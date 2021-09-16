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السيارات الألمانية

من منا لا يعرف مرسيدس وفولكسفاغن وأودي وبي ام دبليو؟ هذه الماركات وغيرها تشكل عصب الصناعة الألمانية وأحد العوامل الأساسية لازدهارها. تعرّف على هذه السيارات وميزاتها وأهميتها من خلال DW عربية.

تلقت سمعة السيارات الألمانية خلال السنوات الماضية ضربات عدة بسبب فضائح تلاعب بقيم انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون وغيرها. لكن وعلى الرغم من ذلك ما تزال صناعة السيارات الألمانية أحد قاطرت الاقتصاد الألماني ومن الأفضل عالميا على ضوء جودتها العالية.

GERMANY, BONN - SEPTEMBER 30: The big billing! When proceeding before the Higher Regional Court in Brauschweig should be clarified, wheter VW customers in the diesel scandal claim to compesation. Symbol photo with the Volkswagen (VW) logo and a Justitia figure. | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

"فضيحة العوادم"..محاكمة مسؤولين سابقين في فولكسفاغن 16.09.2021

تتواصل فصول ما يعرف بـ"فضيحة العوادم" التي تواجه شركة فولكسفاغن الألمانية لصناعة السيارات، إذ تبدأ اليوم محاكمة 4 مديرين سابقين في الشركة لتحديد دورهم في التلاعب بنتائج اختبارات خاصة بملايين سيارات الديزل.
27.04.2021 The construction site of the new Tesla Gigafactory for electric cars is pictured in Gruenheide near Berlin, Germany, Tuesday, April 27, 2021. Factories in Berlin and Austin, Texas, are on track to start producing this year. (AP Photo/Michael Sohn)

صحيفة: "تيسلا" تحصل على دعم حكومي ألماني بأكثر من مليار يورو 05.09.2021

كشف تقرير صحفي أن ألمانيا ستمنح شركة "تيسلا" لصناعة السيارات الكهربائية دعماً بأكثر من مليار يور، لمصنعها للبطاريات في ألمانيا. بيد أن وزارة الاقتصاد تقول إنه لم يتم بعد تحديد المبلغ الذي ستحصل عليه الشركة الأمريكية.
GERMANY, BONN - SEPTEMBER 30: The big billing! When proceeding before the Higher Regional Court in Brauschweig should be clarified, wheter VW customers in the diesel scandal claim to compesation. Symbol photo with the Volkswagen (VW) logo and a Justitia figure. | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

"لا أحد فوق القانون" .. فولكسفاغن ستعوض متضرري فضيحة الديزل 25.05.2020

ألزمت محكمة العدل الاتحادية عملاق صناعة السيارات الألمانية "فولكسفاغن" بتعويض متضرري فضيحة تلاعب الشركة بمعدلات الانبعاثات من محركات الديزل. فيما أكد محامي المدعي أن الحكم يبين أن "حتى الشركات الكبرى ليست فوق القانون".
Gräber auf dem Melaten-Friedhof. Köln, 27.04.2017 Foto:xC.xHardtx/xFuturexImage Graves on the Melaten Cemetery Cologne 27 04 2017 Photo XC xFuturexImage

تنفيذاً لوصية غريبة.. دفن رجل داخل "معشوقته" الألمانية! 28.04.2020

دُفن أحد السياسيين في سيارته المرسيدس المحبوبة في مشهد غريب بجنوب أفريقيا، وذلك لتعلقه الشديد بسيارته الألمانية وعدم رغبته في فراقها حتى في الموت، فأراد أن يقودها في "رحلته الأخيرة" رغم عطلها.
ARCHIV - Ein Schild mit einem Volkswagen Logo steht am 20.02.2014 vor einem VW-Autohaus in Hannover (Niedersachsen). Volkswagen stellt am 14.03.2017 seine vollständigen Jahreszahlen vor. Foto: Julian Stratenschulte/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

كورونا يجبر شركات صناعة السيارات الألمانية على تعليق الإنتاج 17.03.2020

تفشي وباء كورونا والإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومات تنسحب على كل القطاعات الاقتصادية بما في ذلك قطاع صناعة السيارات، إذا يعتزم عدد من شركات السيارات الألمانية تعليق الإنتاج في عدد من الدول.

