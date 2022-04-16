السويد- هكذا يستغل متطرف معادٍ للمسلمين سياسة الهجرة المشددة

عندما أعلن السياسي الدنماركي السويدي اليميني المتطرف راسموس بالودان عن تنظيم سلسلة من التجمعات في جميع أنحاء السويد، الأسبوع الماضي، يخطط خلالها لإحراق المصحف، كان رد الفعل شديداً. قوبلت مسيراته الأولى باحتجاجات مضادة تصاعدت إلى أعمال شغب واشتباكات في عدة مدن أسفرت عن حرق سيارات وممتلكات وإصابة عدد من أفراد الشرطة والمتظاهرين.



وبينما أدانت حكومات عديدة في الشرق الأوسط تجمعات حرق المصحف في السويد، قالت الشرطة السويدية يوم الإثنين (18 أيار/مايو 2022) إن بعض المتظاهرين المتورطين في أعمال الشغب والمشتبه بأنهم وراء اندلاع أعمال العنف، مرتبطون بعصابات إجرامية تستهدف الشرطة والمجتمع السويدي. وفي مقابلة مع صحيفة "فتونبلاديت" السويدية يوم الأحد (17 أيار/مايو 2022)، وصف وزير العدل السويدي مورغان يوهانسون، بالودان بأنه "أحمق يميني متطرف، هدفه الوحيد هو إثارة العنف والانقسامات".



تأجيج العنف لتحقيق مكاسب سياسية

وفي بيان نشره حزبه "شترام كورس" (الخط المتشدد) على فيسبوك، قال بالودان خلال عطلة نهاية الأسبوع إنه قرر إلغاء المظاهرات في مدينتي لينشوبينغ ونورشوبينغ، شرق السويد، اللتين شهدتا اشتباكات، مبرراً ذلك بأن أفراد الشرطة السويدية "أظهروا أنهم غير قادرين على الإطلاق على حماية أنفسهم وحمايتي".

يرى البعض أن الاضطرابات التي استمرت لأيام خدمت بالودان، الذي سبق لحزبه المتشدد أن خاض الانتخابات الأخيرة في الدنمارك في عام 2019 بالاعتماد على برنامج مناهض للإسلام، لكنه لم يصل إلى عتبة 2٪ المطلوبة لدخول البرلمان. ويبدو أن بالودان يركز اهتمامه الآن على السويد المجاورة، حيث يخطط الرجل البالغ من العمر 40 عاماً، والذي يحمل جنسية مزدوجة، لخوض الانتخابات البرلمانية في أيلول/سبتمبر القادم.

يقول أستاذ السياسة في جامعة أبردين في اسكتلندا، أندرس ويدفيلدت، لـDW: "هذا هو بالضبط نوع الدعاية ورد الفعل العنيف الذي يريده بالودان حتى يتمكن من الإشارة لذلك، ويقول: هذا يظهر نوع المجتمع الذي أنشأته السويد من خلال التراخي الشديد بشأن الهجرة".



من هو راسموس بالودان؟

ويضيف ويدفيلدت، الذي أجرى أبحاثاً عن الحركات اليمينية والشعبوية في الدول الاسكندنافية، أن بالودان استخدم في السابق نفس الطريقة في الدنمارك. فقد نظم احتجاجات مناهضة للمسلمين قام فيها بحركات مستفزة لهم بإلقاء كتاب ادعى أنه القرآن في الهواء وتركه يسقط على الأرض أو لف كتاب قال إنه القرآن بلحم خنزير مقدد، وذلك غالباً في أحياء يسكنها عدد كبير من المهاجرين.

السياسي الدنماركي السويدي اليميني المتطرف راسموس بالودان

اكتسب بالودان، وهو محامي نشأ في الدنمارك، سمعته المثيرة للجدل لأول مرة من خلال سلسلة من مقاطع الفيديو على الإنترنت أدلى فيها بتعليقات مهينة للإسلام وأتباعه وكذلك للسود، وواجه الناس بآرائه في الأحياء التي يتركز فيها المهاجرون. يقول ويدفيلدت: "يرى بالودان أن هذا احتجاج مشروع ضد ما يعتقد أنه أيديولوجية شريرة"، ويضيف: "وهذا يرتبط بالمناقشات الجارية في الدنمارك والسويد حول المدى الذي يمكن أن تصل إليه حرية التعبير وما يعتبر نقدا مشروعا وما يرقى إلى الاستفزاز غير المشروع".

في عام 2020، أحرق أنصار بالودان مصحفاً في مدينة مالمو السويدية، ما أثار احتجاجات عنيفة. مُنع بالودان من دخول بلجيكا لمدة عام، ومن السويد لمدة عامين وطُرد من فرنسا بعد أن أشار إلى نيته حرق مصحف في باريس. أدين بالودان وحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ في الدنمارك في حزيران/يونيو 2020 بسبب سلسلة من الجرائم بما في ذلك العنصرية والتشهير. ونتيجة لذلك، تم فصل المحامي لمدة ثلاث سنوات.

وقال ويدفيلدت: "حركته المتطرفة تركز على قضية واحدة فقط وهي حظر الإسلام وترحيل جميع المسلمين"، ويضيف: "على الرغم من أنك إذا اتبعت هذه السياسة، فسيكون ذلك بمثابة تطهير عرقي".



