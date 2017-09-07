مع تطوير تقنيات عملها وإنتاجها، أضحت السيارة الكهربائية في أيامنا حديث الساعة كونها صديقة للبيئة. غير أن ارتفاع أسعارها، وضعف أدائها على المسافات الطويلة وقلة محطات تزويدها بالوقود تحد من انتشارها حتى الآن.

يعود تاريخ السيارة الكهربائية إلى أواخر القرن التاسع عشر حيث انتشرت بشكل خاص في الولايات المتحدة. غير أن سيارات الاحتراق الداخلي التي تعمل بالديزل والبنزين حلت محلها كونها افضل أداء وأقل تكلفة. أما اليوم فتعود السيارة الكهربائية بقوة إلى الواجهة كونها لا تلوث البيئة مقارنة بالسيارات التقليدية.