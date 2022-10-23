 السيارات الكهربائية.. هل تستطيع الشركات الصينية المنافسة في أوروبا؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 24.10.2022

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سياسة واقتصاد

السيارات الكهربائية.. هل تستطيع الشركات الصينية المنافسة في أوروبا؟

بعد تحقيق الشركات الصينية الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية نجاحات في السوق الصينية، ترغب في اقتحام الأسواق الأوروبية. فهل تستطيع منافسة عمالقة صناعة السيارات في ألمانيا مثل بي أم دبليو ومرسيدس وفولكس فاغن؟

سيارة صينية كهربائية من طراز NIO eT7 في معرض شنغهاي للسيارات 2021

شركات صناعة السيارات الكهربائية الرائدة في الصين تستعد لاقتحام السوق الأوروبية.. فهل تنافس الشركات الأوروبية في عقر دارها؟

قد تمثل السيارة الكهربائيةمن طراز et7 التي صنعتها شركة "نيو" الصينية، سيارة الأحلام لكثيرين. إذ أن قوة محركها تبلغ 653 حصانا وتصل سرعتها من الصفر إلى 100 كيلومتر/ ساعة خلال 3,9 ثانية، وهي ذات دفع رباعي ويتراوح مدى بطاريتها من 500 إلى 700 كيلومتر حسب سعة البطارية.

مختارات

ويبدأ سعر هذه السيارة "سيدان" التي تعد باكورة شركة "نيو"، من نحو 70 ألف يورو، فيما يتوقع أن تصل أوروبا خلال أكتوبر/ تشرين الأول فيما سيبدأ تسليم موديلات أخرى مثل eL7  من طراز السيارات الرياضية متعددة الأغراض في يناير/ كانون الثاني.

ولا يتوقف الأمر عند ذلك، إذ تتلقى الشركة طلبات لشراء سيارات صغيرة من طراز eT5 التي من المفترض أن تنافس سيارات كهربائية من طراز "تسلا موديل 3" متوسط المدى.

بيد أن الأمر الجديد الذي سيطرأ على الأسواق الأوروبية يتمثل في فكرة وجود محطات تغيير بطاريات السيارات. ففي حالة عدم رغبة سائق السيارة في شحن بطارية سيارته عن طريق الكابل، يمكنه أن يستعيض عن ذلك ببطارية منخفضة يستبدلها في عملية لا تستغرق سوى دقائق محدودة.

وتوجد في ألمانيا محطة واحدة لتغيير بطاريات السيارات الكهربائية، لكن يتوقع أن يصل العدد إلى 19 محطة بنهاية العام الجاري ومئة محطة بنهاية العام المقبل.

سيارة نيو الكهربائية الرياضية الجديدة في معرض ننانجين العالمي للسيارات في الصين 24,06.2022

تنتج الصين سيارات رياضية كهربائية بمحركات قوية ومدى طويل للبطارية مثل سيارة NIO الجديدة

الصين.. من الفشل إلى النجاح

وهذه ليست أولى تجارب السيارات الصينية في أوروبا، إذ يعود الأمر إلى أكثر من عشر سنوات، لكن التجربة لم تكن ناجحة إلى حد كبير في ذاك الوقت. فقبل 17 عاما، حاول مصنعو السيارات الصينية دخول السوق الأوروبية عبر سيارة "لاندويند" التي فشلت في اختبار رسمي على الطرق الوعرة مما أثر على سمعة السيارة.

بيد أن هذا الأمر كان منذ وقت بعيد وقد تغيرت قواعد اللعبة بمرور الوقت، إذ أعلنت شركة "سكست Sixt" الألمانية لتأجير السيارات ومقرها مدينة ميونيخ، مؤخرا أنها تعتزم طلب مئة سيارة  كهربائية من شركة "بي. واي. دي." الصينية بحلول عام 2028 فيما يتوقع أن تصل الدفعة الأولى خلال العام الجاري.

