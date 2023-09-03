 السويد – اعتقال شخصين بعد شغب عنيف ضد حرق المصحف | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 03.09.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

السويد – اعتقال شخصين بعد شغب عنيف ضد حرق المصحف

تزامنا مع تحرك جديد لحرق المصحف في السويد، أعلنت السلطات اعتقال شخصين جراء اندلاع أعمال شغب وصفت بـ "العنيفة". وأكدت الشرطة أن متظاهرين "أبدوا امتعاضهم بعدما قام منظّم التحرك بإحراق كتابات" فيما شاب الأجواء تشنج وشغب.

أكدت الشرطة توقيف شخصين واعتقال آخرين للاشتباه بضلوعهم في الشغب. (صورة من الأرشيف لسلوان موميكا في السويد)

أكدت الشرطة توقيف شخصين واعتقال آخرين للاشتباه بضلوعهم في الشغب. (صورة من الأرشيف لسلوان موميكا في السويد)

أعلنت الشرطة السويدية القبض على شخصين على الأقل بعد اندلاع "شغب عنيف" خلال تحرك لحرق المصحف أقامه مرة جديدة العراقي سلوان موميكا، الذي يثير منذ أسابيع غضبا واسعا في دول مسلمة بسبب تدنيس القرآن.

وجرى تحرك الأحد (3 سبتمبر/ أيلول 2023) في إحدى الساحات العامة لمدينة مالمو (جنوب) حيث تقيم مجموعات كبيرة من المهاجرين. وأوضحت قناة "أس في تي" التلفزيونية أن نحو 200 شخص كانوا موجودين في المكان.

مختارات

وأكدت الشرطة في بيان أن عددا منهم "أبدوا امتعاضهم بعدما قام منظّم التحرك بإحراق كتابات"، مشيرة إلى أن الأجواء شابها تشنج تَحَوَّل إلى "شغب عنيف"  وتحدثت وسائل إعلام محلية عن إلقاء بعض الحاضرين الحجارة نحو موميكا.

وأظهرت أشرطة فيديو على منصات التواصل، أشخاصا يحاولون اختراق طوق نصبته الشرطة قبل أن يتم توقيفهم، في حين حاول شخص اعتراض سيارة للشرطة كانت تنقل موميكا بعيدا من المكان.

وأكدت الشرطة توقيف شخصين واعتقال آخرين للاشتباه بضلوعهم في الشغب، من دون تقديم تفاصيل إضافية بشأنهم.

وأثار موميكا موجة غضب عارم في العديد من دول الشرق الأوسط والعالم الإسلامي مذ بدأ يقيم تحركات لحرق المصحف في حزيران/يونيو الماضي.

وتُرجم ذلك بسلسلة احتجاجات أعنفها في بغداد، حيث أضرم محتجون النيران في مبنى السفارة السويدية. كما استدعت دول عدة مبعوثيالسويدلديها لإبلاغهم احتجاجات رسمية.

من جهتها، دانتالحكومة السويدية حرق المصحف، لكنها أكدت أن قوانين البلاد تكفل حرية التعبير والتجمع ولا يمكنها بالتالي عدم الترخيص لهذه التحركات.

وأشارت الى أنها ستدرس الخيارات القانونية لمنع التحركات التي تتضمن حرق النصوص في ظروف معينة.

 من جهتها، أعلنت الدنمارك، التي شهدت أيضا تحركات لحرق المصحف، عزمها على سنّ قانون يحظر ذلك بعد الاضطرابات التي سجلت في دول مسلمة بسبب تدنيسه.

وعززت الدنمارك إجراءاتها الأمنية إثر ردود الفعل الغاضبة. وأكدت ستوكهولم نيتها تشديد الرقابة على حدودها بعد هذه التوترات.

ع.أ.ج/ ص.ش (أ ف ب)

  • Deutschland Eine der ältesten Koranhandschriften in der Staatsbibliothek Berlin

    مخطوطات قرآنية قديمة في خزانات المكتبات الألمانية

    رق من مخطوطة بمكتبة برلين الحكومية به آيات من سورة النساء. وتم فحص عينات من هذه المخطوطة بتقنية الكربون كجزء من مشروع بحثي عالمي يهدف إلى محاولة تتبع تاريخ كتابة القرآن.

  • Deutschland Eine der ältesten Koranhandschriften in der Staatsbibliothek Berlin

    مخطوطات قرآنية قديمة في خزانات المكتبات الألمانية

    مخطوطة برلين تتكون من سبع رُقوق، وتظهر هنا أيضا ثقوب وقطع وحرق في جوانب الرق. ومن الصعب تحديد الموطن الأصلي لهذه المخطوطة التي وصلت إلى ملكية المكتبة عام 1940.

  • Deutschland Eine der ältesten Koranhandschriften in der Staatsbibliothek Berlin

    مخطوطات قرآنية قديمة في خزانات المكتبات الألمانية

    أرسلت عينة من رق المخطوطة إلى "المعهد الفيدرالي للتكنولوجيا" في زيوريخ، لتتعرض لاختبار الكربون المشع لتحديد عُمر الرَق.

  • Berlin Staatsbibliothek Christoph Rauch Leiter der Orientabteilung

    مخطوطات قرآنية قديمة في خزانات المكتبات الألمانية

    كريستوف راوخ، الخبير بالمخطوطات الإسلامية ومدير قسم المشرق بمكتبة برلين يقول إن "الفحص الكربوني لا يعطي نتائج قاطعة عن تاريخ الكتابة، وإنما عن عمر الجلد المُستخدم".

