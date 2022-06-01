 السياحة في ألمانيا - كورونا تدفع إلى تسارع الخطى نحو الرقمنة | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 13.10.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

ثقافة ومجتمع

السياحة في ألمانيا - كورونا تدفع إلى تسارع الخطى نحو الرقمنة

دفعت جائحة كورونا شركات السياحة في ألمانيا إلى التوجه صوب الرقمنة. ورغم إحراز الكثير من التقدم في تحول السياحة إلى العصر الرقمي، إلا أن نقص الموظفين يشكل تحديا كبيرا.

تنظم العديد من الشركات جولات افتراضية للسائحين

تنظم العديد من الشركات جولات افتراضية للسائحين

بات من المعتاد أن يجري التخطيط للاستعداد لقضاء عطلات أو السفر عبر الإنترنت، بما في ذلك حجز الفنادق، فيما أصبحت منصات التواصل الاجتماعي مصدرا هاما للحصول على معلومات سياحية والتعرف على أفضل الوجهات.

ومع تسارع انتشار منصات التواصل، وجدت شركات السياحة والفنادق نفسها أمام تحدٍ يتمثل في مواكبة عصر الرقمنة والتحول صوب السياحة الرقمية للحفاظ على مكانها على خريطة السياحة.

وفي ألمانيا،  كان تحول صناعة السياحة إلى عصر الرقمنة بطيئا، إلا أن الشركات لم يكن أمامها بديل سوى الدخول إلى العصر الرقمي إبان جائحة كورونا.

كورونا .. نقطة تحول

ومثلت الجائحة نقطة تحول في هذا الشأن، خاصة مع فرض قيود على السفر خارج ألمانيا في العاميين الماضيين، ما دفع العديد من الألمان إلى قضاء الإجازات والعطلات داخل البلاد حيث امتلأت الشواطئ وجرى إشغال الفنادق لأسابيع.

وفي ظل ذلك، بدأت العديد من الشركات السياحية في ألمانيا في الإعلان والترويج لخدماتها عبر الإنترنت، وهو ما أشار إليه المتحدث باسم "الرابطة الاتحادية لصناعة السياحة في ألمانيا". وقال في مقابلة مع DW: "أجبرت جائحة كورونا الشركات الصغيرة بشكل خاص على تبني الرقمنة وأقناعها بجدوى ذلك".

مع فرض قيود كورونا، عمدت الشركات السياحية إلى التحول صوب الرقمنة

مع فرض قيود كورونا، عمدت الشركات السياحية إلى التحول صوب الرقمنة

وفي هذا السياق، أقدمت الفنادق وسلاسل المطاعم على الابتكار مع تحولها صوب الرقمنة بما يشمل إتاحة جولات افتراضية وإمكانية الحجز عبر الإنترنت بهدف تقليل عمليات الحجز التقليدية.

وقد كشف استطلاع أجرته جمعية السياحة الألمانية العام الماضي عن أن 84٪ من الشركات السياحية  رأت في جائحة كورونا حافزا للتحول إلى الرقمنة والدخول صوب السياحة الرقمية.

ويتيح ذلك للسائحين الراغبين في السفر إلى جزر "أوست فريزيشه إنزلن" (Ostfriesische Inseln) الواقعة في أقصى شمال غرب ألمانيا، استخدام تطبيق لحجز غرف في الفنادق أو حتى حجز أماكن في المطاعم وفي الشواطئ المطلة على بحر الشمال.

ولا يتوقف الأمر على  الحجز الإلكتروني، بل يمتد ذلك إلى إتاحة جولات افتراضية لأشهر الوجهات السياحية فضلا عن الحصول على خصومات وأفضل العروض.

ورغم احراز قطاع السياحة في ألمانيا الكثير من التقدم، إلا أن هذا القطاع لا يواكب عصر الرقمنة في بعض المجالات، لا سيما المدفوعات الإلكترونية، فرغم أنها تعد مقبولة بشكل كبير في الدنمارك وبولندا وليتوانيا، إلا أن العديد من الشركات الألمانية مازالت تعمل عن طريق الدفع نقدا.

وفي مناطق الريف الألماني، قد يعاني السائحون من بطء خدمات الإنترنت وعدم توافر شبكات "واي فاي" عامة.

