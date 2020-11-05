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السيدة الأولى

هو لقب تختص به زوجة رئيس الدولة ما لم يكن ملكا. كما يطلق اللقب مجازا أحيانا على من تقود فريقا مهنيا أو فنيا. ويطلق على الرئيس الأمريكي وزوجته تعبير" الزوج الأول"، وإذا كان لهما أطفال يمسي التعبير" العائلة الاولى".

هذا التعبير أمريكي، ويختص بوصف شريكة حياة الرئيس الأمريكي والرئيس غير الأمريكي ما لم يكن ملكا. هذا الوصف لا يستخدم في وصف زوجة رئيس الحكومة أو رئيس الوزراء. وفي بعض الولايات الامريكية يطلق هذا اللقب على شريكة حياة حاكم الولاية، أو رئيس الجامعة أو عميد الكلية وصولا الى رئيس الشركة. وحتى عام 2016 لا يوجد وصف لشريك حياة رئيس الجمهورية في أمريكا إذا كان رجلا ( في حال كان الرئيس امرأة، أو رجلا مثليا).

After voting, First Lady Melania Trump(L) leaves the Morton and Barbara Mandel Recreation Center with the Palm Beach County Supervisor of Elections Wendy Sartory Link in Palm Beach, Florida on November, 3, 2020. - The First Lady is registered to vote at her address at the Mar-a-Lago Club in Palm Beach, Florida. The center was closed for approximately 45 minutes to accommodate Mealnia Trumps vote. With its 29 electoral votes, Florida is crucial to both candidates. (Photo by Zak BENNETT / AFP) (Photo by ZAK BENNETT/AFP via Getty Images)

ميلانيا ترامب تصوت بدون كمامة وتثير موجة من السخرية والاستهجان 05.11.2020

ظهرت سيدة أمريكا الأولى، ميلانيا ترامب، في مقطع فيديو وهي متوجهة إلى أحد مراكز الاقتراع بإطلالة جميلة، لكن دون ارتداء كمامة واقية من كورونا، الأمر الذي أثار موجة من السخرية والاستهجان في وسائل التواصل الاجتماعي.
04.06.2018 *** This image released by the Saudi Information Ministry, shows Esraa Albuti, an Executive Director at Ernst & Young, as she displays her brand new driving license, at the General Department of Traffic in the capital, Riyadh, Monday, June 4, 2018. Saudi Arabia has issued the first driving licenses to 10 women just weeks before the kingdom lifts the world's only ban on women driving, but the surprise move comes as a number of women who'd campaigned for the right to drive are under arrest. (Photos by Saudi Information Ministry via AP) |

لحظة تاريخية طال انتظارها ـ سعوديات يتسلمن أول رخص قيادة السيارة 05.06.2018

حصلت 10 سعوديات على أول رخص قيادة في تاريخ المملكة، وذلك قبل ثلاثة أسابيع من بدء سريان مرسوم ملكي بالسماح للنساء بقيادة السيار. البداية كانت من خلال استبدال الرخص الدولية، فمكن كانت السيدة الأولى صاحبة الرخصة رقم واحد؟
14.05.2017 French President Emmanuel Macron kisses his wife Brigitte Trogneux during the handover ceremony in Paris, France, May 14, 2017. REUTERS/Philippe Wojazer TPX IMAGES OF THE DAY

بريجيت ماكرون.."السيدة الأولى" مع تلميذها "الرئيس" إلى الإليزيه 15.05.2017

منذ أول ظهور لها، شغلت بريجيت ماكرون، زوجة رئيس فرنسا الجديد الإعلام، بسبب قصة الحب التي جمعتها بزوجها وتلميذها السابق ودعمها له إلى حين وصولهما معاً الإليزيه، فمن هي المرأة التي تقف خلف أصغر رئيس في تاريخ فرنسا؟
FILE - In this Feb. 22, 2017 file photo, Emmanuel Macron, candidate for the 2017 French presidential elections and his wife Brigitte attend the annual dinner of the Representative Council of France's Jewish Associations (CRIF) in Paris. French centrist Emmanuel Macron is a newcomer in politics with strong pro-business, pro-European views that could make him France?s next president. Often described as unconventional and tenacious, the 39-year-old was unknown to the French people only three years ago. (Christophe Petit Tesson/Pool via AP, File) |

