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السيارة الكهربائية

مع تطوير تقنيات عملها وإنتاجها، أضحت السيارة الكهربائية في أيامنا حديث الساعة كونها صديقة للبيئة. غير أن ارتفاع أسعارها، وضعف أدائها على المسافات الطويلة وقلة محطات تزويدها بالوقود تحد من انتشارها حتى الآن.

يعود تاريخ السيارة الكهربائية إلى أواخر القرن التاسع عشر حيث انتشرت بشكل خاص في الولايات المتحدة. غير أن سيارات الاحتراق الداخلي التي تعمل بالديزل والبنزين حلت محلها كونها افضل أداء وأقل تكلفة. أما اليوم فتعود السيارة الكهربائية بقوة إلى الواجهة كونها لا تلوث البيئة مقارنة بالسيارات التقليدية.

"جاغوار E-type Zero" .. تصميم كلاسيكي فريد لسيارة كهربائية 07.09.2017

تعهدت شركة "جاغوار لاند روفر" بأن تكون جميع سياراتها كهربائية اعتبارا من 2020، وقدمت سيارتها الجديدة جاغوار "E-type Zero" الكهربائية التي تحمل تصميما كلاسيكيا، وكذلك جاغوار "FUTURE-TYPE" التي تحتوي على مقودا ذكيا يمكنه الإجابة عن الاستفسارات وطلب البيتزا.

تعرف على نيسان "ليف" الصديقة للبيئة 06.09.2017

أزاحت شركة نيسان اليابانية الستار عن موديلات جديدة لسيارتها "ليف" الكهربائية. وتنوي الشركة إنتاج 90 ألف سيارة منها، والتي بدأت نيسان بإنتاجها لأول مرة في سنة 2010.
03.05.2016 +++ --A visitor shows a charging plug next to a Golf GTE hybrid car of Volkswagen on display during the 14th Beijing International Automotive Exhibition, also known as Auto China 2016, in Beijing, China, 3 May 2016. Volkswagen AG, the top-selling international automaker in China, said it's assessing the feasibility of an electric car joint venture with China's Anhui Jianghuai Automobile Co. that could be formalized by early 2017. JAC and Volkswagen are evaluating a potential venture in which each owns 50 percent, according to a statement Wednesday (7 September 2016) to the Shanghai Stock Exchange. The two companies signed a memorandum of understanding a day earlier in Wolfsburg, Germany, where Volkswagen is based. | Copyright: picture-alliance/dpa/Z. Haiyan

هل السيارة الكهربائية صديقة للبيئة بالفعل؟ 07.08.2017

مميزات مختلفة للسيارات الكهربائية تدفع الكثير من الناس لشرائها، خاصة وأن الحكومات وشركات السيارات تدعم هذا التوجه، لكن دراسات ومنظمات تشير إلى أضرار عديدة لهذه السيارات على البيئة.
29.02.2016++++++ Ein VW Budd-e wird am 29.02.2016 beim Genfer Auto-Salon 2016 beim Volkswagen-Konzernabend präsentiert. Die Veranstaltung findet vor Beginn des ersten Pressetages beim Autosalon Genf statt. Foto: Uli Deck/dpa (c) picture-alliance/dpa/U. Deck

هل تحل فولكس فاغن مشكلة شحن بطاريات الهجين؟ 12.09.2016

يبدو أن مشكلة البطارية للسيارات الكهربائية تقترب من الحل، إذ أعلنت مجموعة فولكس فاغن الألمانية أنها تعمل على مشروع لشحن سريع لبطارية السيارة الكهربائية. الحديث يدور حول شحن البطاريات بنسبة 80 في المائة في غضون ربع ساعة.
Archiv 2012 * Bildnummer: 58013665 Datum: 21.05.2012 Copyright: imago/Horst Galuschka Tankstelle Zapfsäule Ladestation für Elektrofahrzeuge der RheinEnergie am Flughafen Köln Bonn Gesellschaft Ger Elektroauto Flughafen Tank E TankE xdp x0x 2012 quer Ladestation für Elektrofahrzeuge aufladen betanken solarstrom Elekroautos Elektrofahrzeug Symbol Symbolfoto Strom Zapfsäule Tankstelle Ökostrom tanken Steckdose Stromversorgung Umwelt Flughafen KölnBonn

