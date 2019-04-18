 السياسة الفرنسية في ليبيا.. دور ″متناقض″ في مشهد معقد أصلاً | سياسة واقتصاد | DW | 18.04.2019

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سياسة واقتصاد

السياسة الفرنسية في ليبيا.. دور "متناقض" في مشهد معقد أصلاً

تدعم باريس حفتر في السر والسراج في العلن. وإضافة لهذا التناقض، يطرح ضبط عناصر مسلحة فرنسية كانت تحاول التسلل من ليبيا إلى تونس تساؤلات عن طبيعة الدور الفرنسي والأهداف الحقيقية لفرنسا في ليبيا. DW عربية سألت خبراء.

Emmanuel Macron, Fayez al-Sarraj und Khalifa Haftar (picture-alliance/C. Liewig)

من يكتفِ بمتابعة الأخبار المنتشرة في الإعلام بخصوص سياسة فرنسا في ليبيا لن يفهم فعليا طبيعة الدور الفرنسي في هذا البلد ومصالح باريس الحقيقية. فماكرون يبدو تارة مع الجهود الأممية من أجل إيجاد حل سياسي للأزمة وتارة يؤكد دعمه لحكومة طرابلس ويستقبل السراج ويبحث معه عن حل الأزمة. لكن فرنسا في الوقت نفسه من أبرز الدول الداعمة للجنرال خليفة حفتر.

أي أن فرنسا ضد التصعيد لكنها تدعمه بطريقة ما، وهي تساند في نفس الوقت من يحاول تخفيف التصعيد! الشيء الواضح الوحيد هو أن فرنسا مهتمة جداً بليبيا ولن تقبل بأن لا يكون لها مستقبل في البلد الغني بالنفط.

فما الذي تريده فرنسا بالفعل في ليبيا؟ ولماذا هذه الازدواجية في مواقفها؟

دور فرنسي هام في إسقاط القذافي

قبل يومين أعلنت تونس ضبط مجموعة تتكون من 13 فرنسياً، قدموا إلى تونس عبر ست سيارات رباعية الدفع، تحت غطاء دبلوماسي ومعها أسلحة وذخيرة. ليبدأ الجدل: فبينما نقلت تقارير إعلامية في تونس بأن العناصر الفرنسية كانت تقدم الاستشارة والدعم للواء المتقاعد خليفة حفتر، ردت باريس بأن الأمر يتعلق بأفراد فريق الحماية الأمنية لسفيرة فرنسا في ليبيا. هذا الحادث سلط الضوء من جديد على الدور "الغامض" لفرنسا في ليبيا.

دور يعتبر محوريا منذ اندلاع الثورة على العقيد معمر القذافي في فبراير/ شباط 2011. فالرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي يُعتبر عَرَّاب التدخل العسكري في ليبيا رغم ارتباطه سابقا بعلاقات صداقة قوية مع القذافي، لدرجة انتشار الحديث عن تمويل مفترض لحملة ساركوزي الانتخابية من طرف القذافي.

ويقول حسني عبيدي، الباحث والأكاديمي الجزائري، في تصريحات لـ DW عربية إن تمويل القذافي لحملة ساركوزي لم يتأكد، و"لكن من الواضح أن القذافي كان شخصا مزعجا بالنسبة لساركوزي وحتى لمحيطه، ولم يكن حليفا يمكن الثقة فيه كما أن نفوذه المتنامي في دول إفريقية وقتها كان مقلقا بالنسبة لفرنسا".

Emmanuel Macron, Fayez al-Sarraj und Khalifa Haftar (picture-alliance/C. Liewig)

لقاء بين السراج وحفتر في الإليزيه برعاية فرنسية في 2017

 لكن لماذا تدعم فرنسا الآن خليفة حفتر، الذي توجد شبهات حول علاقته بسيف الإسلام القذافي؟  فنجل العقيد الراحل أُطْلِق سراحه على يد كتيبة تابعة لحفتر وتُروَّج شائعات عن أن حفتر تربطه علاقات بسيف الإسلام. وهكذا تحول القذافي الابن من سجين متابع بجرائم حرب إلى شخص يرشح نفسه من "مكان آمن" غير معروف في ليبيا للرئاسيات!

