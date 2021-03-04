 السويد: مقتل امرأة طعناً خلال مهرجان سياسي | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 06.07.2022

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السويد: مقتل امرأة طعناً خلال مهرجان سياسي

قتلت سيدة سويدية في الستينات من عمرها طعناً خلال مهرجان سياسي سنوي يسبق الانتخابات العامة. الشرطة أكدت اعتقال مشتبه به رافضة الحديث عن هويته ودوافعه، بيد أن صحيفة إكسبرسن ذكرت أنه يرتبط على الأرجح بمجموعة للنازيين الجدد.

فريدريك بيرسون رئيس شرطة غوتلاند، وبيتر ليندفال المدير الإقليمي للمنطقة خلال المؤتمر الصحفي

تقول الشرطة إن دوافع الجريمة غير واضحة لكن مصادر صحفية رجحت أن المشتبه به ينتمي للنازيين الجدد.

قالت الشرطة السويدية اليوم الأربعاء (السادس من يوليو/ تموز 2022) إن امرأة تعرضت للطعن حتى الموت في جزيرة غوتلاند السويدية خلال مهرجان سياسي سنوي يسبق الانتخابات العامة بما يزيد قليلاً على شهرين.

مختارات

اتهمت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الرئيس الروسي بوتين بتدمير الثقة بين الناتو وروسيا، مبدية ارتياحا لتخلي تركيا عن اعتراضها على انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف، مؤكدة أن هاتين الدولتين "عرضة للخطر".

بعد اتفاق تم التوصل إليه قبيل بدء قمة الناتو في مدريد، بدأ حلف شمال الأطلسي رسميا عملية ضم السويد وفنلندا إلى صفوفه. وقال الحلف إن ضم الدولتين سيجعل (الحلفاء) أكثر أمنا، وسيزيد من قوة الناتو الأطلسي وأمن منطقة أوروبا.

وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على رجل للاشتباه بارتكابه جريمة قتل، لكنها رفضت الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وذكرت الشرطة أن الضحية في الستينات من العمر، وأن الجريمة وقعت في وسط مدينة فيسبي التي تستضيف تجمعاً للأحزاب السياسية السويدية

وقد تم توفير الرعاية الطارئة للضحية في مكان الحادث قبل نقلها إلى مستشفى قريب، لكن الوقت لم يسعفها.

وقال قائد شرطة غوتلاند فريدريك بيرسون في مؤتمر صحافي: "للأسف توفيت امرأة متأثرة بجروحها" مؤكداً اعتقال رجل يبلغ 33 عاماً بعد وقت قصير على حادثة الطعن. ورفض الحديث عن دوافع محتملة.

وأضاف بيرسون: "هناك حالياً تحقيق مكثف جارٍ. جزء منه لتحديد دوافع وخلفية المعتقل"، وأضاف أن هناك عدداً كبيراً من الأسئلة يتم البحث عن إجابات لها خاصة وأن الحادث وقع في مكان عام ومفتوح، حيث كان هناك الكثير من الناس يتواجدون في وسط المدينة في منتصف النهار".

وذكرت صحيفة اكسبريسن أن المشتبه به يُعتقد أن له صلات بجماعة النازيين الجدد NMR، لكن الشرطة لم تؤكد ذلك.

ولم ترغب الشرطة في التعليق على الدافع وراء الجريمة، رغم أن بيرسون أقر بأنه لا يمكن استبعاد وجود دافع سياسي في مثل هذه المرحلة المبكرة من التحقيق.

يذكر أن المهرجان السياسي يستقطب آلافاً ويلقي خلاله السياسيون الخطب ويتفاعلون مع الناخبين والزوار في فعالية تستمر أسبوعاً.

ع.ح./أ.ح. (رويترز، ا ف ب)

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    ستوكهولم تحت الصدمة ..قتلى وجرحى في هجوم دهس بشاحنة

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  • Schweden Stockholm LKW fährt in Menschenmenge (Reuters/TT News Agency/N. Johansson)

    ستوكهولم تحت الصدمة ..قتلى وجرحى في هجوم دهس بشاحنة

    وانتشر عدد كبير من أفراد الشرطة وخدمات الطوارئ في المكان وقالت الشرطة إنه لم يتم اعتقال أحد فيما يتعلق بالهجوم.

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  • Deustchland | Anschlag mit LKW auf Weihnachtsmarkt in Berlin (picture-alliance/rtn-radio tele nord rtn/P. Wuest)

    ستوكهولم تحت الصدمة ..قتلى وجرحى في هجوم دهس بشاحنة

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    الكاتب: علاء جمعة


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