة، وهو مشروع لتوليد الطاقة الكهرومائية قيمته أربعة مليارات دولار، وتخشى القاهرة أن يقلص السد كمية المياه التي تصل لحقولها من إثيوبيا عبر السودان.

  • Ägypten Die Inseln Sanafir und Tiran (Getty Images/AFP/Str)

    السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى

    جدل حول جزيرتي تيران وصنافير

    أثارت موافقة مصر عام 2016 على تسليم السعودية جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين في البحر الأحمر، انتقادات واسعة في مصر لا يزال صداها يتردد حتى الآن، ويعتبر الكثير من المصريين الأمر تنازلا عن أراض مصرية. وكان القضاء الإداري قد أصدر أحكاما بعدم قانونية تسليم الجزيرتين اللتين تقعان في مدخل خليج العقبة، إلا أن المحكمة الدستورية العليا في مصرأبطلتهما في 3 مارس/ آذار 2018.

  • Ägyptische Polizei schafft neue Rollen (DW/M. Hashem)

    السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى

    انتقادات دولية لملف حقوق الإنسان

    عرف ملف حقوق الانسان في مصر تدهورا في السنوات الأخيرة. ويعتبر كثير من منتقدي السيسي أن تراجع شعبيته جاء نتيجة تكميم أفواه المعارضين والنشطاء ووسائل الإعلام المستقلة، حسب ما نقلت عنهم رويترز. بالإضافة إلى إصدار عقوبات بالإعدام ضد المئات. وفي هذا الإطار، وجهت الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية انتقادات للقاهرة بخصوص الاعتقالات وتخويف المعارضين. إعداد: مريم مرغيش.

    الكاتب: مريم مرغيش


 

مختارات

السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى

سجل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال السنوات الأربع الماضية، يتضمن نجاحات على صعد مختلفة مثل حصار الإرهاب في سيناء وإطلاق مشاريع عملاقة. لكنه لا يخلو من الإخفاق أيضا خاصة فيما يتعلق بالوضع المعاشي وحقوق الإنسان. (26.03.2018)  

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