تصلب المواقف تجاه المهاجرين

يرى خبراء أنه يجب النظر إلى صعود متطرفين مثل بالودان في السياق الأوسع المتمثل في المواقف المتشددة تجاه المهاجرين في كل من الدنمارك والسويد منذ أزمة الهجرة في عامي 2015 و 2016، عندما فر أكثر من مليون شخص من إفريقيا والشرق الأوسط إلى أوروبا. وصل الآلاف إلى البلدين الاسكندنافيين، حيث استقبلت السويد، التي يبلغ عدد سكانها نحو 10 ملايين نسمة، أكبر عدد من اللاجئين بالنسبة لعدد السكان مقارنة بأي دولة أوروبية أخرى.

مشاهدة الفيديو 01:56 احتجاجات في السويد بعد حرق مصحف قرآن



يقول أندرس هيلستروم، المتخصص في الحركات القومية والشعبوية والمحاضر البارز في جامعة مالمو، لـ DW: "لدينا وضع أصبح فيه السكان أكثر تنوعاً. وفي الوقت نفسه، هناك الكثير من عنف العصابات في السويد"، ويضيف: "هذا الاستخدام المجازي للربط بين الجريمة والهجرة وتصوير السويد على أنها مكان للمهاجرين العنيفين – كما يفعل بالودان - أصبح الآن خطاباً شائعاً. ووسائل الإعلام الروسية التي ترعاها الدولة تروج لها منذ فترة طويلة".

في عام 2017، أدلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتصريح مثير للجدل حول السويد خلال مسيرة على غرار الحملة الانتخابية، ما يشير إلى أن تاريخ السويد في الترحيب باللاجئين كان السبب الجذري لهجوم عنيف لم يحدث في الواقع. في ذلك الوقت، أثار ذلك غضباً في السويد، لكن الخبراء يقولون إن هذا الارتباط "مقبول" الآن على نطاق واسع.



تعميم للتطرف

لقد شجعت ردة الفعل العنيفة ضد الهجرة صعود الشعبوية اليمينية حتى أن الأحزاب الرئيسية أصبحت تلتقط نقاط اليمين المتطرف وتتخذ موقفاً أكثر صرامة تجاه المهاجرين. فقد أوضحت انتخابات الدنمارك لعام 2019 أن أجندة حزب الشعب الدنماركي اليميني المتطرف المناهضة للهجرة تم تبنيها من قبل العديد من الأحزاب الرئيسية في اليسار واليمين.

وفي السويد، يسعى حزب "ديمقراطيو السويد" اليميني المتطرف، وهو حزب مناهض للهجرة يستمد بعض أفكاره من النازيين الجدد، لدخول الحكومة في انتخابات أيلول/سبتمبر المقبلة. ويريد الحزب أن يرحل كثير ممن حصلوا على حق اللجوء في السويد في السنوات الأخيرة. ويصف الحزب انتشار الإسلام بأنه "أكبر تهديد" للبلاد.

مشاهدة الفيديو 11:33 مسائيةDW : ماذا بعد "حرق المصحف" على يد يمينيين في السويد؟



يقول هيلستروم: "كانت أحزاب مثل (ديمقراطيو السويد) هامشية ذات يوم، تحاول جميعاً استقطاب الرجل العادي والقول: نحن طبيعيون للغاية"، ويضيف: "لذلك نحن نشهد تعميماً للتطرف حيث أصبح من الطبيعي التحدث عن المسلمين والمهاجرين بطريقة كان سيتم اعتبارها متطرفة قبل عقدين من الزمن. لأن شخصاً مثل بالودان يحتاج إلى العثور على رسالة أكثر تطرفاً حتى يتم سماعها".

"ليس كل شيء ضائعاً"!

بالنسبة لمستقبل راسموس بالودان السياسي في السويد، يشير الخبراء إلى أنه ليس لديه حتى الآن عدد التواقيع اللازمة لتأمين ترشيحه. ولدى السويد عتبة أعلى لدخول البرلمان، مقارنة بالدنمارك، تبلغ أربعة بالمائة. ويرى ويدفيلدت أن جهود بالودان لبناء منصة سياسية في السويد قد عانت من انتكاسة بعد ما كشفت عنه إحدى الصحف الدنماركية بأنه شارك في محادثات جنسية مع فتيات صغيرات. ادعى بالودان أن ذلك كان "مزاحاً بريئاً".

ويعتقد البعض أنه من المهم اتخاذ نظرة أكثر واقعية للتطورات في السنوات الأخيرة. يقول هيلستروم: "منذ 2015، لدينا استقطاب شديد في المجتمع. ولكن لدينا قوى رجعية وتقدمية. لديك راسموس بالودان ولكن لديك أيضاً غريتا تونبيرغ وحركة " Friday for Future" (أيام الجمعة من أجل المستقبل)، وهناك تقارير عن اندماج المهاجرين في سوق العمل"، ويضيف: "من المهم أن تكون لديك صورة دقيقة ولا تصدق أن كل شيء ضائع".

سونيا فالنيكار/م.ع.ح