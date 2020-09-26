 السويسريون يصوتون على اتفاق لحرية التنقل مع دول الاتحاد الأوروبي | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 27.09.2020

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أخبار

السويسريون يصوتون على اتفاق لحرية التنقل مع دول الاتحاد الأوروبي

يصوت الناخبون في سويسرا اليوم في استفتاء يحدد ما إذا كانوا سيلغون اتفاقاً مع الاتحاد الأوروبي بشأن حرية تنقل الأشخاص في اختبار مهم للمواقف تجاه الأجانب الذين يشكلون ربع السكان.

صورة من الأرشيف لاستفتاء سابق في سويسرا بشأن قانون حمل السلاح (19 مايو / أيار 2020)

صورة من الأرشيف لاستفتاء سابق في سويسرا بشأن قانون حمل السلاح (19 مايو / أيار 2020)

يدلي الناخبون السويسريون بأصواتهم في تصويت ينتهي اليوم الأحد (27 سبتمبر/ أيلول 2020) على اقتراح يميني يهدف لإنهاء حرية تنقل العاملين بين سويسرا ودول الاتحاد الأوروبي. وأطلق الاستفتاء حزب الشعب السويسري، الذي يقول إن الاتفاق الليبرالي الحالي يجذب في المتوسط 75 ألف مواطن من الاتحاد الأوروبي سنوياً، مما أدى إلى زيادة عدد السكان وارتفاع تكاليف الإسكان ونظام الرعاية الاجتماعية المثقل بالأعباء. لكن من المتوقع أن يرفض الناخبون الاقتراح، بحسب استطلاعات الرأي.

ويشعر ما يقرب من ثلثي الناخبين أن إلغاء الاتفاق السويسري- الأوروبي بشأن حرية التنقل من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم النقص في العمال المهرة، وتعريض ثروة سويسرا للخطر، وفقاً لاستطلاع أجراه معهد "جي إف إس. برن" لاستطلاعات الرأي مؤخراً. ويمكن أن يوفر رفض خطة حزب الشعب السويسري دفعة جديدة للمحادثات بين الاتحاد الأوروبي وسويسرابشأن اتفاقية إطارية لتنظيم هذه القضية وغيرها من القضايا الثنائية الشائكة.

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فيديو: استفتاء الهجرة في سويسرا

يشار إلى أن سويسرا ليست عضوا في التكتل ويخشى التيار المحافظ من أن يخضع الاتفاق البلاد تدريجياً لتشريعات الاتحاد الأوروبي. ومن المقرر أن يتم تحديد العديد من القضايا الأخرى في التصويت، بما في ذلك الموفقة على منع إجازة أبوة لمدة أسبوعين، وشراء طائرات مقاتلة.

وقاد حزب الشعب السويسري اليميني، وهو أكبر حزب في البرلمان، حملة لاستعادة التحكم في الهجرة مكرراً بعض الحجج التي استخدمها الساسة المؤيدون لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الفترة التي سبقت هذا الخروج .

ح.ز/ ع.غ (د.ب.أ / رويترز)

  • Deutschland Konstanz am Bodensee

    أجمل من الخيال- بودنزي بين ألمانيا والنمسا وسويسرا

    مدينة كونستانس هي المركز الحضري لبحيرة كونستانس في قلب جبال الألب. أجمل ما فيها الكاتدرائية، المرفأ التاريخي، والمركز التجاري القديم في المدينة.

  • Deutschland Insel Mainau Bodensee Flash-Galerie

    أجمل من الخيال- بودنزي بين ألمانيا والنمسا وسويسرا

    ليس بعيدا عن بحيرة كونستانس تقع جزيرة مايناو التي تملكها أسرة برنادوت النبيلة، وقد خلقت فيها تلك الأسرة فردوسا من الورد والزهر قبل قرون ما زال يانعا. على الزائر أن يدفع رسم دخول زهيد ليتاح له زيارة معرض الزهر الجميل، والربيع دائما خير الفصول للزيارة.