ويقول عبيدي في هذا الإطار إنه من غير الواضح ما إذا كان حفتر فعليا يدعم سيف الإسلام أم لا، لأن الأخير لا يمكن على كل حال أن يكون له مستقبل سياسي في البلد في ظل التهم الموجهة له وكونه مطلوبا للعدالة المحلية والدولية. وأضاف عبيدي: "كما أن حفتر لا يريد منافسا له على الساحة. وإنما ربما يكون اطلاق سراحه مسألة يحاول حفتر من خلالها اللعب على الأوراق القبلية وحصد دعم أنصار القذافي وقبيلة القذاذفة عموما. يعني أنها مجرد مناورة".

عقلانية أم ازدواجية في المواقف؟

وفي ظل الانقسام الكبير بين الليبيين والأطراف الخارجية الفاعلة في الأزمة، تتعمق أكثر فأكثر التخندقات في حرب الوكالة التي تشهدها ليبيا. ويبدو المشهد حاليا على النحو التالي: فرنسا بالإضافة إلى الحلف الإماراتي السعودي المصري إلى جانب حفتر المدعوم روسيا كذلك، بينما على الجهة الأخرى تدعم إيطاليا حكومة الوفاق الوطني في طرابلس بقيادة فايز السراج، بينما تعد قطر أهم حليف عربي لحكومة طرابلس، وتتوزع ولاءات القبائل الليبية وتحالفاتها على هذه الأطراف، في خريطة سياسية معقدة للغاية.

Lybien Truppen der libyschen Einheitsregierung starten Gegenoffensive (Getty Images/AFP/M. Turkia)

قوات تابعة لحكومة الوفاق الوطني في طريقها للتصدي لقوات خليفة حفتر التي تشن حملة على طرابلس.

عادل اللطيفي، أستاذ التاريخ المعاصر في جامعة باريس يفسر سياسة فرنسا في ليبيا ودعمها لحفتر بكونها نوعا من "السياسية العقلانية". وهو ما يشرحه في مقابلة مع DW عربية بالقول إن فرنسا في الأساس تعتقد أن الحل السياسي هو الحل الوحيد لإنهاء الأزمة، "لكن على أرض الواقع اتضح أن هذا الحل يصعب فرضه وهكذا وجدت باريس نفسها مضطرة للوقوف في صف حفتر، الرجل القوي الذي استطاع فرض سيطرة كبيرة على الأرض وربما يمكن التفاوض معه، على عكس حكومة الوفاق الضعيفة، التي لم تستطع فرض الحل السياسي على بقية الأطراف".

أما حسني عبيدي فيفسر الدعم الفرنسي لحفتر بعدة عوامل منها أن شخصية حفتر تحقق تقاربا "غير معهود" بين باريس وموسكو، كما أن دولا أخرى تدعم حفتر، "دون أن ننسى الصراع على المعادن والنفط والنفوذ بين إيطاليا، أكبر العارفين بليبيا، وفرنسا، التي مازالت في الواقع تكتشف هذا البلد". يضاف إلى هذا، كما يقول الخبير بشؤون شمال أفريقيا، "الهوس الموجود لدى فرنسا بخصوص الإسلام السياسي، وحفتر يروج لنفسه على أنه يحارب الجماعات الإسلامية المتطرفة، وهو ما تجد فيه فرنسا تسويقا وتبريرا لدعمها له".

Migration aus Afrika in der Nähe der Stadt Gohneima, Lybien (picture-alliance/dpa/AP/Küstenwache Lybien)

التصعيد في ليبيا قد يعني زيادة أعداد المهاجرين في اتجاه أوروبا

صدام مصالح بين فرنسا وإيطاليا

مختارات

يبدو المشير خليفة حفتر للكثيرين، قائدا عسكريا فذا ومتمرسا، يطمع في تولي السلطة في ليبيا الغنية بالنفط والغارقة في الفوضى، وخاصة بعد ان بدأت قواته زحفها للسيطرة على العاصمة الليبية طرابلس. (09.04.2019)

تحرك عسكري مكثف لقوات خليفة حفتر نحو العاصمة الليبية، يثير مخاوف دول بجوار ليبيا وقلقاً لدى قوى دولية كبرى. ويبدو أن حفتر مصمم على الاستيلاء على طرابلس. فلماذا اختار هذا التوقيت لإطلاق عمليته العسكرية؟ (05.04.2019)

وقد تصاعد فعلا التنافس الإيطالي الفرنسي في ليبيا بشكل كبير في السنوات الأخيرة لدرجة تبادل الشكايات والاتهامات بين البلدين. فروما مستاءة من التدخل الفرنسي في بلد تعتبره جزءا من نفوذها كقوة مستعمرة سابقة، بينما تتمسك باريس بمصالحها السياسية والاقتصادية في البلد الغني بالنفط، والذي يعتبر بوابة إلى إفريقيا، خاصة دول الساحل التي تربطها علاقات جيدة بفرنسا. ومن وجوه هذا الصراع أيضا المنافسة الشرسة بين شركتي النفط والغاز توتال الفرنسية وإيني الإيطالية.