خطى متسارعة

ومنذ الجائحة، بدأت العديد من الشركات العاملة في قطاع السياحة في ألمانيا في الترويج لخدماتها عبر الإنترنت، بل وضخ استثمارات في التحول إلى السياحة الرقمية، بما يشمل استخدام منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهواتف الذكية في التسويق بل وتدشين جولات افتراضية للسائحين.

مختارات

فعلى سبيل المثال، عمدت شركات سياحية وتسويقية في كبرى المدن الألمانية مثل ميونيخ وبامبرغ في ولاية بافاريا، وفولفنبوتل في ساكسونيا السفلى، إلى تقديم جولات افتراضية لجذب المزيد من السائحين.

وفي هذا الصدد، استحدثت مدينة إيسن بغرب ألمانيا نظارات الواقع الافتراضي، التي تدمج بين الواقعية والافتراضية، حيث تتعقب موقع من يرتديها عبر نظام تحديد المواقع العالمي، المعروف اختصارا بـ "جي بي إس"، مما يسمح برؤية إيسن كما كانت في أواخر القرن التاسع عشر.

وانضمت شركات أخرى إلى هذا الركب، إذ تقدم شركات سياحية  جولات تاريخية مماثلة في مدن ألمانية أخرى مثل كولونيا حيث يمكن رؤية المدينة كما كان حالها في العقود الماضية بفضل نظارات الواقع الافتراضي.

الرقمنة في خدمة مكافحة كورونا

وساعدت الرقمنة في تسهيل السفر والتجول في أنحاء ألمانيا وأيضا في تطبيق الالتزام بقيود كورونا لتفادي الازدحام في المناطق التي تجذب السائحين، لا سيما الشواطئ والمتاحف والوجهات والمنتجعات السياحية.

تتيح نظارات الواقع الافتراض لزوار مدينة إيسن رؤيتها كما كانت في الماضي البعيد

تتيح نظارات الواقع الافتراض لزوار مدينة إيسن رؤيتها كما كانت في القرن الـ19، وتحديدا في عام 1887.

فخلال شهور الصيف خلال العاميين الماضيين ومع تدفق المصطافين الألمان إلى ساحل بحر الشمال، شعرت السلطات في حينه بالقلق، حيال كيفية تطبيق قيود كورونا، وعلى رأسها قواعد التباعد الاجتماعي لمنع انتشار المرض.

وعلى وقع ذلك، قامت السلطات الألمانية بالاستعانة بوكالة تسويق لتطوير نظام إشارات مروري افتراضي يشير إلى عدد المصطافين على الشواطئ في أي وقت، إذ تعمل مستشعرات الليزر على تسجيل المصطافين وحتى السيارات في أماكن الانتظار.

وتعرض المعلومات على شاشات عرض وتتوافر أيضا عبر الأنترنت إذ يمكن للأفراد قبل خروجهم من المنازل معرفة الشواطئ الأقل ازدحاما.

تحديات

ورغم هذا التقدم، قالت جمعية الفنادق والمطاعم  في ألمانيا إن بعض الشركات لا تزال تواجه صعوبة في التحول إلى الرقمنة، بما فيها صعوبة دمج التقنيات الرقمية في خدماتها الحالية.

وعزت جمعية السياحة الألمانية هذا الأمر إلى سببين، الأول يتعلق بنقص الأموال، أما الثاني فيعود إلى نقص العمالة حيث تفتقر الشركات إلى موظفين يمتلكون خبرات كبيرة في مجال الرقمنة لتسريع التحول إلى السياحة الرقمية.

ورغم ذلك، فإن الخبراء يقولون إنه رغم أن الرقمنة تشكل أهمية في قطاع السياحة، إلا أن عناصر حسن الضيافة وتقديم خدمات جديدة والترحاب بالسائحين ما زالت ذات أهمية كبيرة في تعزيز قطاع السفر والسياحة.

