يُطلق مصطلح السوق السوداء على التعاملات التجارية والصناعية والخدمية التي تتم خارج نطاق القوانين والتشريعات الضريبية. وتهيمن تجارة السجائر وبضائع خطيرة وممنوعة كالأسلحة والمخدرات على هذه السوق.

تنتشر السوق السوداء بشكل خاص في البلدان التي تقيد الحريات الاقتصادية والتجارة مع الخارج. غير أنها تنتشر أيضا في البلدان التي تعاني الفساد بغض النظر عن أنظمة الحكم فيها. للسوق السوداء أضرار كبيرة على الاقتصاد الوطني كونها تحرم الدولة من عائدات ضريبية ضرورية لتطوير البنية التحتية والخدمات العامة. وتفرض الدول في الغالب عقوبات شديدة كالسجن وغرامات مالية كبيرة على أنشطة هذه السوق بهدف ردعها.