  • Älteste bekannte Koran-Handschrift in der Staatsbibliothek Berlin

    مخطوطات قرآنية قديمة في خزانات المكتبات الألمانية

    رق (جلد رقيق يكتب فيه) آخر من المخطوطة نفسها بمكتبة برلين. ويبلغ طول الرق حوالي 35 سم وعرضه 26 سم تقريبا. وعن نتيجة الفحص يقول راوخ: "بنسبة 95 فإن الرَقّ يعود للأعوام بين 606 و652 ميلادي.

  • Bildergalerie Universität Tübingen

    مخطوطات قرآنية قديمة في خزانات المكتبات الألمانية

    وفي مكتبة جامعة توبينغين عثر الباحثون على نسخة من المصحف يعتقد أنها تعود إلى عصر الخلفاء الراشدين أو أوائل عصر الدولة الأموية. ووصلت هذه النسخة للمكتبة عام 1864.

  • Koranfragment Uni Tübingen 7. Jahrhundert

    مخطوطات قرآنية قديمة في خزانات المكتبات الألمانية

    في عام 2012 دمر متشددون إسلاميون في مالي الكثير من مخطوطات تمبكتو. لكن تم إنقاذ الكثيرين أيضا ووصلت إحدى المخطوطات إلى جامعة توبينغن لحفظها من التلف وإجراء أبحاث عليها.

  • internationales Strategietreffen zum Erhalt der Timbuktu-Handschriften

    مخطوطات قرآنية قديمة في خزانات المكتبات الألمانية

    مخطوطة أخرى من مخطوطات تمبكتو القيمة وصلت إلى مكتبة برلين الحكومية وأصبحت في مأمن من نيران المتشددين الإسلاميين الذين حرقوا المخطوطات ودمروا الأضرحة في تومبكتو.

  • Bildergalerie Timbuktu Restauration jahrhundertealter Manuskripte

    مخطوطات قرآنية قديمة في خزانات المكتبات الألمانية

    واستقبلت مكتبات ألمانيا مجموعة من المخطوطات المهددة بالتلف في تمبوكتو، بهدف ترميمها وابعاد التشوهات التي لحقت بهذا الإرث الانساني العالمي.

  • Angelika Neuwirth Sigmund-Freud-Preis der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung

    مخطوطات قرآنية قديمة في خزانات المكتبات الألمانية

    المستشرقة الألمانية أنغيليكا نويفيرت تدير منذ عام 2007 مشروعا تابعا لأكاديمية العلوم برلين- براندبورغ يبحث في النصوص القرآنية من أجل وضع تفسير شامل لها في سياقها التاريخي.

  • Bildergalerie Islamismus in Deutschland

    مخطوطات قرآنية قديمة في خزانات المكتبات الألمانية

    الحديث عن القرآن تزايد مؤخراً في ألمانيا بعد حملات توزيع نسخ من المصحف باللغة الألمانية من طرف السلفيين في عدد من شوارع المدن الألماينة.

  • Schule in Libyen

    مخطوطات قرآنية قديمة في خزانات المكتبات الألمانية

    حفظ القرآن عن ظهر قلب تقليد يتوارثه المسلمون جيل بعد جيل حتى في ألمانيا. كما توجد ترجمات عديدة للقرآن إلى اللغة الألمانية، قام بها ألمان وغير ألمان، مسلمون وغير مسلمين. الكاتب: عبد الرحمان عمار

    الكاتب: عبد الرحمان عمار


مواضيع ذات صلة

January 28, 2023, London, United Kingdom: Protestors raise the Quran during the demonstration against the Quran Burning In Sweden. The high representative of the United Nations Alliance of Civilizations has condemned the burning of the Muslim holy book by a Swedish-Danish far-right politician as a âvile actâ. Rasmus Paludan, leader of the Danish far-right political party Hard Line, carried out the stunt outside the Turkish embassy in Sweden under the protection of local police on Friday 27 January 2023. (Credit Image: © Loredana Sangiuliano/SOPA Images via ZUMA Press Wire

ما وراء حرق المصاحف أمام سفارات العراق! 27.07.2023

تسبب حرق نسخ من المصحف في السويد ثم النرويج بردود قوية من العراق فيما كان رد دول عربية وإسلامية أكثر دبلوماسية. لكن لماذا تحرق المصاحف أمام سفارات العراق؟

28.06.2023*****STOCKHOLM 20230628 Vi kommer att bränna Koranen. Vi kommer att säga: vakna Sverige, säger Salwan Momika, som ansökt om tillståndet. Polisen har kallat in förstärkning från hela landet för att hantera eventuella stökigheter kring arrangemanget med koranbränningen utanför Stockholms moské vid Medborgarplatsen på Södermalm i Stockholm. Foto: Stefan Jerrevång / TT / kod 60160

يعتزم حرق القرآن مجددا.. العراق يطالب السويد بتسليمه سلوان موميكا 30.06.2023

أعلن اللاجئ العراقي سلوان موميكا، الذي أحرق صفحات من القرآن قبل أيام في السويد، عزمه إحراق المصحف مجدداً، فيما طالبت الخارجية العراقية السويد بتسليمه للعراق لمحاكمته.

Protesters clash with security forces members as they gather near the Swedish embassy in Baghdad hours after the embassy was stormed and set on fire ahead of an expected Koran burning in Stockholm, in Baghdad, Iraq, July 20, 2023. REUTERS/Ahmed Saad

خبير لـ DW: لهذه الأسباب جاء رد فعل العراق على حرق المصحف مختلفا 21.07.2023

أثار حرق المصحف في السويد الكثير من ردود الفعل من قبل دول عربية وإسلامية، لكن رد الفعل العراقي الرسمي و"الشعبي" القوي أثار تساؤلات وعلامات استفهام. خبير في الشأن العراقي يوضح في تصريح لـDW عربية الخلفيات والدوافع.