السيدة الأولى

هو لقب تختص به زوجة رئيس الدولة ما لم يكن ملكا. كما يطلق اللقب مجازا أحيانا على من تقود فريقا مهنيا أو فنيا. ويطلق على الرئيس الأمريكي وزوجته تعبير" الزوج الأول"، وإذا كان لهما أطفال يمسي التعبير" العائلة الاولى".

هذا التعبير أمريكي، ويختص بوصف شريكة حياة الرئيس الأمريكي والرئيس غير الأمريكي ما لم يكن ملكا. هذا الوصف لا يستخدم في وصف زوجة رئيس الحكومة أو رئيس الوزراء. وفي بعض الولايات الامريكية يطلق هذا اللقب على شريكة حياة حاكم الولاية، أو رئيس الجامعة أو عميد الكلية وصولا الى رئيس الشركة. وحتى عام 2016 لا يوجد وصف لشريك حياة رئيس الجمهورية في أمريكا إذا كان رجلا ( في حال كان الرئيس امرأة، أو رجلا مثليا).