ورغم كل شيء تحاول فرنسا علنيا ورسميا الظهور بمظهر الوسيط الذي يحاول تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين والتنسيق مع الطرف الآخر: حكومة السراج، حتى أن ماكرون استقبل الخصمين معا السراج وحفتر، في قصر الإليزيه. بينما في الكواليس تدعم باريس حفتر لوجستيا وعسكريا واستخباراتيا، كما يقول خبراء، وبالتالي فهي بذلك تدعم الحل العسكري؛ رغم أن ماكرون سبق وأن انتقد التدخل العسكري في ليبيا عام 2011، ورغم أن تدخل حفتر والتصعيد في ليبيا من شأنه أن يزيد من موجة المهاجرين نحو أوروبا.

ويقول المحلل السياسي الجزائري حسني عبيدي إن ماكرون بالفعل يعيد الأخطاء، التي يتهم بها ساركوزي، لكن بشكل عام يمكن القول إن السياسية الخارجية للرئيس الفرنسي الحالي ضبابية إلى حد ما و"تبدو وكأنها مازالت في مرحلة البلورة". هذا بالإضافة إلى أن ماكرون يضع الملفات الحساسة كالملف الليبي في يد رجل يلقب في فرنسا بتاجر السلاح، وهو وزير الخارجية جون إيف لودريان، المعروف عنه ميله لعسكرة المقاربة الفرنسية والأوروبية في الملفات الخارجية، كما يقول المحلل السياسي.

سهام أشطو

  • Libyen Tripolis Kämpfe zwischen Milizen (Reuters/H. Amara)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    العاصمة طرابلس

    قوة حماية طرابلس، وهي تحالف يضم مجموعات موالية لحكومة الوفاق. وأبرزها: "كتيبة ثوار طرابلس" وتنتشر في شرق العاصمة ووسطها. قوة الردع: قوات سلفية غير جهادية تتمركز خصوصاً في شرق العاصمة وتقوم بدور الشرطة ولها ميول متشددة. كتيبة أبو سليم: تسيطر خصوصا على حي أبو سليم الشعبي في جنوب العاصمة. كتيبة النواسي: إسلامية موجودة في شرق العاصمة حيث تسيطر خصوصا على القاعدة البحرية.

  • Libyen Khalifa Haftar LNA Poster (Getty Images/AFP/A. Doma)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    "الجيش الوطني الليبي"

    قوات اللواء السابق خليفة حفتر المسماة "الجيش الوطني الليبي"، تسيطر على معظم مناطق الشرق من سرت غرباً إلى الحدود المصرية. وتسيطر قوات حفتر على مناطق الهلال النفطي على ساحل المتوسط شمالاً إلى مدينة الكفرة ونواحي سبها جنوباً وتسعى حاليا للسيطرة على طرابلس. قوات حفتر هي الأكثر تسلحا وقوامها بين 30 و45 ألف مقاتل، وضمنهم ضباط سابقون في الجيش الليبي وتشكيلات مسلحة وعناصر قبلية إضافة إلى سلفيين.

  • Libyen Panzerfriedhof (picture alliance/abaca)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    كتائب مصراتة

    فصائل نافذة في مصراتة الواقعة في منتصف الطريق بين مدينتي طرابلس وسرت، وهي معادية للمشير خليفة حفتر ومنقسمة بين مؤيدين ومعارضين لحكومة الوفاق الوطني. والمعارضة منها متحالفة مع فصائل إسلامية موالية للمفتي صادق الغرياني ولخليفة الغويل. وتتواجد بعض هذه الفصائل كذلك في العاصمة. وتسيطر مجموعات من مصراتة على سرت ومحيطها، وتمكنت من تحرير سرت من تنظيم الدولة الإسلامية في نهاية 2016.