صوفي ديسيموند / م ع

  • Black-and-white old photo of the road signs on the German Alpine Road tourist route

    طريق جبال الألب في ألمانيا.. متعة مشاهدة المناظر الخلابة

    طريق تاريخي يجذب السياح

    في الماضي كان منظمو الرحلات السياحية في ألمانيا على هذا الطريق يرغبون في إتاحة رؤية المناظر الطبيعية الخلابة على متن السيارات للسائحين فخلال حقبة الإعمار في ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، أصبح من المتاح امتلاك سيارات. ومنذ خمسينيات القرن الماضي وحتى الآن، تزداد شعبية طريق الألب في ألمانيا.

  • View of Lindau on Lake Constance across the water, Germany

    طريق جبال الألب في ألمانيا.. متعة مشاهدة المناظر الخلابة

    لينداو على بحيرة كونستانس

    يمكن قيادة السيارة لأكثر من 450 كيلومترا على طريق الألب في كلا الاتجاهين. وتبدأ الرحلة بالمرور على مدينة "​لينداو" الصغيرة المطلة على بحيرة كونستانس التي تعد أكبر بحيرة داخلية في ألمانيا. ولا تمنح البلدة السائحين رؤية الأماكن التاريخية بسبب إنها بلدة قديمة لكنها توفر أيضا فرصة رؤية وجهة الطريق في جبال الألب من مسافة بعيدة انطلاقا من بلدة لينداو.

  • إيلرتال في منطقة ألغوي

    طريق جبال الألب في ألمانيا.. متعة مشاهدة المناظر الخلابة

    إيلرتال في منطقة ألغوي

    تعد مكان الجذب الرئيسي في طريق الألب في ألمانيا بسبب أنها توفر رؤية المناظر الخلابة في جبال الألب بشكل بانورامي. ففي منطقة ألغاو على سبيل المثال، يمر الطريق السياحي خلال وادي إيلرتال. ولا تبعد المنطقة كثيرا عن منتجع اوبرستدورف للرياضات الشتوية فضلا عن رؤية قمم جبال هورنر غروبه.

  • بحيرة شريكزيه

    طريق جبال الألب في ألمانيا.. متعة مشاهدة المناظر الخلابة

    بحيرة شريكزيه

    السير بالسيارة فقط على طريق جبال الألب في ألمانيا قد لا يكون فكرة جيدة إذ أن التنزه سيرا على الأقدام فكرة تستحق التجربة خاصة السير عبر وادي هينتيرشتاينر إلى بحيرة شريكسي في منطقة ألغاو. وتقع البحيرة على ارتفاع 1813 مترًا لتكون بذلك مكانا منعشا.

  • قصر نويشفانشتاين

    طريق جبال الألب في ألمانيا.. متعة مشاهدة المناظر الخلابة

    قصر نويشفانشتاين

    يضم طريق الألب في ألمانيا قصر نويشفانشتاين الذي يعد معلما مشهورا ليس في ألمانيا وحدها وإنما في العالم. ولا يمكن الوصول إلى قصر نويشفانشتاين عن طريق السيارة بل يقتصر الأمر على السير مشيا على الأقدام أو على متن العربات التي تجرها الخيول.

  • كنيسة فيس التاريخية

    طريق جبال الألب في ألمانيا.. متعة مشاهدة المناظر الخلابة

    كنيسة "فيس" التاريخية

    رغم صغر مساحة كنيسة فيس الواقعة في منطقة فافينوينكل في بافاريا، إلا أنها ذات أهمية كبيرة. فالكنيسة تعد تحفة معمارية من فن الروكوكو القديم في ألمانيا. تم بناء الكنيسة في منتصف القرن الثامن عشر وتم إدراجها على قائمة التراث العالمي لليونسكو عام 1983.

  • بحيرة تيغنرزيه

    طريق جبال الألب في ألمانيا.. متعة مشاهدة المناظر الخلابة

    بحيرة تيغنرزيه

    يمكن تحديد أماكن كثيرة في بافاريا عن طريق الكنائس بما في ذلك بحيرة تيغنرزيه التي تعتبر ركنا للرسامين. تعتبر كنيسة القديس لورينتس معلما بارزا في قرية روتاش إيجرن التاريخية. وبسبب عراقتها والمناظر الخلابة بها، باتت البحرية مقصدا للمشاهير الذين يمتكلون منازل على البحيرة. وتضم البحيرة مكانا لصناعة الجعة.

