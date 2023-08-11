السويد تهزم اليابان وتضرب موعدا مع إسبانيا في نصف نهائي المونديال

تأهلت السويد إلى الدور قبل النهائي (المربع الذهبي) ببطولة كأس العالم 2023 لكرة القدم للسيدات المقامة حاليا في أستراليا ونيوزيلندا، بعدما تغلبت على اليابان 2 / 1، ضمن منافسات دور الثمانية.

وعلى ملعب "إيدن بارك" بنيوزيلندا، افتتحت أماندا إليستيدت التسجيل للمنتخب السويدي في الدقيقة 32 ليكون الهدف الرابع لها في البطولة، ثم أضافت فيليبا أنغيلدال الهدف الثاني للفريق من ضربة جزاء في الدقيقة 51. وقبل ثلاث دقائق من نهاية المباراة، رد المنتخب الياباني بهدف سجلته هونوكا هاياشي، لكنه لم يكن كافيا لإنقاذ الفريق من الهزيمة ووداع البطولة.

وشهدت المباراة لحظات مثيرة على ملعب إيدن بارك في أوكلاند، إذ كادت اليابانيات أن يقلبن الطاولة في أكثر من مناسبة، غير أن ريكو يوكي أهدرت ركلة جزاء (76) بعدما أصابت العارضة.

وأنقذت العارضة مجدداً السويديات من هدف في الدقيقة 87 أيضاً، عندما سددت أوبا فوجينو ركلة حرة من مشارف منطقة الجزاء، فارتدت بظهر الحارسة ريكيرا موسوفيتش ثم بالقائم وخرجت.

فيليبا أنجيلدال تسجل الهدف الثاني لمنتخب السويد من ضربة جزاء في الدقيقة 51 من المباراة أمام المنتخب الياباني.

نسخة ستشهد بطلا جديدا

وكانت اليابان قد بدأت تحلم بسباق يماثل انتصارها الرائع في عام 2011، لكنها بدلاً من ذلك تجد نفسها خارج المنافسة على يد المنتخب نفسه الذي تغلّب عليها في ربع نهائي أولمبياد طوكيو قبل عامين.

ومع خروج بطلات نسخة العام 2011، بعد الولايات المتحدة حاملة اللقب وألمانيا والنرويج، يعني أنه لم يتبق أي فائز سابق بالبطولة، وسيظهر اسم جديد على الكأس بعد المباراة النهائية نهاية الأسبوع المقبل في سيدني.

وحقق المنتخب السويدي اليوم الفوز الثاني على التوالي أمام بطل سابق، حيث أطاح بالمنتخب الأمريكي حامل اللقب إثر الفوز عليه بركلات الجزاء الترجيحية في دور الستة عشر.

تواريخ مهمة لبقية المباريات

ويلتقي المنتخب السويدي في المربع الذهبي نظيره الإسباني القوي، الذي صعد إلى قبل النهائي للمرة الأولى في تاريخ مونديال السيدات بالفوز على نظيره الهولندي، وصيف بطل النسخة الماضية، 2 / 1 في وقت سابق اليوم في مباراة استمرت لوقت إضافي.

وتتواصل منافسات دور الثمانية غدا السبت عندما تواجه أستراليا المضيفة المنتخب الفرنسي المرشّح لنيل اللقب، فيما تلعب إنكلترا مع كولومبيا مفاجأة النسخة الحالية.

وتقام مباراتا الدور قبل النهائي يومي 15 و16 آب/أغسطس الجاري وتقام مباراة تحديد المركز الثالث يوم 19 بينما تقام المباراة النهائية يوم 20 من الشهر نفسه.

ص.ش/ف.ي (د ب أ، أ ف ب)