ويعد هذا الأمر انتصارا هاما للشركة الصينية في الأسواق الأوروبية، إذ يمكن أن يمهد ذلك الطريق أمام "بي. واي. دي BYD" التي تعد واحدة من أكبر شركات صناعة بطاريات السيارات الكهربائية في العالم، لتكون أكبر منتج للسيارات الكهربائية على المدى المتوسط وتنافس تسلا ربما تتفوق عليها لتتربع على عرش السيارات الكهربائية.

لكن الأمر لا يتوقف على شركتي "نيو" و "بي. واي. دي" إذ انضمت شركات صينية أخرى مثل "سايك SAIC" و "جيلي Geely" و "غريت وول موتورز" وحتى شركات ناشئة مثل "إكس بنغ Xpeng" إلى السباق. ويتوقع الخبراء أن يزداد عدد الشركات الصينية في الأسواق الأوروبية قريبا نظرا لأن هذه الشركات تمتلك ميزة قد تمنحها التفوق على الشركات الأوروبية المنافسة، وهي حسب ما يقول الخبراء أن الشركات الصينية تنتج سيارات كهربائية من فئات وبأسعار مختلفة، فيما تقدم الشركات الأوروبية الأكبر مثل عملاق صناعة السيارات الألمانية "بي. أم .دبليو"، سيارات كهربائية في الغالب بأسعار مرتفعة. كذلك يعاني مصنعو السيارات الكهربائية في أوروبامن نقص في الرقائق الإلكترونية بسبب أزمة سلاسل التوريد، مما أدى إلى انخفاض الإنتاج.

Infografik E-Auto Absatz AR

التنين الصيني يدخل المنافسة

لكن، هل لدى الشركات الصينية حظوظ وفرصة حقيقة لمنافسة عمالقة صناعة السيارات الأوروبية مثل "مرسيدس" أو "بي. إم. دبليو. أو "فولكسفاغن"؟

يقول يوشين سيبرت، مؤسس شركة JSC Automotive الاستشارية المتخصصة في سوق السيارات الصينية، إنه لا يعتقد "حتى الآن أن الشركات الصينية لديها فرصة حقيقية للمنافسة على قدم المساواة مع الشركات الأوروبية واليابانية والكورية داخل الأسواق الأوروبية". ويشدد على أن ميزة شركات السيارات الصينية تكمن فيما يُطلق عليه "مجموعة مختلفة من الحيل الإلكترونية"، مشيرا في ذلك إلى تقنيات الواقع المعزز التي تجذب الزبائن الصينيين.

ويوضح بأن الزبائن في ألمانيا ممن يشترون سيارات مرتفعة الأسعار يكونون في الغالب أكثر تحفظا حيال هذه التقنيات، إذ يميلون إلى الابتعاد عن الكثير من التكنولوجيا بالغة التقدم.

بيد أن الأمر لا ينحصر في هذه الإشكالية، بل يمتد إلى مشاكل أخرى في إطار أن أي شركة مصنعة في الصين لا يمكنها تحقيق أي تقدم دون دعم سخي من الحكومة على مستوى السوق المحلية. ويقول سيبرت إن "موارد الحكومة الصينية ربما بدأت في النضوب وإن كان بشكل بطيء، ما قد يعرقل حصول هذه الشركات على المزيد من الدعم. لذا تتجه الشركات الصينية إلى الخارج".

ورغم ذلك، يبدو غريغور سيباستيان، المتخصص في صناعة السيارات في معهد مركاتور للدراسات الصينية ومقره برلين، أكثر تحفظا، حيث يعتقد أن قيود دخول الشركات الأجنبية ودعم الحكومة كانت جزءا من نجاح شركات السيارات الصينية.

لكن الخبراء يقولون إن هذا الدعم قد يضعف الشركات الصينيين في أوروبا خاصة وأن التكتل الأوروبي يراقب الإجراءات الحمائية التي تقدم عليها الحكومة الصينية.

سيارة ذاتية القيادة في الصين

وفي ذلك، يقول سيباستيان إن القواعد الجديدة بشأن "الدعم الذي يضعف المنافسة في دول خارج التكتل يمكن أن يتحول إلى مشكلة خطيرة لمصنعي السيارات الكهربائية في الصين فضلا عن عدم إمكانية دخول الأسواق على قدم المساواة وتزايد التوترات الجيوسياسية".