تقنية جديدة تضاعف سعة بطارية السيارة الكهربائية 16.09.2015

قد تصبح السيارات الكهربائية أكثر شعبية وانتشاراً بعد أن كشفت شركة بوش الألمانية لقطع غيار السيارات عن تحول حاسم في تكنولوجيا بطاريات تلك السيارات، ترفع سعتها التخزينية وتقلل تكاليفها.
Ein «Strati», einen tiefer gelegter Elektro-Zweisitzer, wird 14.01.2015 auf der Detroit Auto Show vorgestellt. Der Wagen stammt aus einem 3D-Drucker. Das Unternehmen Local Motors aus Chandler im US-Bundesstaat Arizona produziert den «Strati». Der Produktionsprozess dauert 44 Stunden, doch Local Motors hat sich vorgenommen, ihn auf 24 Stunden zu reduzieren. Nachdem die Karosserie und das Fahrwerk gedruckt sind, werden die mechanischen Komponenten wie Motor, Batterien, Kabel und Federung ergänzt. Foto: Gertel Johnstone/dpa (zu dpa 0623 vom 15.01.2015)

أول سيارة كهربائية مصنوعة بطابعة ثلاثية الأبعاد 23.01.2015

سيارة من عالم آخر: ليست قوية ولا سريعة، ولكنها صُنعت باستخدام الطابعة، وخلال 44 ساعة فقط. شركة أمريكية قدمت تلك السيارة الكهربائية التي أدهشت زوار معرض ديترويت.
Bildergalerie Prototypen von Autos

في صور..نماذج "تاريخية" لسيارات أسطورية.. 24.04.2014

مرت صناعة السيارات بعدة مراحل: من السيارة الكهربائية شبيهة "الحنطور" مرورا بـ"الخنفساء" أو سيارة الشعب ثم "ترابي" الألمانية الشرقية، وحتى السيارات الرياضية، ثم الفارهة والاقتصادية. فيما يلي نبذة عن أهم النماذج في صور.
A Volkswagen eGolf car is displayed during a media preview day at the Frankfurt Motor Show (IAA) September 10, 2013. The world's biggest auto show is open to the public September 14 -22. REUTERS/Ralph Orlowski (GERMANY - Tags: BUSINESS TRANSPORT)

عوائق انتشار السيارة الكهربائية وآفاق التحديات 16.09.2013

أحيانا يعرف قطاع إنتاج السيارات الكهربائية دفعة قوية كما يتراجع في أحيان أخرى. حتى يومنا هذا لا تتعدى نسبة عدد السيارات الكهربائية في ألمانيا 0.2 بالمائة من مجموع كل السيارات هناك، غير أن الأمور تتغير على ما يبدو.
BMW board member Herbert Diess presents the new BMW i3 electric car during a media preview day at the Frankfurt Motor Show (IAA) September 10, 2013. The world's biggest auto show is open to the public September 14 -22. REUTERS/Ralph Orlowski (GERMANY - Tags: BUSINESS TRANSPORT)

معرض فرانكفورت للسيارات يفتح أبوابه لوسائل الإعلام 10.09.2013

سيكون التركيز في معرض فرانكفورت للسيارات، الأكبر من نوعه في العالم، على ربط السيارات بشبكة الانترنت والسيارات الكهربائية وزيادة كفاءة المحركات. وستعرض الشركات منتجاتها الجديدة خلال عشرة أيام من 12 وحتى 22 أيلول/سبتمبر.
Das neue Elektroauto des Daimler-Konzerns, der smart electric drive, fährt am Donnerstag (14.06.2012) durch Berlin. Der Elektrosmart kostet mit rund 23.000 Euro etwa 10.000 Euro mehr als die vergleichbare Benzin-Variante. Foto: Sebastian Kahnert dpa/lbn

بدء إنتاج سيارة سمارت فورتو الكهربائية 18.06.2012

في عام 2008 اختبرت شركة دايملر 100 سيارة كهربائية من نوع سمارت فورتو، وهي سيارة صغيرة الحجم وتتسع لراكبين فقط وتستخدم غالبا داخل المدن. وتزامن الإعلان عن بدء إنتاجها مع نشر دراسة أمريكية عن إيجابيات السيارة الكهربائية.
ARCHIV - Ein Mitarbeiter der Stadtwerke Aachen schließt am Mittwoch (02.03.2011) ein Elektroauto an eine Ladestation in der Kölner Innenstadt an. Elektroautos könnten in deutschen Großstädten sofort in großem Maßstab eingesetzt werden - zusätzliche Ladesäulen sind dafür nicht nötig. Das ist das wichtigste Ergebnis eines noch laufenden Pilotprojekts in Köln. Foto: Oliver Berg dpa/lnw +++(c) dpa - Bildfunk+++

