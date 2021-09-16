من منا لا يعرف مرسيدس وفولكسفاغن وأودي وبي ام دبليو؟ هذه الماركات وغيرها تشكل عصب الصناعة الألمانية وأحد العوامل الأساسية لازدهارها. تعرّف على هذه السيارات وميزاتها وأهميتها من خلال DW عربية.

تلقت سمعة السيارات الألمانية خلال السنوات الماضية ضربات عدة بسبب فضائح تلاعب بقيم انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون وغيرها. لكن وعلى الرغم من ذلك ما تزال صناعة السيارات الألمانية أحد قاطرت الاقتصاد الألماني ومن الأفضل عالميا على ضوء جودتها العالية.