*****Achtung: Verwendung nur zur abgesprochenen Berichterstattung Gewinner des Deutschen Mobilitätspreises 2017. Ein Fahrerassistenzsystem überwacht die Aktivität des Autofahrers und trägt in Gefahrensituationen zur Unfallvermeidung bei. (Foto: Volkswagen)

دراسة: أنظمة مساعدة السائق قد تكون خطرة على السلامة! 29.12.2019

على الرغم من أن الكثير من السائقين أصبحوا يعتمدون اليوم على الأنظمة الإلكترونية في السيارات الحديثة، إلا أن دراسة أمريكية حذرت من العواقب الكارثية لفرط استخدامها، إذ قد تؤدي إلى تشتيت تركيز السائق بسهولة.
ARCHIV 2014**** - Im Mercedes-Benz Werk des Autokonzerns Daimler in Sindelfingen (Baden-Württemberg) fertigen Arbeiter am 10.09.2014 am Band Fahrzeuge der S-Klasse. EU-weit setzte Mercedes im September 18,6 Prozent mehr Autos ab. Foto: Sebastian Kahnert/dpa (zu dpa: Autoabsatz in der EU legt zu - auch VW mit deutlichem Plus vom 16.10.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ Copyright: picture-alliance/dpa/S. Kahnert

تحليل: صناعة السيارات الألمانية على مفترق طرق 01.12.2019

من الصعب على المرء تصور ازدهار الاقتصاد الألماني دون صناعة سيارات ألمانية من طراز مرسيدس وفولكسفاغن وآودي وأخواتها، هل تتغلب صناعة السيارات الألمانية على أزماتها الكثيرة ويبقى الاقتصاد الألماني في بر الأمان؟

German Economy Minister Peter Altmaier (R) and his French counterpart Bruno Le Maire give a press conference on February 19, 2019 in Berlin, following talks on EU industrial policy. (Photo by John MACDOUGALL / AFP) (Photo credit should read JOHN MACDOUGALL/AFP/Getty Images)

لمواجهة التنين الصيني ـ استراتيجية جديدة بين فرنسا وألمانيا 19.02.2019

لمواجهة إمكانية استحواذ شركات أجنبية على القطاعات الصناعية الحساسة في ألمانيا وفرنسا، قدم وزيرا الاقتصاد في البلدين استراتيجية جديدة تهدف لتعزيز الاستثمار في التقنيات المبتكرة وإصلاح قواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي.
BU: Porsche 911 GT3 2017 © Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG

بورش تعلن التوقف عن انتاج سيارات ديزل 23.09.2018

"بورش" ستكون أول شركة ألمانية تتخلى نهائيا عن الديزل وتعتمد على المحركات الكهربائية. وذلك وفق تصريحات لرئيس الشركة كشف فيها عن الخطط المستقبلية لشركة السيارات الرياضية الفارهة.

Andrea Nahles, leader of Social Democratic Party (SPD), speaks during a budget debate at the lower house of parliament Bundestag in Berlin, Germany, July 4, 2018. REUTERS/Hannibal Hanschke

زعيمة الاشتراكيين ردا على السفير الأمريكي: لسنا جمهورية موز 08.07.2018

"ألمانيا ليست جمهورية موز"، هذا ما قالته زعيمة الحزب الاشتراكي أندريا نالس ردا على لقاء بين السفير الأمريكي في برلين مع رؤساء مجالس إدارات كبرى شركات السيارات الألمانية، لبحث إلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب.
0176 Porsche auf der Straße Copyright: Porsche

يوبيل بورش في ظل فضيحة الديزل! 08.06.2018

بورش دائماً سيارة من نوع خاص. شركة صناعات السيارات الرياضية في عيدها السبعين ما زالت بخير وفي أحسن أحوالها، رغم أن الشركة متورطة في فضائح الديزل التي تجتاح صناعة السيارات الألمانية.