السيارة الكهربائية في ألمانيا- جاذبية مفقودة وتكاليف كبيرة 31.05.2012

على الرغم من الحماس الكبير الذي رافق انطلاق أول موديلاتها، إلا أن انتشار السيارة الكهربائية في ألمانيا مازال يواجه عقبات عدة. الحكومة وضعت خططاً للتشجيع على استخدامها، ليصل عددها في شوارعها إلى مليون سيارة بحلول 2020.
The first charging stations for electric cars, solar-powered in Jordan Photo title: Pictures launch cargo terminal Place and date, El Hassan Science City 20.10.2011 Copy right/photographer: Mansur Hallaj, Director of General Naeem Energy Technology Net energy, that is executing the project

أول محطة شحن للسيارات الكهربائية تعمل بالطاقة الشمسية في الأردن 31.10.2011

بهدف دعم وتطوير ما يعرف بـ "الاقتصاد الأخضر" والتخفيف من آثار التغير المناخي والمحافظة على البيئة، قام الأردن بتطوير أول محطة شحن كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية وافتتحت المحطة في مدينة الحسن العلمية.
2011, MUTE-Elektroauto von der Technischen Universität München. Foto: Wotan Wilden / TU München, Alle Rechte an die Deutsche Welle abgetreten für eine TU Berichterstattung mit Nennung Copyright,

سيارة جديدة منافسة لأكبر شركات السيارات الألمانية 29.09.2011

طورت مجموعة من الباحثين والطلاب من أقسام علمية مختلفة بالجامعة التقنية في مدينة ميونيخ سيارة اليكترونية جديدة. وقد تشكل هذه السيارة ثورة في عالم السيارات، لأنها أقل وزناً وأقل استهلاكا وأقل تكلفة مقارنة بمثيلاتها.
Jan 03, 2008; Carlsbad, CA, USA; The futuristic Aptera Typ-1 is a battery-powered, three-wheeled vehicle capable of speeds up to 80 mph and able to travel almost 100 miles on a single charge. The two-seater made by a company in Carlsbad, Calif. is expected to be available for sale in late 2008 at a price of around $30,000 . +++(c) dpa - Report+++

سر قوة السيارات الكهربائية يكمن في كيمياء بطارياتها 25.04.2011

تسهر كبريات الشركات الألمانية على الوصول بأداء مركبات المستقبل إلى المثالية وتتضافر جهود اختصاصات علمية مختلفة لتحقيق ذلك، ويأتي في مقدمتها شركات علوم الكيمياء المعنيَّة بتصميم قلب السيارة الكهربائية، ألا وَهو: بطاريتها.
BMW Megacity Vehicle Design Sketch (07/2010) Schlagworte: BMW, megacity, electric, design Wer hat das Bild gemacht/Fotograf?: BMW Group Wann wurde das Bild gemacht?: 2010 Wo wurde das Bild aufgenommen?: München Bildbeschreibung: Design-Skizze - BMW Megacity Vehicle Rechteeinräumung: BMW Group

بي إم دبليو آي ثلاثة: السيارة الكهربائية ذات قوة الدفع العالي 24.02.2011

تسعى شركة بي إم دبليو إلى إنتاج سيارات جديدة تعرف بالسيارات الخضراء ستحمل اسم "بي إم دبليو آي" وذلك ابتداءً من عام 2013، وهي أول سيارة كهربائية تقوم هذه الشركة بتصنيعها بعد إيجادها حلولا تقنية لمشكلة قوة دفعها الحركية.
Jan 03, 2008; Carlsbad, CA, USA; The futuristic Aptera Typ-1 is a battery-powered, three-wheeled vehicle capable of speeds up to 80 mph and able to travel almost 100 miles on a single charge. The two-seater made by a company in Carlsbad, Calif. is expected to be available for sale in late 2008 at a price of around $30,000 . +++(c) dpa - Report+++

مستقبل السيارة الكهربائية في ألمانيا 29.06.2010

تولي الحكومة الألمانية اهتماما متزايدا للسيارة الكهربائية وتبحث عن سبل جذب المستهلك لاستخدام هذه السيارات عن طريق تقديم عدد من المغريات، من بينها وضع برنامج لتطوير البطاريات المستخدمة في السيارة الكهربائية.
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