لكن ماتياس شميدت، الخبير الألماني في سوق السيارات الكهربائية، يرى إن الشركات الصينية "تمتلك فرصة للمنافسة في أوروبا".

ويقول "بعد ما حققته تسلا من نجاح، سيكون من السذاجة عدم إيلاء أي اهمية للشركات الصينية. فقد تمكنت تسلا من دخول السوق عندما تركت الشركات الأخرى الباب مفتوحا على مصراعيه ولم تكن على استعداد لتصنيع سيارات منخفضة السعر وتحقيق أرباح أقل".

الأسعار المغرية قوة الصين

ويرى الخبراء أن الشركات الصينية الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية قد تحقق ميزة تنافسية فيما يتعلق بتكنولوجيا البطاريات باهظة الثمن. وهو ما يصب في صالح شركات مثل "بي. واي. دي" و"سايك" عند طرق أبواب الأسواق الخارجية.

وفي هذا السياق، يقول شتفان براتسل، المتخصص في سوق وصناعة السيارات بمدينة بيرغيش غلادباخ الألمانية، إن الشركات الصينية مثل "بي. واي.دي" و "نيو" باتت منافسة قوية في الأسواق الأوروبية. ويضيف بأن الشركات الصينية "أصبحت أكثر إبداعا بشكل عام مع تحسن الجودة بسبب التعاون مع الموردين الغربيين".

بدوره، يقول فرديناند دودينهوفر، رئيس مركز لأبحاث السيارات في مدينة دويسبورغ الألمانية، إن ما يُطلق عليه صناعة المورّد وصناعات التكنولوجيا المتقدمة "بدأت في الظهور في الصين مما سيصب في صالح الشركات الصينية المصنعة".

لكن الأمر لا يتعلق بشركة واحدة مثل تسلا وإنما بالصناعة عامة، إذ يعد التطور والابتكار الآخذ في الازدياد في الصين ميزة للشركات الصينية، وفقا لما يراه دودينهوفر، ويوضح بأنه "يمكن القول إن تسلا تعد فريدة من نوعها، لكن الصين تدشن لتحرك واسع سيولد العديد من السيارات على غرار تسلا".

ويحذر من تداعيات تبني "سياسات مناهضة للصين" لأن من شأنها أن تضر بالشركات الألمانية أكثر من نظيراتها الصينية، ويقول "سوف نتكبد خسائر أكبر، فخروجنا من السوق الصينية سيضر بالقوة الإبداعية لصناعة السيارات الألمانية وهي نقطة أكثر حساسية خاصة أن الابتكارات مصدرها في هذه الأيام الصين؛ ومن يعزلون أنفسهم عنها سيخسرون الزبائن".

كلاوس أولريش/ م.ع

  • امرأة ترتدي ملابس أنيقة عام 1930 تقريبا، تقف بجوار سيارة فاخرة

    الولع بالسيارات ـ ما الذي تغير في أذواق الناس خلال أزيد من قرن؟

    رمز للرفاهية

    قبل الحرب العالمية الثانية كانت السيارات تعتبر رمزا للرفاهية، وكانت هناك قلة قليلة فقط من الناس، الذين لديهم قدرة على اقتناء سيارة. وحتى رغم أنه يوجد الآن عدد كبير من السيارات، إلا أن السيارات الفخمة الغالية كرمز لمكانة الشخص مطلوبة إلى يومنا هذا. وبسيارة جميلة يريد الناس الظهور في العلن وهي جزء للكثيرين من المظهر الخارجي، مثلها مثل الملابس.