  • جبل فاتزمان قرب بلدة بيرتشسغادن

    طريق جبال الألب في ألمانيا.. متعة مشاهدة المناظر الخلابة

    جبل فاتزمان قرب بلدة بيرتشسغادن

    جبل فاتزمان أهم ما يميز طريق الألب في ألمانيا على الأقل فيما يتعلق بالارتفاع إذ يصل ارتفاعه 2713 مترا ويعد ثالث أعلى جبل في ألمانيا, وبسبب هذا الارتفاع، فإن قمة الجبل ذات منظر خلاب ومميز.

  • بحيرة كونيغزيه

    طريق جبال الألب في ألمانيا.. متعة مشاهدة المناظر الخلابة

    بحيرة كونيغزيه

    بحيرة كونيغسي هي المحطة الأخيرة لطريق الألب في ألمانيا. وللمفارقة فإن الرحلة على الطريق الألب في ألمانيا تبدأ ببحيرة وهي بحيرة كونستانس وتنتهي أيضا ببحيرة وهي بحيرة كونيغسي. وتعد البحيرة الواقعة عند سفح جبل واتزمان، من أنقى وأنظف البحيرات في ألمانيا لذا فهي تعد منعشة خاصة في الصيف. وانطلاقا من البحيرة يمكن ركوب قارب كهربائي صديق للبيئة على البحيرة إلى كنيسة سانت بارثولوميو. أندرياس كيرشوف/ م.ع


مواضيع ذات صلة

Eine Frau hält eine Computertastatur auf dem Stand der Fraunhofer-Gesellschaft bei der Hannover Messe 2022, gesehen auf dem Display eines Tablets. Die weltgrößte Industrieschau läuft in diesem Jahr später als üblich und in einem verkürzten Format, nachdem sie 2020 wegen der Corona-Pandemie ausgefallen war und 2021 nur rein digital hatte stattfinden können. Es geht unter anderem um Klimaschutz und Digitalisierung bei verschiedenen Fertigungstechnologien, Logistik und Mobilität. Partnerland ist diesmal Portugal.

"إدارة الأزمات" ـ هاجس الشركات في معرض هانوفر بألمانيا 01.06.2022

بعد توقف لأكثر من عامين بسبب جائحة كورونا، افتتح معرض هانوفر الصناعي، الأهم في العالم، فيما بدأت الشركات الأوروبية التفكير في طرق أبواب أسواق جديدة، جراء تداعيات الحرب في أوكرانيا والوباء، لكن الأمر لا يخلو من صعوبات.

Der Arzt Uwe Denker aus Bad Segeberg packt am Freitag (08.01.2010) in seinem Privathaus im schleswig-holsteinischen Bad Segeberg seine Utensilien zusammen. Der 71 Jahre alte Arzt will Medizin für Mittellose anbieten. In einer bundesweit einmaligen Kooperation mit der Segeberger Tafel eröffnet er am 20. Januar eine Praxis ohne Grenzen. Einmal in der Woche will der Allgemein- und Kinderarzt im Ruhestand Patienten umsonst untersuchen und behandeln. Drei Kollegen aus der Umgebung machen bei dem Projekt mit. Foto: Carsten Rehder dpa/lno ++ +++ dpa-Bildfunk +++

في ألمانيا.. كيف يحصل من لا يملكون تصاريح إقامة على علاج؟ 19.06.2022

بدون أوراق قانونية يعيش الكثير من المهاجرين في ألمانيا. وهو ما يجعلهم يفتقدون لكثير من المميزات على رأسها التأمين الصحي. فكيف يتعالج هؤلاء الأشخاص في حال مرضهم؟

Logo der It Army of Ukraine sowie die Guy Fawkes Maske, ein Symbol für das Hacker-Kollektiv Anonymous

"حرب عصابات إلكترونية".. جبهة أوكرانية موازية ضد الغزو الروسي 30.03.2022

دعت الحكومة الأوكرانية القراصنة والمتطوعين السيبرانيين على مستوى العالم إلى استهداف المواقع الروسية. دعوة وجدت استجابة كبيرة، إذ انضم الآلاف إلى "جيش أوكرانيا الإلكتروني"، لكن هناك تحذيرات من خروج الوضع عن السيطرة.