بريجيت ماكرون- سندٌ للمرشح الشاب رغم فارق السن الكبير 02.05.2017

إذا صحت التوقعات في الانتخابات الفرنسية فقد تصبح بريجيت ماكرون السيدة الأولى في فرنسا. الصحفيون يركزون عند الحديث عنها بالخصوص على أنها تكبر زوجها إيمانوييل ماكرون بفارق 24 عاما. فمن هي هذه السيدة؟

Barron Trump (Getty Images/C. Somodevilla)

في البيت الأبيض "أطفال أولون" إلى جانب "السيدة الأولى" 24.01.2017

البيت الأبيض هي الإقامة الجديدة للرئيس دونالد ترامب. لكن حاليا ستبقى عقيلته وابنه في نيويورك. وفي حال انتقال بارون ترامب للبيت الأبيض فسيكون بذلك "الولد الأول" في حضينة البيت الأبيض، بعد العديد من "البنات الأوليات".
USA Amtsübernahme Trump Eid (Getty Images/C. Somodevilla)

يوم التنصيب: ميلانيا بثوب أزرق وترامب يتعهد بالقضاء على الإرهاب 20.01.2017

تعهد ترامب بالقضاء على الإرهاب الإسلامي خلال كلمته في حفل تنصيبه عند مبنى الكابيتول في واشنطن، الذي شهد حضور منافسته كلينتون التي بدا عليها التأثر، فيما جاءت السيدة الأولى ميلانيا بثوب أنيق ازرق يذكر بجاكلين كنيدي.

18.07.2016 CLEVELAND, OH - JULY 18: Melania Trump, wife of Presumptive Republican presidential nominee Donald Trump, waves to the crowd after delivering a speech on the first day of the Republican National Convention on July 18, 2016 at the Quicken Loans Arena in Cleveland, Ohio. An estimated 50,000 people are expected in Cleveland, including hundreds of protesters and members of the media. The four-day Republican National Convention kicks off on July 18. (Photo by Alex Wong/Getty Images) (c) Getty Images/A. Wong

ميلانيا ترامب..من عارضة أزياء إلى السيدة الأولى 20.01.2017

ميلانيا ترامب، عارضة الأزياء السلوفينية سابقا، باتت اليوم تحمل لقب السيدة الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية. كما اصبحت أول سيدة لا ترافق زوجها الرئيس إلى البيت الأبيض.
Frankreich Präsidentschaftswahl 2017 | Emmanuel Macron & Brigitte Trogneux (picture-alliance/Anadolu Agency/C. Nail)

السيدات الأُول وأناقتهن الأسطورية 09.11.2016

يرتبط اسم السيدة الأولى في كثير من القصور الرئاسية والملكية بالأناقة والفخامة. لكن بعضا منهن يبرزن لغرابة الأطوار أو النشاط الاجتماعي. DW عربية تلقي نظرة على سيدات أُول تحولن إلى ما يشبه أيقونة الأناقة.
05.2014 DW Wahlen in Ägypten

مصر- تخوفات الرأي العام من استغلال "السيدة الأولى" للسلطة 21.05.2014

بعد تجربتين مريرتين مع زوجتي الرئيسين السادات ومبارك، يخشى المصريون من تدخل زوجة الرئيس المقبل في الحياة السياسية والعامة للبلد، ويأتي ذلك في ظل انتهاء جولة إدلاء المصريين المقيمين بالخارج بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية
أشهر السيدات الأُول

أشهر السيدات الأُول 23.04.2014

دائماً ما تسلط الأضواء على "السيدة الأولى" فما هو دورها وتأثيرها لى صورة زوجها دأكان ذلك سلبا أو إيجابيا؟ ومن هن أشهر السيدات الأوائل؟ وكيف تحولت بعضهن من سيدة أولى إلى امرأة في مراكز القرار العليا؟
Michelle Obama, wife of Democratic presidential candidate, Sen. Barack Obama, D-Ill., speaks during the Democratic National Convention in Denver, Monday, Aug. 25, 2008. (AP Photo/Chris Carlson )

ميشال أوباما - السيدة الأولى المقبلة في الولايات المتحدة 05.11.2008

ستكون ميشال أوباما أول امرأة سوداء تحظى بلقب سيدة أمريكا الأولى . امرأة انقسمت الآراء حولها: بين من يتهمها بعدم الوطنية وبالعنصرية ضد البيض ومن يصفها بجاكلين كينيدي الجديدة.ولكن الكثيرين يرون فيها تجسيدا للحلم الأمريكي.