  • Luftbild Bodensee

    أجمل من الخيال- بودنزي بين ألمانيا والنمسا وسويسرا

    تشتهر جزيرة رايشناو الظاهرة في الصورة بفواكهها، ولكن هذا ليس وحده سبب يدعو لزيارتها، فقد احتلت هذه الجزيرة- وهي الأكبر في بحيرة كونستانس – مكانها على قائمة مواقع التراث العالمي الخاصة باليونسكو.

  • Lindau Bodensee Hafen

    أجمل من الخيال- بودنزي بين ألمانيا والنمسا وسويسرا

    إضافة إلى مايناو ورايشناو، تضم البحيرة جزيرة لينداو. الزوار لن يجدوا فيها مروج الزهر ولا بساتين الفاكهة، لكن بوسعهم التجول في مدينة صغيرة تضم مرفأ وفنارا وتنتشر فيها كثير من المقاهي والحانات. الوصول إليها يتطلب رحلة قصيرة بالزورق، وهذا يزيد من المتعة.

  • Deutschland Bodensee Vordergrund Hund vor Segelyacht

    أجمل من الخيال- بودنزي بين ألمانيا والنمسا وسويسرا

    تكاد بحيرة كونستانس أن تكون بحرا صغيرا، فضفافها المترامية لا تتبادل النظر، ويمكن للزوارق والزوارق السريعة واليخوت الصغيرة أن تبحر ساعات طويلة دون أن تصل ساحلا بعينه. وبسبب تقلبات الطقس ومساحة المسطح المائي الكبير لابد من رخصة خاصة للإبحار.

  • Deutschland Meersburg Altes Schloss

    أجمل من الخيال- بودنزي بين ألمانيا والنمسا وسويسرا

    لمدينة ميرزبورغ الصغيرة نكهة خاصة ببيوتها ومقاهيها وحاناتها المشيدة بالخشب العتيق. وعلى المرء أن يتذوق مشروباتها الشهيرة، كما ينبغي عليه أن يزور قلعة ميرزبورغ حيث بوسعه أن يتعرف على بيت الشاعرة انيته فون دروسته-هيلزهوف.

  • Pfahlbauten Bodensee

    أجمل من الخيال- بودنزي بين ألمانيا والنمسا وسويسرا

    في مدينة ميرزبورغ بوسعك أن تستأجر دراجة هوائية وتسافر بها على ضفاف البحيرة وصولا الى اونتراولدنغين مستمتعا بالساحل الجميل والمباني الباقية من عصر البرونز التي أعيد أعمارها، فيما عثر على كثير منها وقد غمرته المياه.

  • Deutschland Birnau Wallfahrtskirche

    أجمل من الخيال- بودنزي بين ألمانيا والنمسا وسويسرا

    استمر بدراجتك لتصل إلى جزيرة بيرناو، فالأمر يستحق المشقة، إذ أنّ فيها كنيسة من عصر الباروك بوسعك أن تستمع بمنظر البحيرة من جنينتها. في الكنيسة تمثال "آكل العسل" الذي أنجزه الفنان يوزف انتون فيوختماير.

  • Österreich Bregenzer Festspiele Turandot Fotoprobe

    أجمل من الخيال- بودنزي بين ألمانيا والنمسا وسويسرا

    بحيرة كونتانس هي المكان الوحيد في أوروبا الذي تغيب فيه الحدود تماما، ولا تختلف الدول المتشاطئة على المياه فيها.على الساحل النمساوي يقام مهرجان بيرغنتس كل صيف. وعلى منصة عائمة عملاقة يعزف الموسيقيون ويغني المطربون، وغالبا ما يلقي المحتفلون بأنفسهم في الماء لشدة حماسهم.

  • Deutschland Konstanz Seenachtsfest Feuerwerk

    أجمل من الخيال- بودنزي بين ألمانيا والنمسا وسويسرا

    كل عام في شهر آب/ أغسطس يقام مهرجان "زيناختس فيست " حيث يتدفق ألوف الزائرين للتمتع بمشهد الألعاب النارية الذي يجري على سواحل البحيرة على أنغام الموسيقى. الدول الثلاث المطلة على البحيرة الأسطورية تحرق أكثر من طن من الألعاب النارية في تلك الليلة.

    الكاتب: Elisabeth Yorck / ملهم الملائكة


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