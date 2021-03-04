السويد: مقتل امرأة طعناً خلال مهرجان سياسي

قالت الشرطة السويدية اليوم الأربعاء (السادس من يوليو/ تموز 2022) إن امرأة تعرضت للطعن حتى الموت في جزيرة غوتلاند السويدية خلال مهرجان سياسي سنوي يسبق الانتخابات العامة بما يزيد قليلاً على شهرين.
وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على رجل للاشتباه بارتكابه جريمة قتل، لكنها رفضت الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
وذكرت الشرطة أن الضحية في الستينات من العمر، وأن الجريمة وقعت في وسط مدينة فيسبي التي تستضيف تجمعاً للأحزاب السياسية السويدية.
وقد تم توفير الرعاية الطارئة للضحية في مكان الحادث قبل نقلها إلى مستشفى قريب، لكن الوقت لم يسعفها.
وقال قائد شرطة غوتلاند فريدريك بيرسون في مؤتمر صحافي: "للأسف توفيت امرأة متأثرة بجروحها" مؤكداً اعتقال رجل يبلغ 33 عاماً بعد وقت قصير على حادثة الطعن. ورفض الحديث عن دوافع محتملة.
وأضاف بيرسون: "هناك حالياً تحقيق مكثف جارٍ. جزء منه لتحديد دوافع وخلفية المعتقل"، وأضاف أن هناك عدداً كبيراً من الأسئلة يتم البحث عن إجابات لها خاصة وأن الحادث وقع في مكان عام ومفتوح، حيث كان هناك الكثير من الناس يتواجدون في وسط المدينة في منتصف النهار".
وذكرت صحيفة اكسبريسن أن المشتبه به يُعتقد أن له صلات بجماعة النازيين الجدد NMR، لكن الشرطة لم تؤكد ذلك.
ولم ترغب الشرطة في التعليق على الدافع وراء الجريمة، رغم أن بيرسون أقر بأنه لا يمكن استبعاد وجود دافع سياسي في مثل هذه المرحلة المبكرة من التحقيق.
يذكر أن المهرجان السياسي يستقطب آلافاً ويلقي خلاله السياسيون الخطب ويتفاعلون مع الناخبين والزوار في فعالية تستمر أسبوعاً.
ع.ح./أ.ح. (رويترز، ا ف ب)
-
ستوكهولم تحت الصدمة ..قتلى وجرحى في هجوم دهس بشاحنة
قالت الشرطة السويدية إن شاحنة دهست حشدا من الناس، ثم اصطدمت بمتجر بوسط ستوكهولم اليوم الجمعة (السابع من نيسان/أبريل 2017) مما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين.
-
ستوكهولم تحت الصدمة ..قتلى وجرحى في هجوم دهس بشاحنة
وقال رئيس الوزراء ستيفان لوفين للصحفيين خلال زيارة في وسط البلاد إن "السويد تتعرض لهجوم. كل شيء يشير إلى حقيقة أن هذا هجوم إرهابي." وعاد لوفين بشكل فوري إلى العاصمة.
-
ستوكهولم تحت الصدمة ..قتلى وجرحى في هجوم دهس بشاحنة
وكانت تقارير إعلامية ذكرت أن الشاحنة دهست جمعا من المارة في أحد شوارع التسوق الرئيسية اليوم الجمعة، ثم اصطدمت بأحد المتاجر.
-
ستوكهولم تحت الصدمة ..قتلى وجرحى في هجوم دهس بشاحنة
وبالرغم من عدم إعلان أية جهة مسؤوليتها، إلا أن الشرطة استطاعت الحصول على صورة قالت بأنها تعتقد أنها تعود إلى الفاعل.
-
ستوكهولم تحت الصدمة ..قتلى وجرحى في هجوم دهس بشاحنة
إجراءات أمنية مشددة شهدتها العاصمة السويدية عقب حادث
-
ستوكهولم تحت الصدمة ..قتلى وجرحى في هجوم دهس بشاحنة
وانتشر عدد كبير من أفراد الشرطة وخدمات الطوارئ في المكان وقالت الشرطة إنه لم يتم اعتقال أحد فيما يتعلق بالهجوم.
-
ستوكهولم تحت الصدمة ..قتلى وجرحى في هجوم دهس بشاحنة
وبحسب بيانات الشرطة، تم إغلاق مجمع "روزنباد"، مقر الحكومة السويدية، ومبنى البرلمان والقصر الملكي، كما تم وقف حركة القطارات وسط المدينة.
-
ستوكهولم تحت الصدمة ..قتلى وجرحى في هجوم دهس بشاحنة
أكدت الحكومة الألمانية تضامنها مع الشعب السويدي عقب عملية الدهس التي تشتبه السلطات السويدية في أنها عمل إرهابي. وكتب المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نقف سوية في وجه الإرهاب".
-
ستوكهولم تحت الصدمة ..قتلى وجرحى في هجوم دهس بشاحنة
وفي حال تأكد أن الحادث هو إرهابي، فقد سبق وأن شهدت مدن أوروبية مثل نيس وبرلين حوادث مماثلة .حيث قاد أنيس عامري الذي طلب اللجوء إلى ألمانيا لكن تم رفض طلبه، شاحنة إلى داخل سوق لعيد الميلاد في برلين في التاسع عشر من كانون الأول / ديسمبر الماضي، ما أدى إلى مقتل 12 شخصا وجرح العشرات. (الكاتب: علاء جمعة)
الكاتب: علاء جمعة