  • زحام مروري على الطريق السريع باتجاه هولندا 1964

    الولع بالسيارات ـ ما الذي تغير في أذواق الناس خلال أزيد من قرن؟

    علامة على الرخاء

    بعد الحرب العالمية الثانية أصبحت السيارات تُنتَج بأعداد ضخمة. ولذلك كان بوسع عدد متزايد من الناس اقتناء سيارة وتحولت السيارة الملاكي إلى علامة على الرخاء المحقق وسارت محبوبة وتلقى العناية من أصحابها. ومن علامات الرخاء أيضا السفر في العطلة وحبذا لو كان خارج ألمانيا. والازدحامات المرورية، مثلا هنا على الطريق السريع باتجاه هولندا في أغسطس/ آب 1964 كان يتم قبولها بكل أريحية.

  • شين كونري في دور العميل السري 007، حوالي عام 1964 أمام سيارته من نوع أستون مارتن.

    الولع بالسيارات ـ ما الذي تغير في أذواق الناس خلال أزيد من قرن؟

    ارتباط السيارة بالإثارة الجنسية

    سيارة أستون مارتن التابعة للعميل السري 007 أثارت الإعجاب في الفيلم في ستينيات القرن الماضي من خلال شكلها وسرعتها وتطورها التقني. البطل الوسيم جيمس بوند (قام بدوره هنا شين كونري) وشريكاته الجميلات في الفيلم كانوا يعكسون أناقة عالمية. والربط بين السيارات والإثارة الجنسية ورغبات الأشخاص أصبحت راسخة في كثير من الأذهان ومازالت تؤثر حتى اليوم في قرارات شراء السيارة.

  • ألمانيا، سيارة أوبل مانتا، امرأة ترتدي الجينز وتستعرض على غطاء المحرك.

    الولع بالسيارات ـ ما الذي تغير في أذواق الناس خلال أزيد من قرن؟

    سيارة للبحث عن شريك

    الواجهة الأمامية لهذه السيارة تظهر مثل الوجه ومصابيح الإضاءة مثل العيون. هذه الهندسة أثارت الكثير من المشاعر. سيارة أوبل مانتا كانت في السبعينيات والثمانينيات محبوبة لدى من يرغبون تقمص شخصية جيمس بوند. فقد كانوا يشعرون برجولة زائدة وأرادوا إثارة انتباه النساء. وتم بيع أكثر من مليون سيارة من نوع مانتا. لكن راجت أيضا نكات ساخرة حول هذه السيارة.

  • أحد مؤجري سيارات الفيراري في منطقة الغابة السوداء بألمانيا يستعرض مع زبون مميزات السيارة.

    الولع بالسيارات ـ ما الذي تغير في أذواق الناس خلال أزيد من قرن؟

    مشاعر سعادة مع اللون الأحمر القاني

    إنحانات بارزة بالسيارة مع طلاء أحمر قانٍ (شديد الحمرة) ومحركات قوية وضجيج شديد لصوت المحرك عند التسارع، هذه أشياء تثير عند البعض مشاعر بالسعادة وقناعة بأنهم متفوقون على الآخرين. وعند القيادة بسرعة عالية وتجاوز الآخرين بسرعة يزداد اندفاع الأدرينالين في الدم، وهذا يثير إعجاب الرجال بشكل خاص.

  • مغني البوب البريطاني إلتون جون أمام سيارة من نوع جاغوار E، وتظهر في الصورة سيارات فخمة أخرى (18/4/2001)

    الولع بالسيارات ـ ما الذي تغير في أذواق الناس خلال أزيد من قرن؟

    نجوم الموسيقى مع سيارات باهظة الثمن

    مغني البوب إلتون جون مجنون سيارات واستثمر الكثير من الملايين في اقتناء سيارات باهظة الثمن. وفي 2001 عرض بعض سياراته المفضلة في مزاد علني، لأنه "لم يعد لديه الوقت الكافي" لقيادتها. والنجم الذي يظهر مع سيارات مثل جاغوار ( الصورة) ورولس رويس أو بورشه؛ يدعم منزلة ومكانة السيارة ويستفيد في نفس الوقت من صورة السيارة. وهذا يجسد روح العصر ويؤثر على أجيال.

  • سيارة سمارت تقف بين سيارتين من نوع هامر ويظهر بوضوح الفارق في الحجم.