صراع ياباني ألماني على أغلى ماركات السيارات في العالم 26.05.2018

تصدرت ماركات السيارات الألمانية واليابانية تصنيف أغلى ماركات السيارات بالعالم وذلك في أحدث تصنيف لمجلة "فوربس" الأمريكية لعام 2018. إذ صنفت المجلة الترتيب وفق القيمة السوقية لكل ماركة وكذلك أرباح الشركات خلال الثلاث السنوات الماضية. فأي ماركات السيارات تصدرت القائمة؟
Innenaufnahme des Spiegelsaal im dem zwischen 1878-1885 für König Ludwig II. erbauten Schloss auf der Herreninsel im Chiemsee. Aufnahme von 1999.

بافاريا ـ خصوصية ثقافية تتجاوز حدود ألمانيا إلى العالم 03.05.2018

السراويل الجلدية، وسيارات بي إم دبليو، ونادي بايرن ميونخ من الأشياء التي قد تتبادر إلى الذهن عند الحديث عن ألمانيا، لكن ما لا يعرفه الكثيرون هو منشأ هذه هو بافاريا هي ولاية بافاريا، التي تتمتع بخصوصية كبيرة داخل ألمانيا:
Ein Besucher testet am 20.03.2017 bei der CeBIT Messe in Hannover (Niedersachsen) am Stand von Mitsubishi Electrics ein passives Fahrassistenz-System. Das System überprüft u.a. die Herzfrequenz und die Augenfunktion des Fahrers und warnt bei Müdigkeit oder Herzrasen. Die am 20.03.2017 beginnende IT-Messe CeBIT will ihr Fachpublikum mit konkreten Anwendungsbeispielen für neue Technologien überzeugen. Zu der fünftägigen Veranstaltung (20. bis 24. März) mit mehr als 3000 Ausstellern aus 70 Ländern werden rund 200 000 Besucher erwartet. Foto: Ole Spata/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

دراسة: الأنظمة المساعدة تزيد الضغط على السائقين 19.03.2018

طورت شركات صناعة السيارات الألمانية أنظمة مساعدة للقيادة لدعم السائقين أثناء القيادة خصوصا عند انحراف السيارة عن مسارها. لكن هذه الأنظمة تزيد الضغط على السائقين حسب دراسة حديثة. فما السبب؟
09.03.2018, Bayern, München: Ilse Aigner (l-r, CSU), Wirtschaftsministerin von Bayern, Ingo Kramer, Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), Eric Schweitzer, Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Peter Wollseifer, Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks (ZDH) kommen vor dem Münchener Spitzengespräch der deutschen Wirtschaft 2018 in die Messehalle. Merkel und Vertreter der Wirtschaft trafen sich im Rahmen der Internationalen Handwerksmesse IHM. Foto: Sven Hoppe/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

تحذيرات من حرب تجارية .. وميركل تطالب باستثناء أوروبا من رسوم الصلب 09.03.2018

بعد أقل من أربع وعشرين ساعة على قرار الرئيس الأمريكي فرض ضرائب على واردات الصلب، طالبت المستشارة الألمانية باستثناء أوروبا، وذلك لـ"نزع فتيل" حرب تجارية. هذا في وقت صدرت تحذيرات من تصاعد حمى الإجراءات الحمائية.

Italy - December 2, 2015 Air pollution caused 84,400 premature deaths, the highest among the EU states according to the latest report from the European Environment Agency (EEA) Italy, Milan - December 08, 2011 Two days car-free and schools closed against air pollution. Tomorrow Friday and Saturday driving will be banned in Milan except for electric cars and other non-polluting vehicles. Also the schools will remain closed till mMonday. The authorities hope the traffic break will help the city reduce air pollution and smog. Archive file of a man wearing a protective mask. | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

ثاني أكسيد النيتروجين.. غاز سام للبشر ومضر للبيئة 01.02.2018

أثارت شركات صناعة السيارات الألمانية العملاقة ضجة دولية بعد ثبوت تمويلها لمجموعة بحثية تجري التجارب على البشر. وقد عرضت المجموعة عددا من الأشخاص والحيوانات لاستنشاق غاز ثاني أكسيد النيتروجين السام.
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