  • Libyen Misarata Brigade (picture-alliance/AP Photo)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    "فجر ليبيا"

    كان تحالفاً عريضاً لميلشيات إسلامية، يربطها البعض بجماعة الإخوان المسلمين (حزب العدالة والبناء)، وضم ميلشيات "درع ليبيا الوسطى" و"غرفة ثوار طرابلس" وكتائب أخرى من مصراته. في 2014 اندلعت معارك عنيفة بين هذا التحالف و"الجيش الوطني الليبي" بقيادة حفتر، خرج منها حفتر مسيطراً على رقعة كبيرة من التراب الليبي.

  • Libyen | Eine Reise nach Zentan (DW/D. Laribi)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    فصائل منكفئة في الزنتان

    انكفأت فصائل الزنتان بعد طردها من طرابلس في 2014 إلى مدينتها الواقعة جنوب غرب العاصمة. تعارض هذه الفصائل التيارات الإسلامية، ويبقي عدد منها على صلات مع حكومة الوفاق الوطني و"الجيش الوطني الليبي" في الوقت نفسه. وتسيطر هذه الفصائل على حقول النفط في غرب البلاد. وعينت حكومة الوفاق أخيرا ضابطا من الزنتان قائدا عسكريا على المنطقة الغربية.

  • Algerien, Niger & Libyen | Thema Flüchtlinge in der Sahara (picture-alliance/AP Photo/J. Delay)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    جماعات متحركة في الصحراء

    تعتبر فزان أهم منطقة في الجنوب الليبي تنتشر فيها عمليات التهريب والسلاح..وتحدثت تقارير إعلامية عن وجود ما لا يقل عن سبعة فصائل إفريقية، تنحدر من تشاد ومالي والسودان والنيجر والسنغال وبروكينافاسو وموريتانيا، في المناطق الحدودية في الجنوب الليبي. ومن أبرز الجماعات المسلحة في الجنوب الليبي: الطوارق، وجماعات تابعة لقبائل التبو، وجماعات جهادية(القاعدة وداعش) تتنقل على الحدود بين دول الساحل والصحراء.

  • Libyen Islamischer Staat Propaganda Video (picture-alliance/militant video via AP)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    "داعش"

    دخل تنظيم "الدولة الإسلامية" المعروف إعلامياً باسم "داعش" ليبيا في تشرين الأول/ أكتوبر 2014. وفي كانون الأول/ديسمبر من نفس العام تبنى التنظيم أول اعتداء بعد تمركزه في البلاد مستغلاً غياب السلطة. ويمارس التنظيم لعبة الكر والفر، كما حقق مكاسب، إذ سيطر في فترات على النوفلية وسرت ودرنة وغيرها، ليعود ويخسر بعض الأراضي. وفي شباط/فبراير 2015 خرج شريط بثه التنظيم الإرهابي يظهر ذبح 21 قبطياً مصرياً.

  • Libyen/ Bengasi/ US-Konsulat (Reuters)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    "القاعدة" وأفراخها

    في 2012 قتل أربعة أميركيين بينهم السفير في هجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي. واتهمت واشنطن مجموعة "أنصار الشريعة" المرتبطة بالقاعدة بتنفيذ الاعتداء. وقبل ثلاثة أشهر قضت محكمة أمريكية بسجن أحمد أبو ختالة، الذي يعتقد أنه كان زعيماً لـلمجموعة، لمدة 22 عاماً بعدما دانته بالتورط في الهجوم. وتحدثت تقارير إعلامية أن فصائل تنشط على رقعة واسعة من التراب الليبي مرتبطة بالقاعدة وتعمل تحت مسميات مختلفة.

  • Libyen Sirte Artilleriegeschütz (picture-alliance/dpa/B. Schwinghammer)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    بين 2011 و2018

    ذكرت تقارير للأمم المتحدة أنه يوجد في ليبيا ما يقرب من 29 مليون قطعة سلاح بين خفيفة ومتوسطة وثقيلة. وبدوره قدر رئيس الوزراء الليبي الأسبق، محمود جبريل، عدد الميلشيات المسلحة بأكثر من 1600 ميليشيا مسلحة، بعد أن كانوا 18 تشكيلاً عسكريا فقط يوم سقوط العاصمة في آب /أغسطس 2011. إعداد: خ.س/ م.س


مختارات

أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

البعض يقول إنها حوالي 30، في حين يصل البعض الآخر بالرقم إلى 1600. إنها الجماعات والميلشيات التي تحمل السلاح في ليبيا. DW عربية ترصد في هذه الجولة المصورة أبرز القوى المسلحة في المشهد الليبي الديناميكي والمتداخل. (05.04.2019)  

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