    الولع بالسيارات ـ ما الذي تغير في أذواق الناس خلال أزيد من قرن؟

    ظهور مهيمن

    السيارات كبيرة الحجم تمنح سائقيها الشعور بأمان أكبر وهي تثير لدى سائقين آخرين الشعور بالخوف. وليس نادرا أن يتسبب ذلك في وقوع حوادث. وهذا يؤدي في الغالب إلى زيادة تواجد السيارات كبيرة الحجم على الطرقات، فبعض سائقي السيارات الصغيرة يلجؤون عند شراء سيارة ثانية إلى اختيار سيارات أضخم حجما.

  • المستشارة أنغيلا ميركل تجلس داخل سيارة صغيرة ماركة فولكسفاغن أب في معرض فرانكفورت الدولي للسيارات (13/9/2007)

    الولع بالسيارات ـ ما الذي تغير في أذواق الناس خلال أزيد من قرن؟

    مظاهر تدين

    في معرض السيارات الدولي بفرانكفورت عام 2007 تظهر المستشارة أنغيلا ميركل ومارتين فينتكورن، رئيس شركة فولكسفاغن، وهما يواجهان عدسات المصورين. اللون الأبيض للسيارة الصغيرة "فولكسفاغن أب" يمثل النور والتنوير والبراءة أما القعود على الركبتين فيعكس الخضوع والتمجيد. والصورة تبين تقريبا تمجيدا دينيا وكذلك الارتباط العميق بين السيارة والاقتصاد والسياسة؛ فصناعة السيارات تعتبر عالميا عاملا اقتصاديا مهما.

  • الفنان ها شولت يقف بذراعين مفتوحتين بجانب السيارة فورد فييستا الذهبية ذات الجناحين أمام كاتدرائية كولونيا (6/1/1999)

    الولع بالسيارات ـ ما الذي تغير في أذواق الناس خلال أزيد من قرن؟

    السيارة كأيقونة

    صمم فنان الحركة ها شولت السيارة الذهبية ذات الجناحين أمام كاتدرائية كولونيا في عام 1991 كرمز لعصر ولّى. سيارة وتعتبر "فورد فييستا" جزءً من عمله الفني "السيارة المثيرة" وماتزال منصوبة في نفس المكان إلى يومنا هذا. ويقول شولت إن السيارة فقدت الآن مكانتها كأيقونة. وبعض المنتقدين رأوا في العمل الفني إلى جانب اندحار عصر السيارة عملا دعائيا لشركة فورد.

  • رائد طاقة الرياح جيس جيسن أمام سيارته السوداء من ماركة تسلا (28/8/2013)

    الولع بالسيارات ـ ما الذي تغير في أذواق الناس خلال أزيد من قرن؟

    الابتكار الكهربائي

    شركة تيسلا أنتجت بين 2008 و2011 هذه السيارة ذات المقعدين ببطاريات ليثيوم. ومع مسافة سير بـ 350 كلم تعد السيارة أول سيارة كهربائية عصرية ساعدت السيارات الكهربائية على شق طريقها عالميا وإصدار صورة ابتكارية. والسيارات الكهربائية تعد في الأثناء أنيقة ورفيقة بالبيئة.

  • شخص يقود دراجة كهربائية ومعه طفل

    الولع بالسيارات ـ ما الذي تغير في أذواق الناس خلال أزيد من قرن؟

    سياقة الدراجة ستكون أكثر روعة

    يشعر الناس بعلو المنزلة مع السيارات باهظة الثمن، بينما من يستخدم الدراجة الهوائية كان، ولفترة طويلة، يُعتبر فقيرا. لكن هذا الوضع تغير. فالدراجات الكهربائية والعصرية تنال المزيد من الاهتمام. ومن يستخدم الدراجة يعد اليوم شخصا رياضيا ومهتما بالبيئة وجذابا. والسيارات الجميلة مازالت تثير الإعجاب لكن حتى الدراجات الكهربائية مثل التي في الصورة وسيلة نقل تجد الاستحسان الكامل. إعداد: غيرو روتر/م.أ.م